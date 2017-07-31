Топ-клубы в США, новый игрок «Спартака», грусть по Дзагоеву. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Когда становится совсем тяжело, я просто беру мяч и иду на поле». Как сейчас дела у Александра Зинченко

Год назад Александр Зинченко уехал из «Уфы» в «Манчестер Сити». К сожалению, сразу разрывать АПЛ ему не дали, а отправили на взросление в Голландию. Но и там у Зинченко получилось совсем не очень. Теперь он вернулся в Англию, но пока совершенно неясно, надолго ли и на какую роль. Болеем за хорошего парня в хорошем чемпионате.

Карпин ушел с «Матч ТВ». Что случилось?

Пожалуй, самая резонансная новость недели. Карпин отказался от зарплаты в 2 млн рублей в месяц и ушел с единственного спортивного телеканала. Почему − непонятно. То ли он снова хочет тренировать, то ли «Матч ТВ» совсем плох и больше не может содержать свою самую дорогую звезду.

Селфи с Зиданом, киевский иммигрант, попкорн на трибунах. Как европейские топ-клубы проводят матчи в Америке

Уже несколько лет подряд европейские клубы проводят межсезонье, гастролируя по США, где на их матчи собираются огромные забитые стадионы. Мнение, что футбол у американской публики − это никому не нужный соккер, давно устарело. Сергей Беседин побывал на игре «Реала» и «МЮ» и увидел много интересного.

Дзагоев – все? Россия теряет главную надежду на ЧМ-2018

«Дерби с «Локомотивом» Дзагоев заканчивал, попросив замену, а в моей голове стучало: «Что, опять?», − лучший российский талант десятилетия снова получил травму, а Николай Живоглядов написал грустный материал о том, как мы теряем очень сильного футболиста. До чемпионата мира меньше года.

Глушаков требует от «Спартака» новых условий. Что происходит?

Контракт Глушакова заканчивается только через два года, но бурно обсуждают его продление уже сейчас. Все стандартно: не сходятся на размере зарплаты. Если капитан уйдет, для руководства «Спартака» это станет катастрофой. Не столько тактической, сколько имиджевой и психологической.

Нойштедтер – в «Спартаке». Зачем это нужно?

Неизвестно, чем кончится история с Глушаковым, но на всякий случай «Спартак» подписывает Романа Нойштедтера. Тимофей Яценко объясняет, что ключевая причина трансфера совсем не в этом.

«Мы не хотим жить под диктатурой чертового Мадрида!». Самый шумный защитник мира и будущий президент «Барселоны»

Жерар Пике однажды станет руководителем «Барсы». Вот увидите. Он троллит «Реал», поддерживает независимость Каталонии, показывает отличный футбол и развивает свой авторитет настолько, что собирает на разговор Неймара и других лидеров, чтобы отговорить бразильца от ухода. Виталий Ошовский рассказывает крутую историю успеха парня, которого однажды забраковали в каталонской академии и отравили в Англию к сэру Алексу Фергюсону.

Все три клуба из России выиграли в еврокубках. Когда такое было последний раз?

Хорошая еврокубковая неделя. Все три наших клуба («Спартак» и «Локо» еще не стартовали) выиграли. И пусть соперники были из Греции, Дании и Израиля, нам все равно радостно. Ведь последний раз так много побед за неделю мы видели довольно давно.

За «Краснодар» забивает 17-летний парень. Кто он такой?

Другое важное событие по теме − гол краснодарского юниора Магомеда-Шапи Сулейманова. Этим мячом он сразу побил рекорд России по возрасту самого молодого футболиста, забивавшего в еврокубках. Рассказываем, кто это такой. Кажется, план Галицкого по команде, состоящей из воспитанников, начинает работать.

«Канделаки на канал пристроил лично Путин». Что мы узнали о «Матч ТВ» из репортажа «Медузы»

«Медуза» в пятницу выпустила резонансный репортаж о том, как устроена работа нашего любимого телеканала. Как назначили Тину Канделаки, как она и ее коллега Наталья Билан общаются с сотрудниками, сколько стоила одежда (спойлер: очень много), в которую хотели одеть ведущих эфира. В общем, очень много любопытных деталей, которые мы переупаковали в подборку главных моментов из этого текста.