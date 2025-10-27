Промокод 2000BET на фрибет 2000 рублей в БК БЕТСИТИ

Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает тем, кто предпочитает делать ставки через оффлайн-клубы (пункты приёма ставок, они же ППС) фрибет в размере до 2000 рублей. Он доступен новым клиентам по промокоду BET2000 и действует исключительно в ППС.
Как получить бонус?
На бонус могут претендовать только новые клиенты, прошедшие регистрацию только в ППС (не на сайте) и играющие только в ППС.
Шаг 1. Найдите в вашем городе ближайший ППС (список есть на сайте БЕТСИТИ) и посетите его. Предварительно возьмите с собой паспорт. Объясните администратору, что хотите стать клиентом пункта приёма ставок, и зарегистрируйтесь. В момент, когда потребуется указать промокод, укажите комбинацию BET2000.
Шаг 2. Полная идентификация проходит немедленно, поскольку вы регистрируетесь по паспорту. Вам выдадут клубную карту, к которой привязан ваш игровой счёт – с её помощью вы можете заключать пари.
Шаг 3. Сделайте первую ставку через ставкомат (от 50 рублей) или кассу (от 100 рублей) с коэффициентом 1.1 на любое событие. Размер начисляемого бонуса равен размеру ставки, но не может превышать 2000 рублей. Бонус появится сразу же.
Как использовать и отыграть бонус?
Ваш бонус – право сделать в ППС бесплатную ставку (фрибет) размером до 2000 рублей на любое событие. Этим правом вы должны воспользоваться в течение 7 дней. Реальных денег для заключения этого пари не требуется.
Если ваша ставка выиграет, вы можете вывести чистый выигрыш – это общий выигрыш минус размер ставки. Но вы должны после выигрышной ставки сделать ещё несколько ставок на сумму в 3 раза больше, чем чистый выигрыш – прокрутить трижды, как сказали бы букмекеры. Эта операция ещё называется прокрутка с вейджером x3. Только тогда вы можете выводить чистый выигрыш по фрибету.
Если ваша ставка с фрибетом проиграет, обернётся возвратом или отменой события – бонус сгорает, и прокручивать будет нечего.
Важные условия, ограничения и сроки
Суммируем ещё раз условия бонуса:
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Только в ППС и только для новых игроков
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Бонус до 2000 рублей, действует 7 дней после получения
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Выводится только чистый выигрыш
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Для вывода – поставить денег в 3 раза больше, чем чистый выигрыш
Плюсы и минусы
Плюсы:
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Хороший размер бонуса
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Минимальный порог по требуемым ставкам
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Можно ставить на любое событие
Минусы:
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Не имеет силы нигде, кроме ППС
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Срок всего 7 дней
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Чистый выигрыш надо отыграть на сумму в 3 раза больше
FAQ
- Что делать, если я забыл ввести промокод при регистрации?
Условия ввода промокода может разъяснить только администрация ППС
- Почему мне не начислили бонус?
Сначала сделайте ставку в ППС
- Чем отличаются промокоды BET2000 и NEW2000?
По сути ничем.
- Можно ли получить бонус повторно?
Нет, нельзя.
- Куда обращаться в случае проблем?
К администрации ППС или в техподдержку БЕТСИТИ (но с оговоркой, что проблема связана с ППС).