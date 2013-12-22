Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Голландия. Эредивизие, 1 тур