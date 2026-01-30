Букмекерская контора БЕТСИТИ проводит программу лояльности с кэшбэком за чистый проигрыш. Размер кэшбэка зависит от статуса игрока. Чем выше статус, тем больше процент возврата.
Условия получения бонуса
Для участия в промо выполните следующие действия:
- Регистрация на сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ.
- Полная идентификация личности.
- Ставки на собственные средства: ординары, экспрессы, системы с коэффициентом от 1.20.
Сумма ставок учитывается для расчета статуса и кэшбэка.
Статусы и размер кэшбэка
Каждый из статусов программы лояльности подразумевает определенные преимущества:
Bronze
- сумма квалификационных пари за месяц: 100 000 – 299 999 ₽;
- кэшбэк от проигрыша: 3%.
Silver
- сумма квалификационных пари за месяц: 300 000 – 699 999 ₽;
- кэшбэк от проигрыша: 5%.
Silver+
- сумма квалификационных пари за месяц: 700 000 – 1 499 999 ₽;
- кэшбэк от проигрыша: 7%.
Gold
- сумма квалификационных пари за месяц: 1 500 000 – 2 999 999 ₽;
- кэшбэк от проигрыша: 10%.
Gold+
- сумма квалификационных пари за месяц: 3 000 000 – 4 999 999 ₽;
- кэшбэк от проигрыша: 13%.
Platinum
- сумма квалификационных пари за месяц: 5 000 000 – 9 999 999 ₽;
- кэшбэк от проигрыша: 15%.
Platinum+
- сумма квалификационных пари за месяц: 10 000 000 – 14 999 999 ₽;
- кэшбэк от проигрыша: 20%.
Diamond
- сумма квалификационных пари за месяц: 15 000 000 – 29 999 999 ₽;
- кэшбэк от проигрыша: 22%.
Diamond+
- сумма квалификационных пари за месяц: от 30 000 000 ₽;
- кэшбэк от проигрыша: 25%.
Статус обновляется ежемесячно. Минимальная сумма квалификационных пари – 100 000 ₽.
Расчет кэшбэка
Для лучшей наглядности приведем пример начисления кэшбэка:
- сумма ставок за месяц: 5 600 000 ₽ дает статус Platinum с кэшбэком 15%;
- чистый проигрыш: 250 000 ₽;
- бонус: 250 000 × 0,15 = 37 500 ₽.
В промо не учитываются пари:
- пари с использованием других бонусов или фрибетов;
- ставки со статусом «Возврат» или «Отмена»;
- купоны, к которым был применен кэшаут.
Условия использования бонуса
Также следует учитывать и условия использования бонуса. Вознаграждение начисляется в виде фрибета:
- кэшбэк начисляется на бонусный счет до 7 числа следующего месяца, для декабря – до 15 января;
- срок действия бонуса – 30 дней;
- максимальный коэффициент для ставок с бонусом – 3.00;
- в случае выигрыша чистая прибыль зачисляется на основной баланс, доступна для вывода.
Плюсы и минусы
Оцениваем преимущества и недостатки промо-предложения БЕТСИТИ.
Плюсы:
- возврат части проигранных ставок;
- доступ к ставкам на любые виды спорта;
- бонус активен 30 дней.
Минусы:
- минимальная сумма ставок за месяц – 100 000 ₽;
- кэшбэк начисляется бонусами, не реальными деньгами;
- бонус нужно использовать в течение срока действия.
30 января 2026 12:28