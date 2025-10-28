Букмекерская контора Фонбет проводит турнир для любителей ставок на настольный теннис — «FONBET Кубок: настольный теннис». Участники могут получить фрибеты на сумму до 200 000 ₽ за успешные ставки на события категории «Настольный теннис».
Турнир ставок на настольный теннис в Фонбет
Условия участия в турнире
Участвовать могут все клиенты Фонбет, достигшие 18 лет, прошедшие регистрацию и полную идентификацию на сайте или в мобильном приложении. Для участия необходимо:
-
Шаг 1: Авторизоваться на сайте или в мобильном приложении Фонбет;
-
Шаг 2: В виджете турнира нажать кнопку «Принять участие»;
-
Шаг 3: Делать ставки на события категории «Настольный теннис» в формате «Одинар» или «Экспресс» с минимальной суммой 500 ₽ и коэффициентом не менее 1.30.
Призовой фонд и распределение фрибетов
Фрибеты начисляются победителям турнира в виде виртуальных единиц для ставок на «Настольный теннис».
Призы получат 1000 участников турнира. Беттеры заберут бонусами от 500 до 200 000 ₽. Фрибеты можно использовать для ставок на «Настольный теннис» в течение 7 дней с момента начисления. Выигрыш с фрибета сразу поступит на основной счет и не требует отыгрыша.
Преимущества и недостатки
Оцениваем плюсы турнира:
-
возможность выиграть до 200 000 ₽ фрибетами;
-
чистая прибыль сразу на счёт, без отыгрыша;
-
фрибеты можно использовать для ставок на «Настольный теннис».
К недостаткам промо отнесем:
-
все призы начисляются только фрибетами, без перевода в реальные деньги;
-
для получения крупных фрибетов может потребоваться полная идентификация;
-
срок использования фрибетов ограничен 7 днями.