Турнир ставок на хоккей в БК «Фонбет» позволяет участникам получать фрибеты до 500 000 ₽ за успешные ставки на зимний вид спорта. Размер вознаграждения зависит от позиции в рейтинге, составляемом на основании суммы положительных ставок за период турнира. Полученные бонусы можно использовать для ставок на спорт, выигрыши зачисляются на основной счет.
Турнир ставок на хоккей в «Фонбет»
Условия участия
Для участия в турнире необходимо:
-
Шаг 1: зарегистрироваться в БК «Фонбет» и пройти процедуру идентификации.
-
Шаг 2: подтвердить участие через виджет турнира, нажав кнопку «Принять участие».
-
Шаг 3: делать ставки на хоккей на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»:
-
тип ставки – «Одинар» или «Экспресс»;
-
минимальный размер ставки – 500 ₽;
-
общий коэффициент – не менее 1.30;
-
учитываются только положительно рассчитанные ставки.
-
Ставки, отмененные или рассчитанные как возврат, в зачет не идут. Каждый участник может получать приз только один раз за период турнира.
Распределение призов
Общий максимальный приз – 500 000 ₽ фрибетами за каждый период промо. Призы распределяются в соответствии с итоговым местом участника в турнирной таблице. В рамках промо можно забрать от 1000 до 500 000 ₽. Бонусы получат 3000 игроков.
Условия использования фрибетов
Коротко рассказываем об особенностях начисления и использования фрибетов:
-
фрибеты начисляются на игровой счет и действуют 7 дней с момента зачисления;
-
использовать можно только для ставок типа «Одинар» на хоккей;
-
в случае выигрыша сумма чистой прибыли зачисляется на основной счет;
-
Фрибет не требует отыгрыша и может быть сразу использован или выведен.
Преимущества и недостатки акции
Оцениваем плюсы промо-турнира:
-
возможность получить до 500 000 ₽ фрибетами;
-
выигрыш начисляется сразу на основной счет без отыгрыша;
-
участие возможно с минимальным порогом ставки 500 ₽.
Недостатки промо:
-
фрибеты не переводятся в реальные деньги;
-
срок действия фрибета ограничен 7 днями.