У вас какие мысли?

Состоялись жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вот все пары:

The Champions League quarterfinals are set!Which teams go through? pic.twitter.com/QFgib9ycft — ESPN FC (@ESPNFC) March 19, 2021

Who will win the Europa League? pic.twitter.com/uPm4v6soVb — 433 (@433) March 19, 2021

Что мы думаем – семь мыслей

1. Самая интересная пара – «Реал» с «Ливерпулем». Потому что:

А) Самая равная в ЛЧ. «Сити» явно сильнее «Дортмунда», «Челси» сильнее «Порту», у «Баварии» тоже есть преимущество над «ПСЖ», который в этом сезоне сбавил.

Б) Ремейк драматичного финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 – когда была травма Салаха и ошибки Кариуса.

В) Фаворит скорее «Реал». Главное качество Зидана – выявлять слабости соперника и адаптировать под них команду. И переводить матчи в ту плоскость, где решает класс игроков. А у «Ливерпуля» сейчас есть одно очевидное слабое место – оборона. Зидан этим точно воспользуется.

2. «Бавария» и «ПСЖ» еще недавно играли в финале ЛЧ. У «ПСЖ» тогда были хорошие шансы – получилось несколько раз забежать за спину защитникам «Баварии», но подвела реализация. Команда, у которой есть Мбаппе, всегда может победить – даже такую «Баварию».

3. «Ман Сити» попалась «Боруссия» – вторая по слабости после «Порту» команда. Но точно ничего еще не решено – в последних трех сезонах «Сити» вылетал как раз в четвертьфинале. Даже когда был явным фаворитом: от «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Лиона».

4. У Тухеля все так шикарно. Пришел в клуб, ни разу не проиграл, очень мало пропускает, поднял команду в четверку АПЛ, вывел в четвертьфинал ЛЧ – и еще попал на самого слабого соперника – «Порту».

5. «МЮ» – явный фаворит ЛЕ: по составу и по умению Сульшера подстраиваться под соперника и играть большие матчи. Плюс удачный соперник – «Гранада» – вероятно, самый слабый четвертьфиналист. Но важный момент: в полуфинале будет сложно. «Рома» и «Аякс» – тоже фавориты розыгрыша.

6. В обоих турнирах сильнейшие скорее всего сыграют в полуфиналах (Баврия»/«ПСЖ» – «Сити») и («МЮ» – «Аякс»/«Рома»).

Теневые фавориты в другой части сетки. «Реал» (Зидан – три финала ЛЧ), «Ливерпуль» (Клопп – три финала ЛЧ), «Вилярреал» (Эмери – три финала ЛЕ).

7. Не забывайте про Артету – у него хороший кубковый потенциал. Уже есть два титула: Кубок и Суперкубок Англии.