Букмекерская контора «Фонбет» проводит турнир для любителей ставок на теннис — «FONBET Кубок: теннис». Участники могут получить фрибеты на сумму до 250 000 ₽ за успешные ставки на события категории «Теннис».

Турнир ставок на теннис в «Фонбет»

Условия участия в турнире

Участвовать могут все клиенты «Фонбет», достигшие 18 лет, прошедшие регистрацию и полную идентификацию на сайте или в мобильном приложении. Для участия необходимо:

Шаг 1: Авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»;

Шаг 2: В виджете турнира нажать кнопку «Принять участие»;

Шаг 3: Делать ставки на события категории «Теннис» в формате «Одинар» или «Экспресс» с минимальной суммой 500 ₽ и коэффициентом не менее 1.30.

Ставки учитываются только после расчета с положительным результатом. Возвраты, отмены или отказ от ставки не участвуют в турнире.

Призовой фонд и распределение фрибетов

Призы получат 1000 участников турнира. Беттеры заберут бонусами от 500 до 200 000 ₽. Фрибеты можно использовать для ставок на «Теннис» в течение 7 дней с момента начисления.

Преимущества и недостатки

Плюсы турнира:

возможность выиграть до 200 000 ₽ фрибетами;

чистая прибыль сразу на счет, без отыгрыша;

фрибеты можно использовать для ставок на «Теннис».

Минусы турнира: