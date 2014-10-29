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    Микель Ольмо

    Тренер
    Имя Микель
    Фамилия Ольмо
    Гражданство Испания
    Дата рождения 20 января 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сабадель 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.10.2014 Сабадель 1 : 6 Севилья
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