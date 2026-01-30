Букмекерская контора БЕТСИТИ проводит программу лояльности с кэшбэком за чистый проигрыш. Размер кэшбэка зависит от статуса игрока. Чем выше статус, тем больше процент возврата.

Условия получения бонуса

Для участия в промо выполните следующие действия:

Регистрация на сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ. Полная идентификация личности. Ставки на собственные средства: ординары, экспрессы, системы с коэффициентом от 1.20.

Сумма ставок учитывается для расчета статуса и кэшбэка.

Статусы и размер кэшбэка

Каждый из статусов программы лояльности подразумевает определенные преимущества:

Bronze

сумма квалификационных пари за месяц: 100 000 – 299 999 ₽;

кэшбэк от проигрыша: 3%.

Silver

сумма квалификационных пари за месяц: 300 000 – 699 999 ₽;

кэшбэк от проигрыша: 5%.

Silver+

сумма квалификационных пари за месяц: 700 000 – 1 499 999 ₽;

кэшбэк от проигрыша: 7%.

Gold

сумма квалификационных пари за месяц: 1 500 000 – 2 999 999 ₽;

кэшбэк от проигрыша: 10%.

Gold+

сумма квалификационных пари за месяц: 3 000 000 – 4 999 999 ₽;

кэшбэк от проигрыша: 13%.

Platinum

сумма квалификационных пари за месяц: 5 000 000 – 9 999 999 ₽;

кэшбэк от проигрыша: 15%.

Platinum+

сумма квалификационных пари за месяц: 10 000 000 – 14 999 999 ₽;

кэшбэк от проигрыша: 20%.

Diamond

сумма квалификационных пари за месяц: 15 000 000 – 29 999 999 ₽;

кэшбэк от проигрыша: 22%.

Diamond+

сумма квалификационных пари за месяц: от 30 000 000 ₽;

кэшбэк от проигрыша: 25%.

Статус обновляется ежемесячно. Минимальная сумма квалификационных пари – 100 000 ₽.

Расчет кэшбэка

Для лучшей наглядности приведем пример начисления кэшбэка:

сумма ставок за месяц: 5 600 000 ₽ дает статус Platinum с кэшбэком 15%;

чистый проигрыш: 250 000 ₽;

бонус: 250 000 × 0,15 = 37 500 ₽.

В промо не учитываются пари:

пари с использованием других бонусов или фрибетов;

ставки со статусом «Возврат» или «Отмена»;

купоны, к которым был применен кэшаут.

Условия использования бонуса

Также следует учитывать и условия использования бонуса. Вознаграждение начисляется в виде фрибета:

кэшбэк начисляется на бонусный счет до 7 числа следующего месяца, для декабря – до 15 января;

срок действия бонуса – 30 дней;

максимальный коэффициент для ставок с бонусом – 3.00;

в случае выигрыша чистая прибыль зачисляется на основной баланс, доступна для вывода.

Плюсы и минусы

Оцениваем преимущества и недостатки промо-предложения БЕТСИТИ.

Плюсы:

возврат части проигранных ставок;

доступ к ставкам на любые виды спорта;

бонус активен 30 дней.

Минусы: