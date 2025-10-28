Букмекерская контора «Фонбет» проводит турнир для любителей ставок на теннис — «FONBET Кубок: теннис». Участники могут получить фрибеты на сумму до 250 000 ₽ за успешные ставки на события категории «Теннис».
Турнир ставок на теннис в «Фонбет»
Условия участия в турнире
Участвовать могут все клиенты «Фонбет», достигшие 18 лет, прошедшие регистрацию и полную идентификацию на сайте или в мобильном приложении. Для участия необходимо:
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Шаг 1: Авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»;
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Шаг 2: В виджете турнира нажать кнопку «Принять участие»;
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Шаг 3: Делать ставки на события категории «Теннис» в формате «Одинар» или «Экспресс» с минимальной суммой 500 ₽ и коэффициентом не менее 1.30.
Ставки учитываются только после расчета с положительным результатом. Возвраты, отмены или отказ от ставки не участвуют в турнире.
Призовой фонд и распределение фрибетов
Призы получат 1000 участников турнира. Беттеры заберут бонусами от 500 до 200 000 ₽. Фрибеты можно использовать для ставок на «Теннис» в течение 7 дней с момента начисления.
Преимущества и недостатки
Плюсы турнира:
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возможность выиграть до 200 000 ₽ фрибетами;
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чистая прибыль сразу на счет, без отыгрыша;
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фрибеты можно использовать для ставок на «Теннис».
Минусы турнира:
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все призы начисляются только фрибетами, без перевода в реальные деньги;
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для получения крупных фрибетов может потребоваться полная идентификация;
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срок использования фрибетов ограничен 7 днями.