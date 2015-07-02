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    "Нант" приобрел форварда "Аякса" Сигторссона

    Игрок сборной Исландии и нидерландского "Аякса" Колбейнн Сигторссон пополнил ряды французского "Нанта". Контракт с 25-летним форвардом рассчитан на 5 лет. Предположительная стоимость трансфера составляет 3,5 миллиона евро.

    В прошлом сезоне чемпионата Голландии Сигторссон забил 7 мячей.

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    Источник: ФК «Нант»

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    02.07.2015 20:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +27

      valencia14 9 июля 2015, 14:04

      еще го-два назад казалось уедет в Апл, а тут на тебе нант

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 02:20

      Успехов в Нанте.

      0
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      Рейтинг: +95

      russell-9 2 июля 2015, 22:22

      Если в Нанте проявит себя,уедет в АПЛ играть за Сандерленд или Сток к примеру..

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 2 июля 2015, 20:47

      Для Нанта отличный трансфер

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 20:40

      Странный трансфер...

      2
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      Рейтинг: +40

      Bobr_81_81 > dimagas1 2 июля 2015, 20:44

      скорее всего списали его

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