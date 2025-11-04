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Акция 3х500: фрибет до 1 500 рублей по промокоду BM3X500 в БК БЕТСИТИ

ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
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Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает всем новым клиентам возможность получить до трех фрибетов размером 500 рублей каждый. Как получить эти фрибеты и начать игру – в инструкции ниже.

Условия получения бонуса

Акция предназначена только для тех, кто еще не регистрировался в конторе. Требования:

  • Пройдите регистрацию в БЕТСИТИ (сайт или мобильное приложение)

  • Укажите при регистрации промокод BM3X500.

  • Пройдите полную идентификацию любым способом

После прохождения идентификации вы получите фрибет размером 500 рублей. Этот фрибет может при определенных условиях выпасть вам еще два раза (см. ниже).

Условия использования и отыгрыша

Срок действия фрибета на 500 рублей составляет 7 дней – вы должны поставить его на событие с кэфом от 2.0 до 3.0 включительно. Ставка может быть только типа ординар, ее надо сделать либо в прематче, либо в live-режиме. Ставить на быстрые игры фрибет нельзя.

Если вы поставите свой первый фрибет и ставка сыграет – вы получите так называемую чистую прибыль (общий выигрыш минус фрибет). Акция на этом завершается.

Если ваш первый фрибет приведет к проигрышу ставки или возврату (расчетом по кэфу 1.0) – вы получите второй фрибет на ту же сумму. Правила действия точно такие же – с момента получения у вас будет 7 дней, чтобы снова поставить. При выигрыше вы получите чистую прибыль.

Если второй фрибет проиграет, то вы получите третий и последний в рамках акции фрибет на 500 рублей – с теми же условиями. Вне зависимости от того, как будет использован третий фрибет, после соответствующего события акция завершается, и вы продолжите игру, как и все остальные участники.

Как вывести выигрыш

Вывести вы можете только чистую прибыль от выигранного фрибета – поскольку вы прошли идентификацию, вывод не составит проблем. Выигрыш может поступить на банковскую карту или электронный кошелек.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Фрибет с возможной чистой прибылью от 500 до 1000 рублей

  • Не требуется пополнение баланса

  • Как минимум есть два права на ошибку, если ставка не сыграет

  • Чистый выигрыш выводится сразу

Минусы:

  • Не более трех попыток поставить фрибеты

  • Не более одной возможности выиграть с этой ставкой

  • Ограничения по коэффициентам и времени

  • Бонус не совместим с другими предложениями

04 ноября 2025 17:49
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