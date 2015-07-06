"Реал" продолжает переговоры с "Ювентусом" по трансферу Видаля

вот уж кого точно нет смысла продавать Юве - кого вы купите за эти жалкие 30 млн? точно никак не достойную альтернативу
вот уж кого точно нет смысла продавать Юве - кого вы купите за эти жалкие 30 млн? точно никак не достойную альтернативу
Реал получил самого сильного игрока нынешнего КА, который заставил вновь увидеть как унылый Лионель быстро снимает медаль после награждения.
Юве вряд ли в новом сезоне в ЛЧ так высоко заберется, как в этом!
Уже есть инфо, что Видаль сто процентов игрок Реала.
красава реал пусть поднажмет и он перейдет в реал
он в анжи хочет
Лучше вератти,чем видаль!
Руководство Ювентуса подобна руководству Атлетико.Сами хотят конкурировать с Барсой и Реалом,а сами своих лучших продают именно этим клубам.
Ничего они не добьются.
Главные команды мира-Барселона,Реал,Бавария,Челси,МЮ,М Сити, ПСЖ остальные их доноры.
Жаль. Руководство Юве так ждало твоего признания.
А как насчет 3 футболистов не из ЕС? Вроде есть уже трое Хамес, Каземиро и Данило...
там итальянский паспорт вроде у видаля есть
ну это Перес, у Данило тоже 1 год по контракту, да и у Де Хея...
ни за что не отстанут