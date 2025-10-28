Турнир ставок на хоккей в БК «Фонбет» позволяет участникам получать фрибеты до 500 000 ₽ за успешные ставки на зимний вид спорта. Размер вознаграждения зависит от позиции в рейтинге, составляемом на основании суммы положительных ставок за период турнира. Полученные бонусы можно использовать для ставок на спорт, выигрыши зачисляются на основной счет.

Турнир ставок на хоккей в «Фонбет»

Условия участия

Для участия в турнире необходимо:

Шаг 1: зарегистрироваться в БК «Фонбет» и пройти процедуру идентификации.

Шаг 2: подтвердить участие через виджет турнира, нажав кнопку «Принять участие».

Шаг 3: делать ставки на хоккей на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»: тип ставки – «Одинар» или «Экспресс»; минимальный размер ставки – 500 ₽; общий коэффициент – не менее 1.30; учитываются только положительно рассчитанные ставки.



Ставки, отмененные или рассчитанные как возврат, в зачет не идут. Каждый участник может получать приз только один раз за период турнира.

Распределение призов

Общий максимальный приз – 500 000 ₽ фрибетами за каждый период промо. Призы распределяются в соответствии с итоговым местом участника в турнирной таблице. В рамках промо можно забрать от 1000 до 500 000 ₽. Бонусы получат 3000 игроков.

Условия использования фрибетов

Коротко рассказываем об особенностях начисления и использования фрибетов:

фрибеты начисляются на игровой счет и действуют 7 дней с момента зачисления;

использовать можно только для ставок типа «Одинар» на хоккей;

в случае выигрыша сумма чистой прибыли зачисляется на основной счет;

Фрибет не требует отыгрыша и может быть сразу использован или выведен.

Преимущества и недостатки акции

Оцениваем плюсы промо-турнира:

возможность получить до 500 000 ₽ фрибетами;

выигрыш начисляется сразу на основной счет без отыгрыша;

участие возможно с минимальным порогом ставки 500 ₽.

Недостатки промо: