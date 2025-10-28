Букмекерская контора «Фонбет» проводит турнир для поклонников виртуального спорта — «Фонбет Кубок»: симуляторы», в котором можно получить фрибеты до 250 000 ₽ за успешные ставки на спортивные симуляторы.
Турнир ставок на виртуальный спорт в «Фонбет»
Условия участия в турнире
Участвовать могут все клиенты «Фонбет», достигшие 18 лет, прошедшие регистрацию и идентификацию на сайте или в мобильном приложении. Для участия необходимо:
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Шаг 1: авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»;
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Шаг 2: в виджете турнира нажать кнопку «Участвовать»;
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Шаг 3: делать ставки на спортивные симуляторы в формате «Одинар» или «Экспресс» с минимальным размером ставки 500 ₽ и коэффициентом не ниже 1.30.
Ставки учитываются только после расчета с положительным результатом. Возвраты, отмены или отказ от ставки не участвуют в турнире.
Особенности распределения и использования фрибетов
В рамках промо призы получат 1000 игроков. Беттеры заберут бонусами от 500 до 250 000 ₽. Рейтинг участников формируется автоматически, а при равенстве баллов преимущество получает тот, кто набрал их раньше.
Фрибеты можно использовать для ставок на спортивные симуляторы в течение 7 дней с момента начисления. Участник получает чистую прибыль от ставки без дополнительных условий по отыгрышу.
Преимущества и недостатки
Оцениваем плюсы промо-турнира:
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возможность выиграть до 250 000 ₽ фрибетами;
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чистая прибыль сразу на счет, без отыгрыша;
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фрибеты можно использовать для ставок на спортивные симуляторы.
Минусы акции:
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все призы начисляются только фрибетами, без перевода в реальные деньги;
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для получения крупных фрибетов может потребоваться полная идентификация;
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срок использования фрибетов ограничен 7 днями.