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    Фаиль Миргалимов

    Тренер
    Имя Фаиль
    Отчество Фасатович
    Фамилия Миргалимов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 29 марта 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сахалин 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.08.2014 Сахалин 0 : 1 Луч
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