Промокод 2000BET на фрибет 2000 рублей в БК БЕТСИТИ

Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает тем, кто предпочитает делать ставки через оффлайн-клубы (пункты приёма ставок, они же ППС) фрибет в размере до 2000 рублей. Он доступен новым клиентам по промокоду BET2000 и действует исключительно в ППС.

Как получить бонус?

На бонус могут претендовать только новые клиенты, прошедшие регистрацию только в ППС (не на сайте) и играющие только в ППС.

Шаг 1. Найдите в вашем городе ближайший ППС (список есть на сайте БЕТСИТИ) и посетите его. Предварительно возьмите с собой паспорт. Объясните администратору, что хотите стать клиентом пункта приёма ставок, и зарегистрируйтесь. В момент, когда потребуется указать промокод, укажите комбинацию BET2000.

Шаг 2. Полная идентификация проходит немедленно, поскольку вы регистрируетесь по паспорту. Вам выдадут клубную карту, к которой привязан ваш игровой счёт – с её помощью вы можете заключать пари.

Шаг 3. Сделайте первую ставку через ставкомат (от 50 рублей) или кассу (от 100 рублей) с коэффициентом 1.1 на любое событие. Размер начисляемого бонуса равен размеру ставки, но не может превышать 2000 рублей. Бонус появится сразу же.

Как использовать и отыграть бонус?

Ваш бонус – право сделать в ППС бесплатную ставку (фрибет) размером до 2000 рублей на любое событие. Этим правом вы должны воспользоваться в течение 7 дней. Реальных денег для заключения этого пари не требуется.

Если ваша ставка выиграет, вы можете вывести чистый выигрыш – это общий выигрыш минус размер ставки. Но вы должны после выигрышной ставки сделать ещё несколько ставок на сумму в 3 раза больше, чем чистый выигрыш – прокрутить трижды, как сказали бы букмекеры. Эта операция ещё называется прокрутка с вейджером x3. Только тогда вы можете выводить чистый выигрыш по фрибету.

Если ваша ставка с фрибетом проиграет, обернётся возвратом или отменой события – бонус сгорает, и прокручивать будет нечего.

Важные условия, ограничения и сроки

Суммируем ещё раз условия бонуса:

Только в ППС и только для новых игроков

Бонус до 2000 рублей, действует 7 дней после получения

Выводится только чистый выигрыш

Для вывода – поставить денег в 3 раза больше, чем чистый выигрыш

Плюсы и минусы

Плюсы:

Хороший размер бонуса

Минимальный порог по требуемым ставкам

Можно ставить на любое событие

Минусы:

Не имеет силы нигде, кроме ППС

Срок всего 7 дней

Чистый выигрыш надо отыграть на сумму в 3 раза больше

FAQ

Что делать, если я забыл ввести промокод при регистрации?

Условия ввода промокода может разъяснить только администрация ППС

Почему мне не начислили бонус?

Сначала сделайте ставку в ППС

Чем отличаются промокоды BET2000 и NEW2000?

По сути ничем.

Можно ли получить бонус повторно?

Нет, нельзя.

Куда обращаться в случае проблем?

К администрации ППС или в техподдержку БЕТСИТИ (но с оговоркой, что проблема связана с ППС).