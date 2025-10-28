Букмекерская контора «Фонбет» проводит 12-й сезон акции «FonPass» для фанатов киберспорта, который продлится до 1 ноября 2025 года. Участники зарабатывают баллы, выполняя задания в Dota 2 или CS2 и делая ставки, чтобы обменивать их на фрибеты до 100 000 рублей, арканы, скины и игровые предметы.

Как принять участие

Чтобы участвовать в Фонбет Пасс достаточно:

Зарегистрироваться или войти в личный кабинет «Фонбет». Перейти на страницу акции и нажать «Играть». Выполнять задания, получать баллы и открывать сокровищницы с призами.

В Фонбет Пасс представлены разные задания, приведем примеры некоторых их них — подробнее в блоке ниже.

Система заданий в Фонбет Пасс

Примеры заданий

Примеры заданий в FONPASS:

пригласить друга – 500 поинтов;

три ставки по 100 ₽ три дня подряд – 500 поинтов;

пополнить счет на 300 ₽ – 100 поинтов;

сделать экспресс на 3 события – 250 поинтов;

ставка на 500 ₽ – 100 поинтов;

привязать аккаунт Steam – 200 поинтов

Задания обновляются каждые 24 часа, а прогресс отслеживается на странице акции.

Призы и уровни

В акции представлено 15 уровней, каждый из которых открывает новую шкатулку с наградами. Например:

1 уровень – лечебная фласка (8 игровых предметов);

5 уровень – аркана;

15 уровень – сокровища Рошана (+ гарантированный фрибет 5000 ₽).

Скины можно обменять на фрибет, сумма которого соответствует стоимости предмета.

Что можно забрать в кейсе 3 уровня

Как использовать фрибет

Фрибеты начисляются на бонусный счет и действуют 7 дней. Их можно использовать для ординарной или экспресс-ставки с коэффициентом до 10.00.

Пример: фрибет 10 000 ₽ на событие с коэффициентом 2.00 принесет 10 000 ₽ чистой прибыли на основной счет, которую можно вывести или использовать для новых ставок.

Преимущества акции

Приводим преимущества участия в акции:

фрибеты начисляются без обязательного пополнения счета;

простая и понятная система начисления очков;

возможность обменять скины на фрибет;

доступ к редким игровым предметам и арканам;

совместимость с веб-версией и мобильным приложением Fonbet.

Недостатки акции

В то же время у промо есть определенные недостатки:

ограниченное количество крупных наград, включая фрибеты (гарантированно только 5000 ₽);

фрибет действует всего 7 дней;

призы доступны только при активном выполнении заданий;

сложно набрать максимальный уровень без регулярного участия.

FONPASS — промо, рассчитанное на активных игроков. Беттерам нужно регулярно выполнять задания в киберспорте, делать пари, которые соответствуют условиям промо.