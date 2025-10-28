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Турнир ставок на хоккей в БК «Фонбет»: розыгрыш до 500 000 рублей

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Турнир ставок на хоккей в БК «Фонбет» позволяет участникам получать фрибеты до 500 000 ₽ за успешные ставки на зимний вид спорта. Размер вознаграждения зависит от позиции в рейтинге, составляемом на основании суммы положительных ставок за период турнира. Полученные бонусы можно использовать для ставок на спорт, выигрыши зачисляются на основной счет.

Ставки на хоккей в БК Фонбет

Турнир ставок на хоккей в «Фонбет»

Условия участия

Для участия в турнире необходимо:

  • Шаг 1: зарегистрироваться в БК «Фонбет» и пройти процедуру идентификации.

  • Шаг 2: подтвердить участие через виджет турнира, нажав кнопку «Принять участие».

  • Шаг 3: делать ставки на хоккей на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»:

    • тип ставки – «Одинар» или «Экспресс»;

    • минимальный размер ставки – 500 ₽;

    • общий коэффициент – не менее 1.30;

    • учитываются только положительно рассчитанные ставки.

Ставки, отмененные или рассчитанные как возврат, в зачет не идут. Каждый участник может получать приз только один раз за период турнира.

Распределение призов

Общий максимальный приз – 500 000 ₽ фрибетами за каждый период промо. Призы распределяются в соответствии с итоговым местом участника в турнирной таблице. В рамках промо можно забрать от 1000 до 500 000 ₽. Бонусы получат 3000 игроков.

Условия использования фрибетов

Коротко рассказываем об особенностях начисления и использования фрибетов:

  • фрибеты начисляются на игровой счет и действуют 7 дней с момента зачисления;

  • использовать можно только для ставок типа «Одинар» на хоккей;

  • в случае выигрыша сумма чистой прибыли зачисляется на основной счет;

  • Фрибет не требует отыгрыша и может быть сразу использован или выведен.

Преимущества и недостатки акции

Оцениваем плюсы промо-турнира:

  • возможность получить до 500 000 ₽ фрибетами;

  • выигрыш начисляется сразу на основной счет без отыгрыша;

  • участие возможно с минимальным порогом ставки 500 ₽.

Недостатки промо:

  • фрибеты не переводятся в реальные деньги;

  • срок действия фрибета ограничен 7 днями.

28 октября 2025 19:14
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Комментарии (3)
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A_NIKITA
1670015772
Ставлю тут на мордобой (ufc). Начинал 4 месяца назад с банка 1100 (ставлю на статистику, типа бой продлится больше 2 раундов, сто рублей на бой - максимум). Как ни странно, бывает, что выигрываю. С футболом было хуже. Но, сейчас банк уже 1800. Еще 3 турнира до конца года, уверен, что буду в +. Все выигранные деньги планирую потратить на пиво. Всех с наступающим!
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лмоты
1678453053
Сейчас в основном ставлю только на Фонбет. Просто потому, что удобно: удобное приложение, удобно заводить деньги и потом их выводить. А что еще надо от букмекера?
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Koni_Best_1
1678803073
Честно, ставил только на Фонбете, другие не пробовал, вроде нормальный букмекер, по крайней мере не кидает, но правда особо не выигрывал азхаха, потмоу что аналитик из менят так себе
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