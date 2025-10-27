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Промокод 2000BET на фрибет 2000 рублей в БК БЕТСИТИ

ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
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Акция действует до:
31 декабря 2026
2000BET
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Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает тем, кто предпочитает делать ставки через оффлайн-клубы (пункты приёма ставок, они же ППС) фрибет в размере до 2000 рублей. Он доступен новым клиентам по промокоду BET2000 и действует исключительно в ППС.

Как получить бонус?

На бонус могут претендовать только новые клиенты, прошедшие регистрацию только в ППС (не на сайте) и играющие только в ППС.

Шаг 1. Найдите в вашем городе ближайший ППС (список есть на сайте БЕТСИТИ) и посетите его. Предварительно возьмите с собой паспорт. Объясните администратору, что хотите стать клиентом пункта приёма ставок, и зарегистрируйтесь. В момент, когда потребуется указать промокод, укажите комбинацию BET2000.

Шаг 2. Полная идентификация проходит немедленно, поскольку вы регистрируетесь по паспорту. Вам выдадут клубную карту, к которой привязан ваш игровой счёт – с её помощью вы можете заключать пари.

Шаг 3. Сделайте первую ставку через ставкомат (от 50 рублей) или кассу (от 100 рублей) с коэффициентом 1.1 на любое событие. Размер начисляемого бонуса равен размеру ставки, но не может превышать 2000 рублей. Бонус появится сразу же.

Как использовать и отыграть бонус?

Ваш бонус – право сделать в ППС бесплатную ставку (фрибет) размером до 2000 рублей на любое событие. Этим правом вы должны воспользоваться в течение 7 дней. Реальных денег для заключения этого пари не требуется.

Если ваша ставка выиграет, вы можете вывести чистый выигрыш – это общий выигрыш минус размер ставки. Но вы должны после выигрышной ставки сделать ещё несколько ставок на сумму в 3 раза больше, чем чистый выигрыш – прокрутить трижды, как сказали бы букмекеры. Эта операция ещё называется прокрутка с вейджером x3. Только тогда вы можете выводить чистый выигрыш по фрибету.

Если ваша ставка с фрибетом проиграет, обернётся возвратом или отменой события – бонус сгорает, и прокручивать будет нечего.

Важные условия, ограничения и сроки

Суммируем ещё раз условия бонуса:

  • Только в ППС и только для новых игроков

  • Бонус до 2000 рублей, действует 7 дней после получения

  • Выводится только чистый выигрыш

  • Для вывода – поставить денег в 3 раза больше, чем чистый выигрыш

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хороший размер бонуса

  • Минимальный порог по требуемым ставкам

  • Можно ставить на любое событие

Минусы:

  • Не имеет силы нигде, кроме ППС

  • Срок всего 7 дней

  • Чистый выигрыш надо отыграть на сумму в 3 раза больше

FAQ

  • Что делать, если я забыл ввести промокод при регистрации?

Условия ввода промокода может разъяснить только администрация ППС

  • Почему мне не начислили бонус?

Сначала сделайте ставку в ППС

  • Чем отличаются промокоды BET2000 и NEW2000?

По сути ничем.

  • Можно ли получить бонус повторно?

Нет, нельзя.

  • Куда обращаться в случае проблем?

К администрации ППС или в техподдержку БЕТСИТИ (но с оговоркой, что проблема связана с ППС).

27 октября 2025 13:25
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