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    «Канделаки на канал пристроил лично Путин». Что мы узнали о «Матч ТВ» из репортажа «Медузы»


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    Голосов: 6
    29.07.2017 09:00
    «Медуза» выпустила текст, рассказывающий о работе главного спортивного телеканала в России. Мы вычленили из него самое главное.

    Вчера «Медуза» выпустила репортаж о деятельности и развитии «Матч ТВ» – канала, которому, вопреки ожиданиям, не удалось стать крутым монополистом в спортивном сегменте. Точнее, монополистом ему стать удалось, а вот крутым – очень и очень вряд ли. Мы выделили пять главных тезисов из резонансного текста «Медузы».

    На «Матч ТВ» швырялись деньгами

    В первые месяцы существования канала (он был запущен в ноябре 2015 года) он тратил – причем очень неразумно – огромные суммы. «Медуза» пишет: «Когда в октябре 2015 года Канделаки ездила с комментатором Георгием Черданцевым в Сочи, чтобы выступить в программе Comedy Club, жили они в «Родина Гранд Отель и Спа» — люксовом отеле, построенном Олегом Дерипаской, где одноместный номер в тот момент стоил 27 тысяч рублей за ночь».

    Впрочем, номер в отеле за 27 тысяч – это еще ничего по сравнению со следующим отрывком:

    «Для каждого ведущего закупали костюмы – причем для их примерки Канделаки отправляла всех в ГУМ. Как вспоминает одна из ведущих, на примерку давали платья от Versace за 80 тысяч рублей и костюмы за 200 тысяч. После того как несколько десятков таких купили, Вронскому, по словам источника в компании, удалось отменить решение Канделаки; в итоге костюмы приобретали в бюджетных TopShop и Zara».

    Но теперь деньги кончились:

    «Насколько мне известно, сейчас максимально сократили персонал. Сокращен фонд оплаты труда, активно сокращают косты, ищут оптимизацию во всем, – утверждает один из топ-менеджеров, недавно покинувший «Матч ТВ». – Это влияет на качество – теперь сотрудников не командируют на трансляции, и с матча в Перми мы получаем совсем другую картинку, чем с матча в Москве». По подсчетам Sports.ru, семь проходивших в регионах матчей первых двух туров чемпионата России по футболу комментировались из московской студии; в декабре 2015 года, вскоре после запуска канала, Канделаки рассказывала о том, что «успешный богатый «Матч ТВ» сможет отправлять по два человека «на никому не нужные матчи итальянского чемпионата».

    «Матч ТВ» стал возможен благодаря деньгам Миллера

    Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер – большой поклонник спорта и футбола в частности; как стало известно «Медузе», блок спортивных каналов «НТВ-Плюс» долгое время работал в убыток и не закрывался только благодаря поддержке Миллера. В 2015-м он пригласил на руководящую должность в «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко (бывшего президента оргкомитета Олимпийских игр в Сочи), а Чернышенко привел с собой Александра Вронского, имевшего многолетний опыт работы в телекоммуникационной корпорации Orange Business Services. Вронский стал гендиректором «НТВ-Плюс».

    Решение по созданию в России крупнейшего спортивного медиахолдинга принималось на самом высоком уровне, в том числе лично Владимиром Путиным.

    Именно Вронский предложил отделить спортивную дирекцию от самой компании «НТВ-Плюс»; в это же время ВГТРК уже не мог содержать спортивный канал «Россия-2» и выразил готовность его продать. Миллер согласился на сделку, и к «Газпром-медиа» отошли «Россия-2» вместе с тремя кабельными каналами и сайтом Sportbox.ru. Сумма сделки – 9,3 миллиарда рублей.

    Канделаки на спортивное ТВ устроил лично Путин

    Канделаки появилась в этой истории неожиданно. Летом 2015-го Вронский прорабатывал различные концепции будущего телеканала, который объединил бы в себе все лучшие наработки ВГТРК и «НТВ-Плюс», – и тут пришла новость, что за спортивное ТВ в России будет отвечать Тина Канделаки. Вместе с собой Канделаки, никогда в жизни не работавшая спортивным журналистом, привела бывшего гендиректора канала «Домашний» Наталью Билан, ставшую креативным продюсером нового канала. Кандидатуру Канделаки на высокую должность продвинул лично президент РФ Владимир Путин:

    «Нового генерального продюсера на канал пристроил лично Владимир Путин, который позвонил Чернышенко и настоятельно рекомендовал назначить на эту должность Канделаки. Бывший топ-менеджер канала уточняет, что еще до звонка президента Канделаки перед руководством «Газпрома» лоббировал глава корпорации «Ростех» и старый друг Путина Сергей Чемезов. Канделаки тесно дружит с Екатериной Игнатовой, женой Чемезова, а нынешний муж Канделаки Василий Бровко, вместе с ней работавший в компании «Апостол», сам занимает пост директора «Ростеха» по особым поручениям («Апостол» сейчас проходит процедуру банкротства). Именно Чемезов мог подсказать кандидатуру Канделаки и президенту, которому идея понравилась – она казалась самым спортивным человеком в медийной элите, лояльной власти, и активно пропагандировала здоровый образ жизни».

    Канделаки и Билан – не лучшие управленцы

    И это очевидный факт. «Медуза» приводит несколько примеров того, как Канделаки и Билан не слушали специалистов в спортивной отрасли и сталкивались с проблемами. Об одном из таких случаев рассказал Василий Конов (главный редактор агенства спортивных новостей «Р-Спорт»):

    «В качестве примера того, как было в то время устроено управление каналом, Конов приводит накладку, случившуюся в первый же день эфира 1 ноября 2015 года. По настоянию Канделаки и Билан в эфирной сетке футбол поставили после хоккея, отмахнувшись от предупреждений о том, что у хоккейных матчей часто бывает дополнительное время. В итоге хоккейные «Динамо» и «Спартак» дошли до серии буллитов – которая, естественно, наложилась на матч уже футбольного «Спартака» с «Уралом». Спасло ситуацию то, что администрации канала удалось договориться с главой российской футбольной премьер-лиги Сергеем Прядкиным – и начало футбольной игры немного задержали. Впоследствии подобные ситуации повторялись: так, в январе 2016 года из-за показа водного поло на 25 минут задержали трансляцию матча английских «Ливерпуля» и «Арсенала» (с которыми, конечно, договориться уже никак нельзя). Билан объяснила эту накладку осознанным патриотическим выбором – в водном поло россияне боролись за выход на Олимпиаду».

    Еще один важный момент – свои самые дорогие передачи (такие, как «Бой в большом городе») «Матч ТВ» закупает у компаний «КБ Продакшн» и «Сафари Продакшн». По данным «Медузы», эти компании напрямую связаны с Канделаки и Билан, а название «КБ Продакшн» – аббревиатура от их фамилий. Важно здесь то, что сметы передач, производимых «КБ» и «Сафари», могут быть завышены в пять раз: если обычная программа стоит до 700 тысяч рублей, то те, что делают эти компании, – минимум два миллиона.

    Убыток канала за год – 1,74 миллиарда рублей

    Предыдущий пункт подтверждают цифры: чистый убыток «Матч ТВ» в 2016 году вырос до 1,74 миллиарда рублей с 1,24 миллиарда в 2015-м. Прошедший год был первым полноценным в работе телеканала. Создать в кратчайшие сроки красивое спортивное телевидение уже точно не получилось. Осталось выяснить, сможет ли «Матч ТВ» исправиться и чередовать негативные инфоповоды с позитивными.

    #Всесматча. Чем «Матч ТВ» похож на «Ростов»

    «Матч ТВ» массово покидают журналисты. Что происходит?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Peopletalk, Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 30 июля 2017, 10:32

      Управленцы Матч ТВ не знают похоже свою аудиторию и то, чего она хочет.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 29 июля 2017, 22:24

      канал нужный,но в данный момент -бездарный. интересно знать как готовят футболистов,или других спортсменов за рубежом, а не смотреть на жен и подруг.
      спорт -это жизнь,и им надо жить,а не голых баб показывать. Нужен профессионал который знает и живет этим делом! одни и те же новости повторяют разные люди-
      скучно и тупо!

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > val-berezko 30 июля 2017, 00:50

      все верно,поддерживаю!

      1
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      Рейтинг: +55

      red-white-power 29 июля 2017, 19:00

      смотрите как бы вас потом всех не вычленили после таких статей

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 июля 2017, 18:55

      высасывают бабки на ровном месте,потому что Путин разрешил)))и смех и грех!

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 июля 2017, 18:27

      "Билан объяснила эту накладку осознанным патриотическим выбором – в водном поло россияне боролись за выход на Олимпиаду")))))какое водное поло????можете считать этот спорт любительским вообще!!!когда время для отговорок не осталось и адекватные аргументы закончились в бой идет "патриотизм")))а не поздно ли вы о нем вспомнили?!ну и повторюсь пожалуй...вот как на деле получается,когда правят люди,не понимающие своих прямых обязанностей,к тому же распиаренные шоубизные бабы!!!можно еще приплести к этой теме рвение слабого пола к равенству)))тьфу,аж противно(

      1
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      Рейтинг: +225

      dovakin 29 июля 2017, 18:20

      Это и так было понятно. Призвание манделаки - насасывать на цацки у власть-имущих. Почему-то только сейчас это озвучили. Недавно выяснилось, что брать деньги за ручную кладь в самолетах - тоже инициатива ввх, так же как и топтать санкционные фрукты.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 июля 2017, 17:56

      толковая часть населения остается либо не при делах,либо меняет прописку...
      поэтому большинство руководящих должностей занимают люди не имеющие ничего общего с их профессиями,отсюда и вытекает нынешний уровень благосостояния нашего государства во многих необходимых человечеству отраслях!!!

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 29 июля 2017, 15:52

      не ужели у путина

      0
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      Рейтинг: +81

      Kugal 29 июля 2017, 14:33

      там где Тина там и болото...

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 июля 2017, 13:24

      бл, ну ладно на региональных уровнях блатные назначенцы еще не так заметны и не столько вреда может приносят, но какую то соску, никогда со спротом не связанную, поставить руководить ФЕДЕРАЛЬНЫМ каналом это пи...ц полный...
      на тряпье растратить бюджет это чисто бабские фишки...

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