Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила масштабную приветственную акцию «Бонусный плей-офф», в рамках которой новые игроки могут получить фрибет до 200 000 рублей. Размер бонуса зависит от суммы первого депозита и выполненного оборота ставок в течение 20 дней.
Как принять участие в акции
Чтобы получить фрибет, необходимо:
- Зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ с промокодом BOMB200K. Если регистрация уже была пройдена без промокода — нажать кнопку «Участвовать» на странице акции до внесения первого депозита.
- Внести первый депозит от 500 рублей.
- В течение 20 календарных дней после пополнения выполнить необходимый квалификационный оборот.
- Дождаться начисления фрибета или воспользоваться функцией досрочного получения бонуса.
Условия выполнения оборота
В зачет идут пари типа: «Одинар» с коэффициентом не ниже 1.80, и суммой от 10 рублей, «Экспресс» минимум 2 события, с общим коэффициент не ниже 1.80 и суммой от 10 рублей.
Участвуют прематч и live-события (кроме «Игр 24/7»).
Не участвуют пари, рассчитанные с коэффициентом 1.00, выкупленные, возвращенные или отмененные ставки. Пари на фрибеты, а также события, которые не были рассчитаны в течение 20 дней после первого депозита.
Как рассчитывается сумма фрибета
Размер бонуса напрямую зависит от того, сколько раз игрок проставит сумму первого депозита:
- 6-кратный оборот — фрибет 50% от первого депозита;
- 12-кратный оборот — фрибет 100%;
- 24-кратный оборот — фрибет 200%;
Максимальная сумма фрибета — 200 000 рублей.
Дополнительные пополнения во время участия разрешены, однако размер бонуса рассчитывается исключительно от суммы первого депозита.
Досрочное завершение участия
Игрок может забрать фрибет раньше окончания 20-дневного периода.
Если выполнен оборот не менее 6-кратного размера депозита, можно нажать кнопку «Забрать фрибет» на странице акции. После этого бонус начисляется в течение 72 часов, а участие в акции завершается.
Если досрочное завершение не использовано, фрибет начисляется:
- в течение 72 часов после окончания 20 дней — при достижении уровней 50% или 100%;
- в течение 72 часов после выполнения 24-кратного оборота — при достижении 200%.
Условия использования фрибета
Фрибет зачисляется на бонусный счет. Бонус действует 30 дней. Вознаграждение можно использовать можно на одинар с коэффициентом до 3.00 включительно. При выигрыше начисляется чистая прибыль без учета суммы фрибета.
Если ставка рассчитана с коэффициентом 1.00 — фрибет возвращается на бонусный счет.
Неиспользованный в срок бонус аннулируется.
Плюсы и минусы акции
Плюсы:
- высокий максимальный бонус — до 200 000 рублей;
- несколько уровней получения фрибета;
- возможность досрочного получения;
- дополнительные депозиты разрешены;
- выигрыш с фрибета доступен для вывода.
Минусы:
- требуется оборот до 24-кратного размера депозита;
- минимальный коэффициент 1.80;
- бонус доступен только новым клиентам;
- ограниченный срок выполнения условий — 20 дней.