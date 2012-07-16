Анзор Коблев
Тренер
|Имя
|Анзор
|Отчество
|Заурович
|Фамилия
|Коблев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 августа 1966
|Имя
|Анзор
|Отчество
|Заурович
|Фамилия
|Коблев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 августа 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Дружба
|16
|3
|9
|4
|Дата
|Матч
|16.07.2012
|МИТОС
|1 : 0
|Дружба
|26.07.2012
|Астрахань
|6 : 0
|Дружба
|31.07.2012
|Дружба
|3 : 1
|Алания
|09.08.2012
|Анжи-2
|4 : 1
|Дружба
|14.08.2012
|Дружба
|1 : 1
|Биолог-Новокубанск
|16.10.2012
|Дружба
|0 : 1
|Ангушт
|26.10.2012
|Дружба
|0 : 2
|Астрахань
|01.11.2012
|Алания
|3 : 0
|Дружба
|16.11.2012
|Дружба
|0 : 0
|Анжи-2
|12.11.2012
|Биолог-Новокубанск
|0 : 1
|Дружба
|15.04.2013
|Машук-КМВ
|1 : 0
|Дружба
|27.08.2012
|Дружба
|0 : 0
|Машук-КМВ