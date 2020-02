Симеоне переиграл Клоппа и в футболе, и в артистизме

За несколько дней до матча Юрген Клопп говорил о схожести с Диего Симеоне, много хвалил коллегу и отметил его страсть: «Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке. Но если я нахожусь на четвертом уровне, то Диего – где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский!»

Все ждали не только футбол между «Атлетико» и «Ливерпулем», но и дуэль двух артистов Клоппа и Симеоне – они впервые в жизни встречались на одной бровке. Матч подтвердил слова Клоппа – Симеоне действительно на другом уровне артистизма, страсти и импульса во время матча. Юрген на его фоне реально смотрелся блекло.

Смотрите:

You often hear that a manager «kicks every ball» with his team from the sidelines...But Diego Simeone takes that to a whole new levelA manager who lives and breathes for his team. pic.twitter.com/A1ByqjIYvv

Главные эмоции Клоппа в матче – крики в сторону судей в конце игры, за которые он получил желтую.

Jurgen Klopp: “Now it is half-time, we are 1-0 down. We would not give up if we had 15 minutes of half-time, so why should we give up when we have three weeks? Even better, the second half will be played in a different stadium, our stadium, & that will be different as well.” pic.twitter.com/JrD6QCQoxR