БК БЕТСИТИ предлагает новичкам удобный и безопасный старт в ставках — страховку первой ставки с возвратом до 3000 рублей. Если первое пари окажется неудачным, букмекер компенсирует проигрыш фрибетом. Для участия достаточно зарегистрироваться и активировать промокод BOMB3K.
Как получить фрибет БЕТСИТИ
Для получения бонуса достаточно выполнить следующие шаги:
- Зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ.
- Пройти процедуру полная идентификации личности.
- До оформления первой ставки ввести промокод BOMB3K — при регистрации, в личном кабинете или на странице акции.
- В течение 10 дней сделать первую ставку, подходящую под условия акции.
Предложение доступно только новым клиентам БЕТСИТИ и не совмещается с другими приветственными бонусами.
Условия использования и отыгрыша фрибета
В качестве квалификационной ставки принимаются ординары и экспрессы с коэффициентом до 3.00. В акции не участвуют отмененные, возвращенные пари, ставки на бонусы и события вне срока проведения промо.
Если первая ставка проиграет, игрок получает 100% суммы проигрыша, но не более 3000 рублей, в виде фрибета.
При выигрыше квалификационного пари никаких бонусов не начисляется — пользователь получает обычный выигрыш на основной счет.
Фрибет начисляется в течение 24 часов после расчета ставки. Использовать его можно только в мобильном приложении БЕТСИТИ, одной ставкой, на события с коэффициентом до 3.00. Срок действия бонуса — 7 дней. При отмене события или досрочном выкупе ставки фрибет аннулируется.
Как вывести выигрыш с фрибета
При успешной ставке на фрибет игроку зачисляется чистая прибыль без учета суммы бонуса. Эти средства поступают на основной баланс и доступны для вывода или дальнейших ставок без дополнительных условий отыгрыша.
Плюсы и минусы акции
Плюсы:
- страховка первой ставки без риска;
- возврат проигрыша до 3000 рублей;
- нет сложного отыгрыша;
- выигрыш с фрибета можно вывести.
Минусы:
- бонус доступен только новичкам;
- фрибет используется одной ставкой;
- ограничение по коэффициентам;
- использование бонуса доступно только через мобильное приложение.