Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рууд Брод - статистика

Нидерланды
19 октября 1962 (64)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Рода
17
3
8
6
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Рода
1 : 2
22.12.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 17 тур
НЕК
4 : 3
14.12.2013
Рода
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Рода
1 : 3
08.12.2013
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Рода
1 : 2
29.11.2013
Твенте
Голландия. Эредивизие, 14 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
23.11.2013
Рода
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Рода
1 : 4
09.11.2013
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гронинген
3 : 3
03.11.2013
Рода
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Рода
2 : 1
27.10.2013
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Ваалвейк
1 : 2
19.10.2013
Рода
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Рода
0 : 0
05.10.2013
Зволле
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 3
28.09.2013
Рода
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Рода
3 : 3
21.09.2013
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Рода
1 : 5
15.09.2013
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Фейеноорд
4 : 0
01.09.2013
Рода
Голландия. Эредивизие, 4 тур
АДО Ден Хааг
0 : 4
24.08.2013
Рода
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Рода
1 : 1
17.08.2013
Витесс
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Аякс
3 : 0
02.08.2013
Рода
Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+