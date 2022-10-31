Ярослав Вишняк
Тренер
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Вишняк
|Команда
|Колос
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|22 июля 1982
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Вишняк
|Команда
|Колос
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|22 июля 1982
|Дата
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Кривбасс
|1 : 0
|Колос
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|12.03.2023
|Рух
|0 : 1
|Колос
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Колос
|22
|3
|4
|15
|Дата
|Матч
|01.12.2022
|Заря
|2 : 2
|Колос
|31.10.2022
|Колос
|2 : 0
|Верес
|05.11.2022
|Александрия
|4 : 1
|Колос
|09.11.2022
|Колос
|1 : 3
|Днепр-1
|13.11.2022
|Динамо
|0 : 0
|Колос
|19.11.2022
|Колос
|1 : 2
|Ворскла
|27.11.2022
|Львов
|0 : 1
|Колос
|12.03.2023
|Рух
|0 : 1
|Колос
|19.03.2023
|Колос
|0 : 0
|Минай
|01.04.2023
|Металлист
|0 : 0
|Колос
|08.04.2023
|Колос
|0 : 0
|Металлист 1925
|15.04.2023
|Ингулец
|0 : 0
|Колос
|22.04.2023
|Колос
|0 : 0
|Заря
|29.04.2023
|Колос
|0 : 0
|Шахтер
|03.05.2023
|Черноморец
|0 : 0
|Колос
|06.05.2023
|Верес
|0 : 0
|Колос
|13.05.2023
|Колос
|0 : 0
|Александрия
|20.05.2023
|Днепр-1
|0 : 0
|Колос
|24.05.2023
|Колос
|0 : 0
|Динамо
|27.05.2023
|Ворскла
|0 : 0
|Колос
|03.06.2023
|Колос
|0 : 0
|Львов
|03.03.2023
|Кривбасс
|1 : 0
|Колос