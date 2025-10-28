Букмекерская контора «Фонбет» проводит турнир для любителей киберспорта — «Турнир КиберFON». Участники могут получить фрибеты на сумму до 250 000 ₽ за успешные ставки на киберспортивные события.

Турнир ставок на киберспорт в «Фонбет»

Условия участия в турнире

Участвовать могут все клиенты «Фонбет», достигшие 18 лет, прошедшие регистрацию и полную идентификацию на сайте или в мобильном приложении. Для участия необходимо:

Шаг 1: Авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»;

Шаг 2: В виджете турнира нажать кнопку «Участвовать»;

Шаг 3: Делать ставки на киберспорт в формате «Одинар» или «Экспресс» с минимальным размером ставки 500 ₽ и коэффициентом не ниже 1.30.

Ставки учитываются только после расчета с положительным результатом. Возвраты, отмены или отказ от ставки не участвуют в турнире.

Призовой фонд и распределение фрибетов

Фрибеты начисляются победителям турнира в виде виртуальных единиц для ставок на киберспорт. Рейтинг участников формируется автоматически. При равенстве баллов преимущество получает игрок, набравший очки раньше.

Призы получат 2000 участников турнира. Беттеры заберут бонусами от 500 до 250 000 ₽. Фрибеты можно использовать для ставок на киберспорт в течение 7 дней с момента начисления. Дополнительных условий по отыгрышу чистого выигрыша с фрибета нет. Деньги сразу поступают на основной баланс.

Преимущества и недостатки

Плюсы турнира:

возможность выиграть до 250 000 ₽ фрибетами;

чистая прибыль сразу на счет, без отыгрыша;

фрибеты можно использовать для ставок на киберспорт.

Минусы турнира: