Букмекерская контора «Фонбет» проводит 12-й сезон акции «FonPass» для фанатов киберспорта, который продлится до 1 ноября 2025 года. Участники зарабатывают баллы, выполняя задания в Dota 2 или CS2 и делая ставки, чтобы обменивать их на фрибеты до 100 000 рублей, арканы, скины и игровые предметы.
Как принять участие
Чтобы участвовать в Фонбет Пасс достаточно:
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Зарегистрироваться или войти в личный кабинет «Фонбет».
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Перейти на страницу акции и нажать «Играть».
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Выполнять задания, получать баллы и открывать сокровищницы с призами.
В Фонбет Пасс представлены разные задания, приведем примеры некоторых их них — подробнее в блоке ниже.
Система заданий в Фонбет Пасс
Примеры заданий
Примеры заданий в FONPASS:
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пригласить друга – 500 поинтов;
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три ставки по 100 ₽ три дня подряд – 500 поинтов;
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пополнить счет на 300 ₽ – 100 поинтов;
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сделать экспресс на 3 события – 250 поинтов;
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ставка на 500 ₽ – 100 поинтов;
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привязать аккаунт Steam – 200 поинтов
Задания обновляются каждые 24 часа, а прогресс отслеживается на странице акции.
Призы и уровни
В акции представлено 15 уровней, каждый из которых открывает новую шкатулку с наградами. Например:
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1 уровень – лечебная фласка (8 игровых предметов);
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5 уровень – аркана;
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15 уровень – сокровища Рошана (+ гарантированный фрибет 5000 ₽).
Скины можно обменять на фрибет, сумма которого соответствует стоимости предмета.
Что можно забрать в кейсе 3 уровня
Как использовать фрибет
Фрибеты начисляются на бонусный счет и действуют 7 дней. Их можно использовать для ординарной или экспресс-ставки с коэффициентом до 10.00.
Пример: фрибет 10 000 ₽ на событие с коэффициентом 2.00 принесет 10 000 ₽ чистой прибыли на основной счет, которую можно вывести или использовать для новых ставок.
Преимущества акции
Приводим преимущества участия в акции:
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фрибеты начисляются без обязательного пополнения счета;
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простая и понятная система начисления очков;
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возможность обменять скины на фрибет;
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доступ к редким игровым предметам и арканам;
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совместимость с веб-версией и мобильным приложением Fonbet.
Недостатки акции
В то же время у промо есть определенные недостатки:
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ограниченное количество крупных наград, включая фрибеты (гарантированно только 5000 ₽);
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фрибет действует всего 7 дней;
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призы доступны только при активном выполнении заданий;
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сложно набрать максимальный уровень без регулярного участия.
FONPASS — промо, рассчитанное на активных игроков. Беттерам нужно регулярно выполнять задания в киберспорте, делать пари, которые соответствуют условиям промо.