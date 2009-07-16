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    Хусреф Мусемич - статистика

    Тренер
    Имя Хусреф
    Фамилия Мусемич
    Команда Слобода
    Гражданство Босния и Герцеговина
    Дата рождения 4 июля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сараево 6 2 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2009 Сараево 1 : 0 Спартак Тр
    23.07.2009 Спартак Тр 1 : 1 Сараево
    06.08.2009 Сараево 2(5) : 1(4) Хельсингборг
    30.07.2009 Хельсингборг 2 : 1 Сараево
    20.08.2009 Сараево 1 : 1 ЧФР Клуж
    27.08.2009 ЧФР Клуж 2 : 1 Сараево
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