Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает всем новым клиентам возможность получить до трех фрибетов размером 500 рублей каждый. Как получить эти фрибеты и начать игру – в инструкции ниже.
Условия получения бонуса
Акция предназначена только для тех, кто еще не регистрировался в конторе. Требования:
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Пройдите регистрацию в БЕТСИТИ (сайт или мобильное приложение)
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Укажите при регистрации промокод BM3X500.
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Пройдите полную идентификацию любым способом
После прохождения идентификации вы получите фрибет размером 500 рублей. Этот фрибет может при определенных условиях выпасть вам еще два раза (см. ниже).
Условия использования и отыгрыша
Срок действия фрибета на 500 рублей составляет 7 дней – вы должны поставить его на событие с кэфом от 2.0 до 3.0 включительно. Ставка может быть только типа ординар, ее надо сделать либо в прематче, либо в live-режиме. Ставить на быстрые игры фрибет нельзя.
Если вы поставите свой первый фрибет и ставка сыграет – вы получите так называемую чистую прибыль (общий выигрыш минус фрибет). Акция на этом завершается.
Если ваш первый фрибет приведет к проигрышу ставки или возврату (расчетом по кэфу 1.0) – вы получите второй фрибет на ту же сумму. Правила действия точно такие же – с момента получения у вас будет 7 дней, чтобы снова поставить. При выигрыше вы получите чистую прибыль.
Если второй фрибет проиграет, то вы получите третий и последний в рамках акции фрибет на 500 рублей – с теми же условиями. Вне зависимости от того, как будет использован третий фрибет, после соответствующего события акция завершается, и вы продолжите игру, как и все остальные участники.
Как вывести выигрыш
Вывести вы можете только чистую прибыль от выигранного фрибета – поскольку вы прошли идентификацию, вывод не составит проблем. Выигрыш может поступить на банковскую карту или электронный кошелек.
Плюсы и минусы
Плюсы:
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Фрибет с возможной чистой прибылью от 500 до 1000 рублей
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Не требуется пополнение баланса
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Как минимум есть два права на ошибку, если ставка не сыграет
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Чистый выигрыш выводится сразу
Минусы:
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Не более трех попыток поставить фрибеты
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Не более одной возможности выиграть с этой ставкой
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Ограничения по коэффициентам и времени
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Бонус не совместим с другими предложениями