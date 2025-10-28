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Фрибет до 250 000 рублей в турнире ставок на киберспорт от БК «Фонбет»

Участвовать
ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
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Букмекерская контора «Фонбет» проводит турнир для любителей киберспорта — «Турнир КиберFON». Участники могут получить фрибеты на сумму до 250 000 ₽ за успешные ставки на киберспортивные события.

До 250000 рублей за ставки на киберспорт в БК Фонбет

Турнир ставок на киберспорт в «Фонбет»

Условия участия в турнире

Участвовать могут все клиенты «Фонбет», достигшие 18 лет, прошедшие регистрацию и полную идентификацию на сайте или в мобильном приложении. Для участия необходимо:

  • Шаг 1: Авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»;

  • Шаг 2: В виджете турнира нажать кнопку «Участвовать»;

  • Шаг 3: Делать ставки на киберспорт в формате «Одинар» или «Экспресс» с минимальным размером ставки 500 ₽ и коэффициентом не ниже 1.30.

Ставки учитываются только после расчета с положительным результатом. Возвраты, отмены или отказ от ставки не участвуют в турнире.

Призовой фонд и распределение фрибетов

Фрибеты начисляются победителям турнира в виде виртуальных единиц для ставок на киберспорт. Рейтинг участников формируется автоматически. При равенстве баллов преимущество получает игрок, набравший очки раньше.

Призы получат 2000 участников турнира. Беттеры заберут бонусами от 500 до 250 000 ₽. Фрибеты можно использовать для ставок на киберспорт в течение 7 дней с момента начисления. Дополнительных условий по отыгрышу чистого выигрыша с фрибета нет. Деньги сразу поступают на основной баланс.

Преимущества и недостатки

Плюсы турнира:

  • возможность выиграть до 250 000 ₽ фрибетами;

  • чистая прибыль сразу на счет, без отыгрыша;

  • фрибеты можно использовать для ставок на киберспорт.

Минусы турнира:

  • все призы начисляются только фрибетами, без перевода в реальные деньги;

  • для получения крупных фрибетов может потребоваться полная идентификация;

  • срок использования фрибетов ограничен 7 днями.

28 октября 2025 16:17
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Комментарии (3)
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A_NIKITA
1670015772
Ставлю тут на мордобой (ufc). Начинал 4 месяца назад с банка 1100 (ставлю на статистику, типа бой продлится больше 2 раундов, сто рублей на бой - максимум). Как ни странно, бывает, что выигрываю. С футболом было хуже. Но, сейчас банк уже 1800. Еще 3 турнира до конца года, уверен, что буду в +. Все выигранные деньги планирую потратить на пиво. Всех с наступающим!
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лмоты
1678453053
Сейчас в основном ставлю только на Фонбет. Просто потому, что удобно: удобное приложение, удобно заводить деньги и потом их выводить. А что еще надо от букмекера?
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Koni_Best_1
1678803073
Честно, ставил только на Фонбете, другие не пробовал, вроде нормальный букмекер, по крайней мере не кидает, но правда особо не выигрывал азхаха, потмоу что аналитик из менят так себе
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Материалы раздела носят информационный характер. Ставки на спорт доступны только для лиц старше 18 лет. Беттинг несет финансовые риски — не ставьте больше, чем готовы потерять.
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