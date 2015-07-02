"Нант" приобрел форварда "Аякса" Сигторссона

Игрок сборной Исландии и нидерландского "Аякса" Колбейнн Сигторссон пополнил ряды французского "Нанта". Контракт с 25-летним форвардом рассчитан на 5 лет. Предположительная стоимость трансфера составляет 3,5 миллиона евро.



В прошлом сезоне чемпионата Голландии Сигторссон забил 7 мячей.



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