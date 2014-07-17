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    Ирфан Буз - статистика

    Тренер
    Имя Ирфан
    Фамилия Буз
    Гражданство Турция
    Дата рождения 15 апреля 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бурсаспор 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2014 Бурсаспор 0 : 0 Чихура
    24.07.2014 Чихура 0 : 0 Бурсаспор
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