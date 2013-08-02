Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рууд Брод - статистика

    Тренер
    Имя Рууд
    Фамилия Брод
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 19 октября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рода 17 3 8 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.08.2013 Аякс 3 : 0 Рода
    17.08.2013 Рода 1 : 1 Витесс
    24.08.2013 АДО Ден Хааг 0 : 4 Рода
    01.09.2013 Фейеноорд 4 : 0 Рода
    15.09.2013 Рода 1 : 5 НАК Бреда
    21.09.2013 Рода 3 : 3 Херенвен
    28.09.2013 Утрехт 3 : 3 Рода
    05.10.2013 Рода 0 : 0 Зволле
    19.10.2013 Ваалвейк 1 : 2 Рода
    27.10.2013 Рода 2 : 1 ПСВ
    03.11.2013 Гронинген 3 : 3 Рода
    09.11.2013 Рода 1 : 4 Гоу Эхед Иглс
    23.11.2013 АЗ Алкмаар 2 : 2 Рода
    29.11.2013 Рода 1 : 2 Твенте
    08.12.2013 Рода 1 : 3 Хераклес
    14.12.2013 НЕК 4 : 3 Рода
    22.12.2013 Рода 1 : 2 Аякс
    • Читайте нас: 