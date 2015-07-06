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    "Реал" продолжает переговоры с "Ювентусом" по трансферу Видаля

    Мадридский "Реал" пытается договориться о снижении цены за трансфер одного из героев завершившегося недавно Кубка Америки чилийца Артуро Видаля из "Ювентуса". La Gazzetta dello Sport сообщает, что "сливочные" уже договорились с футболистом об условиях личного контракта, но туринцы хотят выручить за своего игрока не меньше 30 млн. евро.

    В минувшем сеозе Видаль принял участие в 28 матчах Серии А, в которых забил 7 голов, а совсем недавно был признан лучшим игроком финального матча Кубка Америки.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2015 08:01
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +93

      Deuced 6 июля 2015, 20:24

      вот уж кого точно нет смысла продавать Юве - кого вы купите за эти жалкие 30 млн? точно никак не достойную альтернативу

      1
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      Рейтинг: +226

      рус фан 6 июля 2015, 19:54

      Реал получил самого сильного игрока нынешнего КА, который заставил вновь увидеть как унылый Лионель быстро снимает медаль после награждения.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 6 июля 2015, 17:52

      Юве вряд ли в новом сезоне в ЛЧ так высоко заберется, как в этом!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:16

      Уже есть инфо, что Видаль сто процентов игрок Реала.

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      Рейтинг: +13

      55555555555555555 6 июля 2015, 15:44

      красава реал пусть поднажмет и он перейдет в реал

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      Рейтинг: +12

      magami05 6 июля 2015, 15:26

      он в анжи хочет

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      Рейтинг: +92

      beslan1995 6 июля 2015, 13:05

      Лучше вератти,чем видаль!

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      Рейтинг: +159

      ALBA-BARSELONA 6 июля 2015, 12:57

      Руководство Ювентуса подобна руководству Атлетико.Сами хотят конкурировать с Барсой и Реалом,а сами своих лучших продают именно этим клубам.
      Ничего они не добьются.
      Главные команды мира-Барселона,Реал,Бавария,Челси,МЮ,М Сити, ПСЖ остальные их доноры.

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > ALBA-BARSELONA 6 июля 2015, 15:05

      Жаль. Руководство Юве так ждало твоего признания.

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 6 июля 2015, 12:44

      А как насчет 3 футболистов не из ЕС? Вроде есть уже трое Хамес, Каземиро и Данило...

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      Рейтинг: +47

      VDrago > Ruslan3132 6 июля 2015, 15:24

      там итальянский паспорт вроде у видаля есть

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > VDrago 6 июля 2015, 15:46

      Посмотрел про него инфо...вроде только Чили гражданство...И кстати, вроде только 1 год контракта у него остался, откуда такие суммы берутся...

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      Рейтинг: +47

      VDrago > Ruslan3132 6 июля 2015, 18:34

      ну это Перес, у Данило тоже 1 год по контракту, да и у Де Хея...

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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 12:31

      ни за что не отстанут

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