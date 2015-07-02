Дуглас Коста на прощанье подарил Луческу футболку "Баварии"

ПЕЧАЛЬНО НО ХОРОШИЕ ИГРОКИ РАЗБЕГАЮТСЯ!!????КТО БУДЕТ ИГРАТЬ НА СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ!!???
Уже экс- полузащитник донецкого "Шахтера" Дуглас Коста во второй половине дня прибыл в Гоинг, где в настоящее время проводят свой предсезонный сбор "горняки" и лично попрощался со всей командой. Бразилец сфотографировался на память со всей командой, а главному тренеру Мирче Луческу, благодаря которому молодой игрок дорос до уровня футболиста национальной сборной, вручил футболку "Баварии".
Напомним, что Коста совсем недавно в составе сб. Бразилии принял участие в Кубке Америки и в послематчевой серии пенальти не сумел реализовать свой удар, что стало одной из причин поражения от сб. Парагвая.