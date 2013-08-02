Рууд Брод
Тренер
|Имя
|Рууд
|Фамилия
|Брод
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|19 октября 1962
|Имя
|Рууд
|Фамилия
|Брод
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|19 октября 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Рода
|17
|3
|8
|6
|Дата
|Матч
|02.08.2013
|Аякс
|3 : 0
|Рода
|17.08.2013
|Рода
|1 : 1
|Витесс
|24.08.2013
|АДО Ден Хааг
|0 : 4
|Рода
|01.09.2013
|Фейеноорд
|4 : 0
|Рода
|15.09.2013
|Рода
|1 : 5
|НАК Бреда
|21.09.2013
|Рода
|3 : 3
|Херенвен
|28.09.2013
|Утрехт
|3 : 3
|Рода
|05.10.2013
|Рода
|0 : 0
|Зволле
|19.10.2013
|Ваалвейк
|1 : 2
|Рода
|27.10.2013
|Рода
|2 : 1
|ПСВ
|03.11.2013
|Гронинген
|3 : 3
|Рода
|09.11.2013
|Рода
|1 : 4
|Гоу Эхед Иглс
|23.11.2013
|АЗ Алкмаар
|2 : 2
|Рода
|29.11.2013
|Рода
|1 : 2
|Твенте
|08.12.2013
|Рода
|1 : 3
|Хераклес
|14.12.2013
|НЕК
|4 : 3
|Рода
|22.12.2013
|Рода
|1 : 2
|Аякс