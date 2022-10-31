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    Ярослав Вишняк

    Тренер
    Имя Ярослав
    Отчество Васильевич
    Фамилия Вишняк
    Команда Колос
    Гражданство Украина
    Дата рождения 22 июля 1982
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    03.03.2023 Кривбасс 1 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 16 тур
    12.03.2023 Рух 0 : 1 Колос Украина. Премьер-лига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Колос 22 3 4 15
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.12.2022 Заря 2 : 2 Колос
    31.10.2022 Колос 2 : 0 Верес
    05.11.2022 Александрия 4 : 1 Колос
    09.11.2022 Колос 1 : 3 Днепр-1
    13.11.2022 Динамо 0 : 0 Колос
    19.11.2022 Колос 1 : 2 Ворскла
    27.11.2022 Львов 0 : 1 Колос
    12.03.2023 Рух 0 : 1 Колос
    19.03.2023 Колос 0 : 0 Минай
    01.04.2023 Металлист 0 : 0 Колос
    08.04.2023 Колос 0 : 0 Металлист 1925
    15.04.2023 Ингулец 0 : 0 Колос
    22.04.2023 Колос 0 : 0 Заря
    29.04.2023 Колос 0 : 0 Шахтер
    03.05.2023 Черноморец 0 : 0 Колос
    06.05.2023 Верес 0 : 0 Колос
    13.05.2023 Колос 0 : 0 Александрия
    20.05.2023 Днепр-1 0 : 0 Колос
    24.05.2023 Колос 0 : 0 Динамо
    27.05.2023 Ворскла 0 : 0 Колос
    03.06.2023 Колос 0 : 0 Львов
    03.03.2023 Кривбасс 1 : 0 Колос
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