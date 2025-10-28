Букмекерская контора «Фонбет» проводит турниры с фрибетами за результативные ставки. Акции действуют ежедневно и охватывают спорт, киберспорт и формат «Игры 24/7». Призы получают участники, набравшие больше всех очков за чистую прибыль по выигрышным ставкам. Чем выше прибыль, тем больше сумма бонуса.
Условия получения бонуса
Участвовать в турнирах FONBET КУБОК могут только зарегистрированные пользователи. При наличии учетной записи достаточно авторизоваться на сайте или в приложении, выбрать активный турнир и начать делать ставки.
Если аккаунта нет, необходимо зарегистрироваться:
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Шаг 1. Указать номер мобильного телефона и придумать пароль.
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Шаг 2. Подтвердить личность и пополнить счет.
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Шаг 3. Перейти в раздел «Турниры» и выбрать подходящее соревнование.
На странице турнира отображается призовой фонд, количество участников и условия начисления очков.
Призовой фонд и правила участия
БК «Фонбет» проводит десятки турниров с общим призовым фондом от 500 000 до 15 000 000 рублей. Форматы различаются по видам спорта и количеству победителей.
Примеры активных турниров:
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«Игры 24/7» — фонд 500 000 ₽, 150 призовых мест;
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Хоккей — фонд 10 000 000 ₽, 3 000 мест;
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Настольный теннис — 3 000 000 ₽, 1 000 мест;
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Теннис — 3 000 000 ₽, 1 000 мест;
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Киберспортивные симуляторы — 3 000 000 ₽, 1 000 мест;
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«КиберFON» — 5 000 000 ₽, 2 000 мест.
Турниры БК «Фонбет»
В зачет идут одиночные и экспресс-ставки с минимальной суммой от 100 до 500 рублей. В некоторых турнирах может устанавливаться минимальный коэффициент. Баллы начисляются по формуле: чистая прибыль = выигрыш − сумма ставки.
Например, ставка 3 000 ₽ с коэффициентом 1.50 приносит выигрыш 4 500 ₽ и 1 500 очков рейтинга.
Условия использования и отыгрыша
В турнирах «Фонбет» разыгрываются фрибеты различного номинала. Сумма бонуса зависит от конкретного турнира.
Фрибет можно использовать на любые спортивные или киберспортивные события без ограничений по коэффициенту. Срок действия бонуса — 7 дней с момента зачисления. После расчета ставки на счет зачисляется только чистая прибыль, а номинал фрибета сгорает. Дополнительный отыгрыш не требуется.
Как вывести выигрыш
Полученная прибыль автоматически зачисляется на основной баланс. Средства можно вывести любым способом, доступным на платформе «Фонбет» — на банковскую карту, через СБП или электронный кошелек. Комиссия за перевод не удерживается, лимиты на вывод отсутствуют.
Преимущества и недостатки турниров «Фонбет»
Оцениваем преимущества турниров «Фонбет»:
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возможность получения фрибетов за результативные ставки;
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ежедневные турниры с крупными призовыми фондами;
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участие доступно сразу после регистрации;
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простой принцип начисления очков — по чистой прибыли;
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фрибеты без ограничений по видам спорта и коэффициентам.
В то же время у турниров есть такие недостатки:
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призы получают только участники из верхней части таблицы;
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для участия необходимы регулярные ставки;
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срок действия фрибета ограничен семью днями.
Промо-турниры помогут разнообразить игру в букмекерской конторе «Фонбет», однако имеет смысл участвовать в них только в том случае, если вы планируете активно ставить на спорт или киберспорт.