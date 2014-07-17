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    Младен Додич - статистика

    Тренер
    Имя Младен
    Фамилия Додич
    Команда Ягодина
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 20 августа 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ягодина 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2014 ЧФР Клуж 0 : 0 Ягодина
    24.07.2014 Ягодина 0 : 1 ЧФР Клуж
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