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    Дуглас Коста на прощанье подарил Луческу футболку "Баварии"

    Уже экс- полузащитник донецкого "Шахтера" Дуглас Коста во второй половине дня прибыл в Гоинг, где в настоящее время проводят свой предсезонный сбор "горняки" и лично попрощался со всей командой. Бразилец сфотографировался на память со всей командой, а главному тренеру Мирче Луческу, благодаря которому молодой игрок дорос до уровня футболиста национальной сборной, вручил футболку "Баварии".

    Напомним, что Коста совсем недавно в составе сб. Бразилии принял участие в Кубке Америки и в послематчевой серии пенальти не сумел реализовать свой удар, что стало одной из причин поражения от сб. Парагвая.

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    02.07.2015 00:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 14 июля 2015, 07:47

      ПЕЧАЛЬНО НО ХОРОШИЕ ИГРОКИ РАЗБЕГАЮТСЯ!!????КТО БУДЕТ ИГРАТЬ НА СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ!!???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +247

      KLINSI 3 июля 2015, 23:04

      Не рановато ли, ни одного матча ещё не провёл).

      0
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      Рейтинг: +57

      kent21vek 3 июля 2015, 06:43

      ШАХТЕР раскупают!!! ЖАЛЬ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 17:13

      осчастливил прямо

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 16:07

      Может Луческу хотел себе такую футболку)))

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 2 июля 2015, 16:02

      Интересно подъе...ал

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 11:05

      фото можно было тут.

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 2 июля 2015, 10:16

      Тренер довел его до уровня футболиста национальной сборной, а он его потроллил майкой Баварии...
      Ну не знаю, может и без задних мыслей это сделал и Луческу этим ничего не подумает!

      2
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 09:31

      Будут долго припоминать тот пенальти...

      1
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      Рейтинг: +222

      удав 2 июля 2015, 08:50

      селекционная служба у шахтера отличная!далеко не первый случай когда горняки продают выгодно своих игроков в хорошие клубы,на много дороже ,чем приобретали.

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