Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

FONPASS – получай фрибеты и скины за выполнение заданий в БК «Фонбет»

Забрать бонус
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
Реклама 18+

Букмекерская контора «Фонбет» проводит 12-й сезон акции «FonPass» для фанатов киберспорта, который продлится до 1 ноября 2025 года. Участники зарабатывают баллы, выполняя задания в Dota 2 или CS2 и делая ставки, чтобы обменивать их на фрибеты до 100 000 рублей, арканы, скины и игровые предметы.

Как принять участие

Чтобы участвовать в Фонбет Пасс достаточно:

  1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет «Фонбет».

  2. Перейти на страницу акции и нажать «Играть».

  3. Выполнять задания, получать баллы и открывать сокровищницы с призами.

В Фонбет Пасс представлены разные задания, приведем примеры некоторых их них — подробнее в блоке ниже.

Система заданий Фонбет Пасс

Система заданий в Фонбет Пасс

Примеры заданий

Примеры заданий в FONPASS:

  • пригласить друга – 500 поинтов;

  • три ставки по 100 ₽ три дня подряд – 500 поинтов;

  • пополнить счет на 300 ₽ – 100 поинтов;

  • сделать экспресс на 3 события – 250 поинтов;

  • ставка на 500 ₽ – 100 поинтов;

  • привязать аккаунт Steam – 200 поинтов

Задания обновляются каждые 24 часа, а прогресс отслеживается на странице акции.

Призы и уровни

В акции представлено 15 уровней, каждый из которых открывает новую шкатулку с наградами. Например:

  • 1 уровень – лечебная фласка (8 игровых предметов);

  • 5 уровень – аркана;

  • 15 уровень – сокровища Рошана (+ гарантированный фрибет 5000 ₽).

Скины можно обменять на фрибет, сумма которого соответствует стоимости предмета.

кейс 3 кровня

Что можно забрать в кейсе 3 уровня

Как использовать фрибет

Фрибеты начисляются на бонусный счет и действуют 7 дней. Их можно использовать для ординарной или экспресс-ставки с коэффициентом до 10.00.

Пример: фрибет 10 000 ₽ на событие с коэффициентом 2.00 принесет 10 000 ₽ чистой прибыли на основной счет, которую можно вывести или использовать для новых ставок.

Преимущества акции

Приводим преимущества участия в акции:

  • фрибеты начисляются без обязательного пополнения счета;

  • простая и понятная система начисления очков;

  • возможность обменять скины на фрибет;

  • доступ к редким игровым предметам и арканам;

  • совместимость с веб-версией и мобильным приложением Fonbet.

Недостатки акции

В то же время у промо есть определенные недостатки:

  • ограниченное количество крупных наград, включая фрибеты (гарантированно только 5000 ₽);

  • фрибет действует всего 7 дней;

  • призы доступны только при активном выполнении заданий;

  • сложно набрать максимальный уровень без регулярного участия.

FONPASS — промо, рассчитанное на активных игроков. Беттерам нужно регулярно выполнять задания в киберспорте, делать пари, которые соответствуют условиям промо.

28 октября 2025 14:12
Другие бонусы Fonbet (11)
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
500000 ₽
Турнир ставок на хоккей в БК «Фонбет»: до 500 000 рублей
76 воспользовались
Подробнее Участвовать
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
250000 ₽
Турнир ставок на спортивные симуляторы в БК «Фонбет»: розыгрыш до 250 000 рублей
58 воспользовались
Подробнее Участвовать
Действует до 31-05-2027
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
150000 ₽
Фонбет: VIP Cashback – кешбэк до 20% от суммы проигрыша каждую неделю
150 воспользовались
Подробнее Забрать бонус
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
250000 ₽
Турнир ставок на теннис в БК «Фонбет»: розыгрыш до 250 000 рублей
121 воспользовались
Подробнее Участвовать
Действует до 01-01-2030
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
3000000 ₽
Фонбет: быстрые игры 24/7 с выигрышем до 3 млн рублей
69 воспользовались
Подробнее Забрать бонус
Действует до 01-01-2030
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
2000000 ₽
Фонбет: лотереи с суперпризами от 2 млн рублей
120 воспользовались
Подробнее Забрать бонус
Действует до 31-01-2027
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
15000 ₽
Фонбет: фрибет до 15 000 рублей за регистрацию без депозита
101 воспользовались
Промокод: BM15
Промокод скопирован!
Подробнее Забрать бонус
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
500000 ₽
Турниры FONBET КУБОК — ежедневные фрибеты до 500 000 за успешные ставки на спорт
88 воспользовались
Подробнее Участвовать
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
200000 ₽
Турнир ставок на настольный теннис в «Фонбет»: розыгрыш до 200 000 рублей
55 воспользовались
Подробнее Участвовать
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
100000 ₽
Турнир ставок на «Игры 24/7» в БК «Фонбет»: розыгрыш до 100 000 рублей
168 воспользовались
Подробнее Участвовать
Бонусы Фонбет
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
250000 ₽
Турнир ставок на киберспорт в БК «Фонбет»: розыгрыш до 250 000 рублей
88 воспользовались
Подробнее Участвовать
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
A_NIKITA
1670015772
Ставлю тут на мордобой (ufc). Начинал 4 месяца назад с банка 1100 (ставлю на статистику, типа бой продлится больше 2 раундов, сто рублей на бой - максимум). Как ни странно, бывает, что выигрываю. С футболом было хуже. Но, сейчас банк уже 1800. Еще 3 турнира до конца года, уверен, что буду в +. Все выигранные деньги планирую потратить на пиво. Всех с наступающим!
Ответить
лмоты
1678453053
Сейчас в основном ставлю только на Фонбет. Просто потому, что удобно: удобное приложение, удобно заводить деньги и потом их выводить. А что еще надо от букмекера?
Ответить
Koni_Best_1
1678803073
Честно, ставил только на Фонбете, другие не пробовал, вроде нормальный букмекер, по крайней мере не кидает, но правда особо не выигрывал азхаха, потмоу что аналитик из менят так себе
Ответить
Ответственная игра
Материалы раздела носят информационный характер. Ставки на спорт доступны только для лиц старше 18 лет. Беттинг несет финансовые риски — не ставьте больше, чем готовы потерять.
Подборки бонусов
Промокоды
21
Фрибеты
103
Фрибеты за депозит
24
Фрибеты за регистрацию
32
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+