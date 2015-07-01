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    Дистен стал игроком "Борнмута" на правах свободного агента

    Защитник "Эвертона" Сильвен Дистен подписал контракт с "Борнмутом", клубом-новичком английской премьер-лиги.

    37-летний француз покинул "Эвертон" по истечении контракта и перешел в "Борнмут" на правах свободного агента. Соглашение защитника рассчитано на 1 год.

    Дистен сыграл в 13 матчах чемпионата Англии, но результативными действиями не отметился.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 16:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      MICRO ICE 4 июля 2015, 15:17

      удачи, скала Сильвен)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 1 июля 2015, 21:37

      Хорошего сезона Кэп

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 20:14

      Однозначно, усиление для новичка лиги.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 1 июля 2015, 19:52

      Сомнительное усиление.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 18:41

      подготовка к пенсии

      0
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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 18:17

      Должен помочь опытом новичкам АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +45

      Carol 1 июля 2015, 17:39

      Хорошего дебюта Борнмуту в АПЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +106

      Vilent 1 июля 2015, 17:31

      Ага, а вот и новое имя автора на бомбардире появилось: Лукьянченко Ульяна. Кстати, симпатичная девушка.
      А весь состав соккера с сегодняшнего дня весь в "добровольном" отпуске. Т.е. сайт хоть и называется пока соккер.ру, но на деле он с сегодняшнего дня бомбардир.ру.
      С 1 августа эти два сайта будут существовать параллельно: Соккер.ру со старой командой (Станислав Горин, Вадим Багров, Дмитрий Герасимов и др.) и новый бомбардир.ру с Лукьянченко Ульяной и др.

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