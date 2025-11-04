Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает всем новым клиентам возможность получить до трех фрибетов размером 500 рублей каждый. Как получить эти фрибеты и начать игру – в инструкции ниже.

Условия получения бонуса

Акция предназначена только для тех, кто еще не регистрировался в конторе. Требования:

Пройдите регистрацию в БЕТСИТИ (сайт или мобильное приложение)

Укажите при регистрации промокод BM3X500.

Пройдите полную идентификацию любым способом

После прохождения идентификации вы получите фрибет размером 500 рублей. Этот фрибет может при определенных условиях выпасть вам еще два раза (см. ниже).

Условия использования и отыгрыша

Срок действия фрибета на 500 рублей составляет 7 дней – вы должны поставить его на событие с кэфом от 2.0 до 3.0 включительно. Ставка может быть только типа ординар, ее надо сделать либо в прематче, либо в live-режиме. Ставить на быстрые игры фрибет нельзя.

Если вы поставите свой первый фрибет и ставка сыграет – вы получите так называемую чистую прибыль (общий выигрыш минус фрибет). Акция на этом завершается.

Если ваш первый фрибет приведет к проигрышу ставки или возврату (расчетом по кэфу 1.0) – вы получите второй фрибет на ту же сумму. Правила действия точно такие же – с момента получения у вас будет 7 дней, чтобы снова поставить. При выигрыше вы получите чистую прибыль.

Если второй фрибет проиграет, то вы получите третий и последний в рамках акции фрибет на 500 рублей – с теми же условиями. Вне зависимости от того, как будет использован третий фрибет, после соответствующего события акция завершается, и вы продолжите игру, как и все остальные участники.

Как вывести выигрыш

Вывести вы можете только чистую прибыль от выигранного фрибета – поскольку вы прошли идентификацию, вывод не составит проблем. Выигрыш может поступить на банковскую карту или электронный кошелек.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Фрибет с возможной чистой прибылью от 500 до 1000 рублей

Не требуется пополнение баланса

Как минимум есть два права на ошибку, если ставка не сыграет

Чистый выигрыш выводится сразу

Минусы: