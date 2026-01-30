Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Страховка первой ставки по промокоду BOMB3K от БК БЕТСИТИ

ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
Реклама 18+
Акция действует до:
31 декабря 2026
BOMB3K
Промокод скопирован!
Забрать бонус

БК БЕТСИТИ предлагает новичкам удобный и безопасный старт в ставках — страховку первой ставки с возвратом до 3000 рублей. Если первое пари окажется неудачным, букмекер компенсирует проигрыш фрибетом. Для участия достаточно зарегистрироваться и активировать промокод BOMB3K.

Как получить фрибет БЕТСИТИ

Для получения бонуса достаточно выполнить следующие шаги:

  1. Зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ.
  2. Пройти процедуру полная идентификации личности.
  3. До оформления первой ставки ввести промокод BOMB3K — при регистрации, в личном кабинете или на странице акции.
  4. В течение 10 дней сделать первую ставку, подходящую под условия акции.

Предложение доступно только новым клиентам БЕТСИТИ и не совмещается с другими приветственными бонусами.

Условия использования и отыгрыша фрибета

В качестве квалификационной ставки принимаются ординары и экспрессы с коэффициентом до 3.00. В акции не участвуют отмененные, возвращенные пари, ставки на бонусы и события вне срока проведения промо.

Если первая ставка проиграет, игрок получает 100% суммы проигрыша, но не более 3000 рублей, в виде фрибета.

При выигрыше квалификационного пари никаких бонусов не начисляется — пользователь получает обычный выигрыш на основной счет.

Фрибет начисляется в течение 24 часов после расчета ставки. Использовать его можно только в мобильном приложении БЕТСИТИ, одной ставкой, на события с коэффициентом до 3.00. Срок действия бонуса — 7 дней. При отмене события или досрочном выкупе ставки фрибет аннулируется.

Как вывести выигрыш с фрибета

При успешной ставке на фрибет игроку зачисляется чистая прибыль без учета суммы бонуса. Эти средства поступают на основной баланс и доступны для вывода или дальнейших ставок без дополнительных условий отыгрыша.

Плюсы и минусы акции

Плюсы:

  • страховка первой ставки без риска;
  • возврат проигрыша до 3000 рублей;
  • нет сложного отыгрыша;
  • выигрыш с фрибета можно вывести.

Минусы:

  • бонус доступен только новичкам;
  • фрибет используется одной ставкой;
  • ограничение по коэффициентам;
  • использование бонуса доступно только через мобильное приложение.
30 января 2026 16:48
Другие бонусы БЕТСИТИ (11)
Действует до 01-01-2027
Бонусы БЕТСИТИ
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
2000 ₽
БЕТСИТИ: фрибет до 2 000 рублей в клубах по промокоду
83 воспользовались
Промокод: NEW2000
Промокод скопирован!
Подробнее Забрать бонус
Действует до 01-01-2027
Бонусы БЕТСИТИ
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
2000 ₽
БЕТСИТИ: фрибет 2 000 рублей по промокоду в клубе
72 воспользовались
Промокод: VIP
Промокод скопирован!
Подробнее Забрать бонус
Действует до 01-01-2027
Бонусы БЕТСИТИ
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
5000 ₽
БЕТСИТИ: фрибеты за ежедневные экспресс-ставки
53 воспользовались
Подробнее Забрать бонус
Действует до 01-01-2027
Бонусы БЕТСИТИ
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
2000 ₽
БЕТСИТИ: приветственный фрибет 2 000 рублей в клубах
90 воспользовались
Промокод: FREE2000
Промокод скопирован!
Подробнее Забрать бонус
Действует до 01-01-2030
Бонусы БЕТСИТИ
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
1500000 ₽
БЕТСИТИ: игры 24/7 с выигрышем до 1,5 млн рублей
124 воспользовались
Подробнее Забрать бонус
Действует до 01-01-2027
Бонусы БЕТСИТИ
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
1000 ₽
БЕТСИТИ: розыгрыши фрибетов от 1000 рублей в соцсетях
56 воспользовались
Подробнее Забрать бонус
Бонусы БЕТСИТИ
Действует до 31-12-2026
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
2000 ₽
Промокод 2000BET на фрибет 2 000 рублей от БК БЕТСИТИ
80 воспользовались
Промокод: 2000BET
Промокод скопирован!
Подробнее Забрать бонус
Бонусы БЕТСИТИ
Действует до 31-12-2026
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
100000 ₽
Кэшбэк до 25% в БК БЕТСИТИ: условия и расчёт программы лояльности
90 воспользовались
Подробнее Участвовать
Действует до 01-01-2027
Бонусы БЕТСИТИ
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
2000 ₽
БЕТСИТИ: фрибет до 2 000 рублей за первую ставку
101 воспользовались
Промокод: BOMB2K
Промокод скопирован!
Подробнее Забрать бонус
Бонусы БЕТСИТИ
Действует до 31-12-2026
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
200000 ₽
БК БЕТСИТИ дарит фрибет до 200 000 рублей за первый депозит и выполнение оборота ставок
131 воспользовались
Промокод: BOMB200K
Промокод скопирован!
Подробнее Забрать бонус
Действует до 31-12-2026
Бонусы БЕТСИТИ
ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
200000 ₽
БЕТСИТИ: программа лояльности в наземных клубах
119 воспользовались
Подробнее Забрать бонус
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ответственная игра
Материалы раздела носят информационный характер. Ставки на спорт доступны только для лиц старше 18 лет. Беттинг несет финансовые риски — не ставьте больше, чем готовы потерять.
Подборки бонусов
Промокоды
21
Фрибеты
103
Фрибеты за депозит
24
Фрибеты за регистрацию
32
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+