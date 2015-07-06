"Реал" продолжает переговоры с "Ювентусом" по трансферу Видаля

Мадридский "Реал" пытается договориться о снижении цены за трансфер одного из героев завершившегося недавно Кубка Америки чилийца Артуро Видаля из "Ювентуса". La Gazzetta dello Sport сообщает, что "сливочные" уже договорились с футболистом об условиях личного контракта, но туринцы хотят выручить за своего игрока не меньше 30 млн. евро.

В минувшем сеозе Видаль принял участие в 28 матчах Серии А, в которых забил 7 голов, а совсем недавно был признан лучшим игроком финального матча Кубка Америки.