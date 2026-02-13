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«Бонусный плей-офф» от БК БЕТСИТИ — фрибет до 200 000 рублей за депозит и ставки

ООО "Фортуна", erid: 2SDnjdfwRiF
Реклама 18+
Акция действует до:
31 декабря 2026
BOMB200K
Промокод скопирован!
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Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила масштабную приветственную акцию «Бонусный плей-офф», в рамках которой новые игроки могут получить фрибет до 200 000 рублей. Размер бонуса зависит от суммы первого депозита и выполненного оборота ставок в течение 20 дней.

Как принять участие в акции

Чтобы получить фрибет, необходимо:

  1. Зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ с промокодом BOMB200K. Если регистрация уже была пройдена без промокода — нажать кнопку «Участвовать» на странице акции до внесения первого депозита.
  2. Внести первый депозит от 500 рублей.
  3. В течение 20 календарных дней после пополнения выполнить необходимый квалификационный оборот.
  4. Дождаться начисления фрибета или воспользоваться функцией досрочного получения бонуса.

Условия выполнения оборота

В зачет идут пари типа: «Одинар» с коэффициентом не ниже 1.80, и суммой от 10 рублей, «Экспресс»  минимум 2 события, с общим коэффициент не ниже 1.80 и суммой от 10 рублей.

Участвуют прематч и live-события (кроме «Игр 24/7»).

Не участвуют пари, рассчитанные с коэффициентом 1.00, выкупленные, возвращенные или отмененные ставки. Пари на фрибеты, а также события, которые не были рассчитаны в течение 20 дней после первого депозита.

Как рассчитывается сумма фрибета

Размер бонуса напрямую зависит от того, сколько раз игрок проставит сумму первого депозита:

  • 6-кратный оборот — фрибет 50% от первого депозита;
  • 12-кратный оборот — фрибет 100%;
  • 24-кратный оборот — фрибет 200%;

Максимальная сумма фрибета — 200 000 рублей.

Дополнительные пополнения во время участия разрешены, однако размер бонуса рассчитывается исключительно от суммы первого депозита.

Досрочное завершение участия

Игрок может забрать фрибет раньше окончания 20-дневного периода.

Если выполнен оборот не менее 6-кратного размера депозита, можно нажать кнопку «Забрать фрибет» на странице акции. После этого бонус начисляется в течение 72 часов, а участие в акции завершается.

Если досрочное завершение не использовано, фрибет начисляется:

  • в течение 72 часов после окончания 20 дней — при достижении уровней 50% или 100%;
  • в течение 72 часов после выполнения 24-кратного оборота — при достижении 200%.

Условия использования фрибета

Фрибет зачисляется на бонусный счет. Бонус действует 30 дней. Вознаграждение можно использовать можно на одинар с коэффициентом до 3.00 включительно. При выигрыше начисляется чистая прибыль без учета суммы фрибета.

Если ставка рассчитана с коэффициентом 1.00 — фрибет возвращается на бонусный счет.

Неиспользованный в срок бонус аннулируется.

Плюсы и минусы акции

Плюсы:

  • высокий максимальный бонус — до 200 000 рублей;
  • несколько уровней получения фрибета;
  • возможность досрочного получения;
  • дополнительные депозиты разрешены;
  • выигрыш с фрибета доступен для вывода.

Минусы:

  • требуется оборот до 24-кратного размера депозита;
  • минимальный коэффициент 1.80;
  • бонус доступен только новым клиентам;
  • ограниченный срок выполнения условий — 20 дней.
13 февраля 2026 16:00
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