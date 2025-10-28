Букмекерская контора «Фонбет» проводит турнир для любителей ставок на «Игры 24/7» — «FONBET Кубок: 24/7». Участники могут получить фрибеты на сумму до 100 000 ₽ за успешные ставки на события категории «Игры 24/7» в период с 1 октября по 1 ноября 2025 года.

Турнир ставок на быстрые игры в Фонбет

Условия участия в турнире

Участвовать могут все клиенты «Фонбет», достигшие 18 лет, прошедшие регистрацию и полную идентификацию на сайте или в мобильном приложении. Для участия необходимо:

Шаг 1: Авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»;

Шаг 2: В виджете турнира нажать кнопку «Принять участие»;

Шаг 3: Делать ставки на события категории «Игры 24/7» в формате «Одинар» или «Экспресс» с минимальной суммой 100 ₽.

Ставки учитываются только после расчета с положительным результатом. Возвраты, отмены или отказ от ставки не участвуют в турнире.

Бонусы по итогам каждого периода начисляются в течение нескольких дней после его окончания.

Призовой фонд и распределение фрибетов

Фрибеты начисляются победителям турнира в виде виртуальных единиц для ставок на «Игры 24/7». Рейтинг участников формируется автоматически, а преимущество получает участник, который набрал очки раньше конкурентов.

Призы получат 1500 участников турнира. Беттеры заберут бонусами от 500 до 100 000 ₽. Фрибеты можно использовать для ставок на «Игры 24/7» в течение 7 дней с момента начисления. Участник получает чистую прибыль от ставки без дополнительных условий по отыгрышу.

Преимущества и недостатки

К преимуществам промо отнесем:

возможность выиграть до 100 000 ₽ фрибетами;

чистая прибыль сразу на счет, без отыгрыша;

фрибеты можно использовать для ставок на «Игры 24/7».

Среди минусов акции выделим: