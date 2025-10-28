Букмекерская контора «Фонбет» проводит турнир для поклонников виртуального спорта — «Фонбет Кубок»: симуляторы», в котором можно получить фрибеты до 250 000 ₽ за успешные ставки на спортивные симуляторы.

Турнир ставок на виртуальный спорт в «Фонбет»

Условия участия в турнире

Участвовать могут все клиенты «Фонбет», достигшие 18 лет, прошедшие регистрацию и идентификацию на сайте или в мобильном приложении. Для участия необходимо:

Шаг 1: авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»;

Шаг 2: в виджете турнира нажать кнопку «Участвовать»;

Шаг 3: делать ставки на спортивные симуляторы в формате «Одинар» или «Экспресс» с минимальным размером ставки 500 ₽ и коэффициентом не ниже 1.30.

Ставки учитываются только после расчета с положительным результатом. Возвраты, отмены или отказ от ставки не участвуют в турнире.

Особенности распределения и использования фрибетов

В рамках промо призы получат 1000 игроков. Беттеры заберут бонусами от 500 до 250 000 ₽. Рейтинг участников формируется автоматически, а при равенстве баллов преимущество получает тот, кто набрал их раньше.

Фрибеты можно использовать для ставок на спортивные симуляторы в течение 7 дней с момента начисления. Участник получает чистую прибыль от ставки без дополнительных условий по отыгрышу.

Преимущества и недостатки

Оцениваем плюсы промо-турнира:

возможность выиграть до 250 000 ₽ фрибетами;

чистая прибыль сразу на счет, без отыгрыша;

фрибеты можно использовать для ставок на спортивные симуляторы.

Минусы акции: