БК БЕТСИТИ предлагает новичкам удобный и безопасный старт в ставках — страховку первой ставки с возвратом до 3000 рублей. Если первое пари окажется неудачным, букмекер компенсирует проигрыш фрибетом. Для участия достаточно зарегистрироваться и активировать промокод BOMB3K.

Как получить фрибет БЕТСИТИ

Для получения бонуса достаточно выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ. Пройти процедуру полная идентификации личности. До оформления первой ставки ввести промокод BOMB3K — при регистрации, в личном кабинете или на странице акции. В течение 10 дней сделать первую ставку, подходящую под условия акции.

Предложение доступно только новым клиентам БЕТСИТИ и не совмещается с другими приветственными бонусами.

Условия использования и отыгрыша фрибета

В качестве квалификационной ставки принимаются ординары и экспрессы с коэффициентом до 3.00. В акции не участвуют отмененные, возвращенные пари, ставки на бонусы и события вне срока проведения промо.

Если первая ставка проиграет, игрок получает 100% суммы проигрыша, но не более 3000 рублей, в виде фрибета.

При выигрыше квалификационного пари никаких бонусов не начисляется — пользователь получает обычный выигрыш на основной счет.

Фрибет начисляется в течение 24 часов после расчета ставки. Использовать его можно только в мобильном приложении БЕТСИТИ, одной ставкой, на события с коэффициентом до 3.00. Срок действия бонуса — 7 дней. При отмене события или досрочном выкупе ставки фрибет аннулируется.

Как вывести выигрыш с фрибета

При успешной ставке на фрибет игроку зачисляется чистая прибыль без учета суммы бонуса. Эти средства поступают на основной баланс и доступны для вывода или дальнейших ставок без дополнительных условий отыгрыша.

Плюсы и минусы акции

Плюсы:

страховка первой ставки без риска;

возврат проигрыша до 3000 рублей;

нет сложного отыгрыша;

выигрыш с фрибета можно вывести.

Минусы: