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    Микель Ольмо - статистика

    Тренер
    Имя Микель
    Фамилия Ольмо
    Гражданство Испания
    Дата рождения 20 января 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сабадель 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.10.2014 Сабадель 1 : 6 Севилья
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