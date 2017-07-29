«Канделаки на канал пристроил лично Путин». Что мы узнали о «Матч ТВ» из репортажа «Медузы»

Вчера «Медуза» выпустила репортаж о деятельности и развитии «Матч ТВ» – канала, которому, вопреки ожиданиям, не удалось стать крутым монополистом в спортивном сегменте. Точнее, монополистом ему стать удалось, а вот крутым – очень и очень вряд ли. Мы выделили пять главных тезисов из резонансного текста «Медузы».

На «Матч ТВ» швырялись деньгами

В первые месяцы существования канала (он был запущен в ноябре 2015 года) он тратил – причем очень неразумно – огромные суммы. «Медуза» пишет: «Когда в октябре 2015 года Канделаки ездила с комментатором Георгием Черданцевым в Сочи, чтобы выступить в программе Comedy Club, жили они в «Родина Гранд Отель и Спа» — люксовом отеле, построенном Олегом Дерипаской, где одноместный номер в тот момент стоил 27 тысяч рублей за ночь».

Впрочем, номер в отеле за 27 тысяч – это еще ничего по сравнению со следующим отрывком:

«Для каждого ведущего закупали костюмы – причем для их примерки Канделаки отправляла всех в ГУМ. Как вспоминает одна из ведущих, на примерку давали платья от Versace за 80 тысяч рублей и костюмы за 200 тысяч. После того как несколько десятков таких купили, Вронскому, по словам источника в компании, удалось отменить решение Канделаки; в итоге костюмы приобретали в бюджетных TopShop и Zara».

Но теперь деньги кончились:

«Насколько мне известно, сейчас максимально сократили персонал. Сокращен фонд оплаты труда, активно сокращают косты, ищут оптимизацию во всем, – утверждает один из топ-менеджеров, недавно покинувший «Матч ТВ». – Это влияет на качество – теперь сотрудников не командируют на трансляции, и с матча в Перми мы получаем совсем другую картинку, чем с матча в Москве». По подсчетам Sports.ru, семь проходивших в регионах матчей первых двух туров чемпионата России по футболу комментировались из московской студии; в декабре 2015 года, вскоре после запуска канала, Канделаки рассказывала о том, что «успешный богатый «Матч ТВ» сможет отправлять по два человека «на никому не нужные матчи итальянского чемпионата».

«Матч ТВ» стал возможен благодаря деньгам Миллера

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер – большой поклонник спорта и футбола в частности; как стало известно «Медузе», блок спортивных каналов «НТВ-Плюс» долгое время работал в убыток и не закрывался только благодаря поддержке Миллера. В 2015-м он пригласил на руководящую должность в «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко (бывшего президента оргкомитета Олимпийских игр в Сочи), а Чернышенко привел с собой Александра Вронского, имевшего многолетний опыт работы в телекоммуникационной корпорации Orange Business Services. Вронский стал гендиректором «НТВ-Плюс».

Решение по созданию в России крупнейшего спортивного медиахолдинга принималось на самом высоком уровне, в том числе лично Владимиром Путиным.

Именно Вронский предложил отделить спортивную дирекцию от самой компании «НТВ-Плюс»; в это же время ВГТРК уже не мог содержать спортивный канал «Россия-2» и выразил готовность его продать. Миллер согласился на сделку, и к «Газпром-медиа» отошли «Россия-2» вместе с тремя кабельными каналами и сайтом Sportbox.ru. Сумма сделки – 9,3 миллиарда рублей.

Канделаки на спортивное ТВ устроил лично Путин

Канделаки появилась в этой истории неожиданно. Летом 2015-го Вронский прорабатывал различные концепции будущего телеканала, который объединил бы в себе все лучшие наработки ВГТРК и «НТВ-Плюс», – и тут пришла новость, что за спортивное ТВ в России будет отвечать Тина Канделаки. Вместе с собой Канделаки, никогда в жизни не работавшая спортивным журналистом, привела бывшего гендиректора канала «Домашний» Наталью Билан, ставшую креативным продюсером нового канала. Кандидатуру Канделаки на высокую должность продвинул лично президент РФ Владимир Путин:

«Нового генерального продюсера на канал пристроил лично Владимир Путин, который позвонил Чернышенко и настоятельно рекомендовал назначить на эту должность Канделаки. Бывший топ-менеджер канала уточняет, что еще до звонка президента Канделаки перед руководством «Газпрома» лоббировал глава корпорации «Ростех» и старый друг Путина Сергей Чемезов. Канделаки тесно дружит с Екатериной Игнатовой, женой Чемезова, а нынешний муж Канделаки Василий Бровко, вместе с ней работавший в компании «Апостол», сам занимает пост директора «Ростеха» по особым поручениям («Апостол» сейчас проходит процедуру банкротства). Именно Чемезов мог подсказать кандидатуру Канделаки и президенту, которому идея понравилась – она казалась самым спортивным человеком в медийной элите, лояльной власти, и активно пропагандировала здоровый образ жизни».

Канделаки и Билан – не лучшие управленцы

И это очевидный факт. «Медуза» приводит несколько примеров того, как Канделаки и Билан не слушали специалистов в спортивной отрасли и сталкивались с проблемами. Об одном из таких случаев рассказал Василий Конов (главный редактор агенства спортивных новостей «Р-Спорт»):

«В качестве примера того, как было в то время устроено управление каналом, Конов приводит накладку, случившуюся в первый же день эфира – 1 ноября 2015 года. По настоянию Канделаки и Билан в эфирной сетке футбол поставили после хоккея, отмахнувшись от предупреждений о том, что у хоккейных матчей часто бывает дополнительное время. В итоге хоккейные «Динамо» и «Спартак» дошли до серии буллитов – которая, естественно, наложилась на матч уже футбольного «Спартака» с «Уралом». Спасло ситуацию то, что администрации канала удалось договориться с главой российской футбольной премьер-лиги Сергеем Прядкиным – и начало футбольной игры немного задержали. Впоследствии подобные ситуации повторялись: так, в январе 2016 года из-за показа водного поло на 25 минут задержали трансляцию матча английских «Ливерпуля» и «Арсенала» (с которыми, конечно, договориться уже никак нельзя). Билан объяснила эту накладку осознанным патриотическим выбором – в водном поло россияне боролись за выход на Олимпиаду».

Еще один важный момент – свои самые дорогие передачи (такие, как «Бой в большом городе») «Матч ТВ» закупает у компаний «КБ Продакшн» и «Сафари Продакшн». По данным «Медузы», эти компании напрямую связаны с Канделаки и Билан, а название «КБ Продакшн» – аббревиатура от их фамилий. Важно здесь то, что сметы передач, производимых «КБ» и «Сафари», могут быть завышены в пять раз: если обычная программа стоит до 700 тысяч рублей, то те, что делают эти компании, – минимум два миллиона.

Убыток канала за год – 1,74 миллиарда рублей

Предыдущий пункт подтверждают цифры: чистый убыток «Матч ТВ» в 2016 году вырос до 1,74 миллиарда рублей с 1,24 миллиарда в 2015-м. Прошедший год был первым полноценным в работе телеканала. Создать в кратчайшие сроки красивое спортивное телевидение уже точно не получилось. Осталось выяснить, сможет ли «Матч ТВ» исправиться и чередовать негативные инфоповоды с позитивными.

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