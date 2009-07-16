Хусреф Мусемич
Тренер
|Имя
|Хусреф
|Фамилия
|Мусемич
|Команда
|Слобода
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Дата рождения
|4 июля 1961
|Имя
|Хусреф
|Фамилия
|Мусемич
|Команда
|Слобода
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Дата рождения
|4 июля 1961
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сараево
|6
|2
|2
|2
|Дата
|Матч
|16.07.2009
|Сараево
|1 : 0
|Спартак Тр
|23.07.2009
|Спартак Тр
|1 : 1
|Сараево
|06.08.2009
|Сараево
|2(5) : 1(4)
|Хельсингборг
|30.07.2009
|Хельсингборг
|2 : 1
|Сараево
|20.08.2009
|Сараево
|1 : 1
|ЧФР Клуж
|27.08.2009
|ЧФР Клуж
|2 : 1
|Сараево