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    Что мы думаем про жеребьевку еврокубков


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    Голосов: 0
    Сегодня, 18:17
    У вас какие мысли?

    Состоялись жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вот все пары:

    Что мы думаем – семь мыслей

    1. Самая интересная пара – «Реал» с «Ливерпулем». Потому что:

    А) Самая равная в ЛЧ. «Сити» явно сильнее «Дортмунда», «Челси» сильнее «Порту», у «Баварии» тоже есть преимущество над «ПСЖ», который в этом сезоне сбавил.

    Б) Ремейк драматичного финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 – когда была травма Салаха и ошибки Кариуса.

    В) Фаворит скорее «Реал». Главное качество Зидана – выявлять слабости соперника и адаптировать под них команду. И переводить матчи в ту плоскость, где решает класс игроков. А у «Ливерпуля» сейчас есть одно очевидное слабое место – оборона. Зидан этим точно воспользуется.

    2. «Бавария» и «ПСЖ» еще недавно играли в финале ЛЧ. У «ПСЖ» тогда были хорошие шансы – получилось несколько раз забежать за спину защитникам «Баварии», но подвела реализация. Команда, у которой есть Мбаппе, всегда может победить – даже такую «Баварию».

    3. «Ман Сити» попалась «Боруссия» – вторая по слабости после «Порту» команда. Но точно ничего еще не решено – в последних трех сезонах «Сити» вылетал как раз в четвертьфинале. Даже когда был явным фаворитом: от «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Лиона».

    4. У Тухеля все так шикарно. Пришел в клуб, ни разу не проиграл, очень мало пропускает, поднял команду в четверку АПЛ, вывел в четвертьфинал ЛЧ – и еще попал на самого слабого соперника – «Порту».

    5. «МЮ» – явный фаворит ЛЕ: по составу и по умению Сульшера подстраиваться под соперника и играть большие матчи. Плюс удачный соперник – «Гранада» – вероятно, самый слабый четвертьфиналист. Но важный момент: в полуфинале будет сложно. «Рома» и «Аякс» – тоже фавориты розыгрыша.

    6. В обоих турнирах сильнейшие скорее всего сыграют в полуфиналах (Баврия»/«ПСЖ» – «Сити») и («МЮ» – «Аякс»/«Рома»).

    Теневые фавориты в другой части сетки. «Реал» (Зидан – три финала ЛЧ), «Ливерпуль» (Клопп – три финала ЛЧ), «Вилярреал» (Эмери – три финала ЛЕ).

    7. Не забывайте про Артету – у него хороший кубковый потенциал. Уже есть два титула: Кубок и Суперкубок Англии.

    Телеграм-канал автора – там еще больше размышлений и эксклюзивной статистики

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Peter Schatz / Pool / www.imago-images.de / Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1926

      Вот оно чё Михалыч 19 минут назад

      Хороший анализ.Но как известно, иногда решает случай. Здесь, когда встречаются команды равные по классу (плюс-минус) Результат могут решать случайные события. Пенальти , красная карточка, ошибка судьи.
      А в общем --победит сильнейший )

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