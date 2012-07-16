Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анзор Коблев - статистика

    Тренер
    Имя Анзор
    Отчество Заурович
    Фамилия Коблев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 августа 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дружба 16 3 9 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2012 МИТОС 1 : 0 Дружба
    26.07.2012 Астрахань 6 : 0 Дружба
    31.07.2012 Дружба 3 : 1 Алания
    09.08.2012 Анжи-2 4 : 1 Дружба
    14.08.2012 Дружба 1 : 1 Биолог-Новокубанск
    16.10.2012 Дружба 0 : 1 Ангушт
    26.10.2012 Дружба 0 : 2 Астрахань
    01.11.2012 Алания 3 : 0 Дружба
    16.11.2012 Дружба 0 : 0 Анжи-2
    12.11.2012 Биолог-Новокубанск 0 : 1 Дружба
    15.04.2013 Машук-КМВ 1 : 0 Дружба
    27.08.2012 Дружба 0 : 0 Машук-КМВ
    • Читайте нас: 