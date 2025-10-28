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Турниры FONBET КУБОК — ежедневные фрибеты до 500 000 рублей за успешные ставки

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ООО «ФОНКОР» erid: 2SDnjdvky3m
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Букмекерская контора «Фонбет» проводит турниры с фрибетами за результативные ставки. Акции действуют ежедневно и охватывают спорт, киберспорт и формат «Игры 24/7». Призы получают участники, набравшие больше всех очков за чистую прибыль по выигрышным ставкам. Чем выше прибыль, тем больше сумма бонуса.

Условия получения бонуса

Участвовать в турнирах FONBET КУБОК могут только зарегистрированные пользователи. При наличии учетной записи достаточно авторизоваться на сайте или в приложении, выбрать активный турнир и начать делать ставки.

Если аккаунта нет, необходимо зарегистрироваться:

  • Шаг 1. Указать номер мобильного телефона и придумать пароль.

  • Шаг 2. Подтвердить личность и пополнить счет.

  • Шаг 3. Перейти в раздел «Турниры» и выбрать подходящее соревнование.

На странице турнира отображается призовой фонд, количество участников и условия начисления очков.

Призовой фонд и правила участия

БК «Фонбет» проводит десятки турниров с общим призовым фондом от 500 000 до 15 000 000 рублей. Форматы различаются по видам спорта и количеству победителей.

Примеры активных турниров:

  • «Игры 24/7» — фонд 500 000 ₽, 150 призовых мест;

  • Хоккей — фонд 10 000 000 ₽, 3 000 мест;

  • Настольный теннис — 3 000 000 ₽, 1 000 мест;

  • Теннис — 3 000 000 ₽, 1 000 мест;

  • Киберспортивные симуляторы — 3 000 000 ₽, 1 000 мест;

  • «КиберFON» — 5 000 000 ₽, 2 000 мест.

Турниры БК Фонбет

Турниры БК «Фонбет»

В зачет идут одиночные и экспресс-ставки с минимальной суммой от 100 до 500 рублей. В некоторых турнирах может устанавливаться минимальный коэффициент. Баллы начисляются по формуле: чистая прибыль = выигрыш − сумма ставки.

Например, ставка 3 000 ₽ с коэффициентом 1.50 приносит выигрыш 4 500 ₽ и 1 500 очков рейтинга.

Условия использования и отыгрыша

В турнирах «Фонбет» разыгрываются фрибеты различного номинала. Сумма бонуса зависит от конкретного турнира.

Фрибет можно использовать на любые спортивные или киберспортивные события без ограничений по коэффициенту. Срок действия бонуса — 7 дней с момента зачисления. После расчета ставки на счет зачисляется только чистая прибыль, а номинал фрибета сгорает. Дополнительный отыгрыш не требуется.

Как вывести выигрыш

Полученная прибыль автоматически зачисляется на основной баланс. Средства можно вывести любым способом, доступным на платформе «Фонбет» — на банковскую карту, через СБП или электронный кошелек. Комиссия за перевод не удерживается, лимиты на вывод отсутствуют.

Преимущества и недостатки турниров «Фонбет»

Оцениваем преимущества турниров «Фонбет»:

  • возможность получения фрибетов за результативные ставки;

  • ежедневные турниры с крупными призовыми фондами;

  • участие доступно сразу после регистрации;

  • простой принцип начисления очков — по чистой прибыли;

  • фрибеты без ограничений по видам спорта и коэффициентам.

В то же время у турниров есть такие недостатки:

  • призы получают только участники из верхней части таблицы;

  • для участия необходимы регулярные ставки;

  • срок действия фрибета ограничен семью днями.

Промо-турниры помогут разнообразить игру в букмекерской конторе «Фонбет», однако имеет смысл участвовать в них только в том случае, если вы планируете активно ставить на спорт или киберспорт.

28 октября 2025 19:42
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Комментарии (3)
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A_NIKITA
1670015772
Ставлю тут на мордобой (ufc). Начинал 4 месяца назад с банка 1100 (ставлю на статистику, типа бой продлится больше 2 раундов, сто рублей на бой - максимум). Как ни странно, бывает, что выигрываю. С футболом было хуже. Но, сейчас банк уже 1800. Еще 3 турнира до конца года, уверен, что буду в +. Все выигранные деньги планирую потратить на пиво. Всех с наступающим!
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лмоты
1678453053
Сейчас в основном ставлю только на Фонбет. Просто потому, что удобно: удобное приложение, удобно заводить деньги и потом их выводить. А что еще надо от букмекера?
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Koni_Best_1
1678803073
Честно, ставил только на Фонбете, другие не пробовал, вроде нормальный букмекер, по крайней мере не кидает, но правда особо не выигрывал азхаха, потмоу что аналитик из менят так себе
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