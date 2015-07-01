Дистен стал игроком "Борнмута" на правах свободного агента

Защитник "Эвертона" Сильвен Дистен подписал контракт с "Борнмутом", клубом-новичком английской премьер-лиги.



37-летний француз покинул "Эвертон" по истечении контракта и перешел в "Борнмут" на правах свободного агента. Соглашение защитника рассчитано на 1 год.



Дистен сыграл в 13 матчах чемпионата Англии, но результативными действиями не отметился.



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