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    Vanity Fair Все блоги -

    #Всесматча. Чем «Матч ТВ» похож на «Ростов»

    27 июля 2017
    Оттуда тоже все убегают. Летом с канала ушли Карпин, Командная, Погорелов. Вероятно, Елагин и Дементьев. На «Матч ТВ» все хуже с деньгами и репутацией. И дело не только в откровениях Орлова.

    Первая волна чисток накрыла «Матч ТВ» еще в прошлом году. Тогда канал покинули (или были уволены) знаковые для спортивного телевидения фигуры – Василий Уткин, Алексей Андронов, Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьев, Василий Конов. Дементьева потом вернули, но внештатно. В эфире появлялся он эпизодически, а в июле его контракт истек.

    В июне с канала ушла ведущая Мария Командная. Девушку пригласили на канал FOX Sports. Американцы были не против совмещения, вот только Матч ТВ не был «за».

    Для меня выбор звучал так: на одной чаше весов — стабильность, на другой — мечты. Во время Кубка Конфедераций ко мне в разное время подошли несколько человек со словами: «Мария, можно пожать вам руку за то, что вы ушли с «Матч ТВ?» Честно, мне это было не совсем приятно.

    Мария Командная

    Неизменный спутник «Зенита» Федор Погорелов, как и многие в мае-2017 переведенный на работу по договору, параллельно получил приглашение на новый питерский канал. На этом с «Матч ТВ», видимо, все.

    Я не работаю на «Матче», я не думаю, что что-то буду комментировать на «Матче». Не думаю, что какой-то из договоров гражданско-правового характера будет со мной заключен. Так бывает.

    Федор Погорелов

    Геннадий Орлов, несмотря на нашумевший скандал, остался в структуре канала, но монополии на «Зенит» лишен. Пока за два тура он получил только не самый топовый матч «Уфы» с «Тосно». Отсутствие на матчах «Зенита» Геннадий Сергеевич объяснил ротацией. Остается только догадываться, о какой ротации идет речь – не на уровне ли прошлогоднего Могилевца?

    Не до конца понятна ситуация с еще одним ветераном – Александром Елагиным. Сперва и его перевели на договорную основу, а в мае этого года прошел слух о сокращении. Тина Канделаки информацию опровергла, но пока Елагина слышат только на Евроспорте.

    В конце июля с «Матч ТВ» ушел Валерий Карпин. Пожалуй, Карпин, с февраля работавший главредом футбольных трансляций, был главной находкой канала. Яркий и харизматичный, он заметно оживил эфир. Пока вариантов возобновления тренерской карьеры у Валерия Георгиевича не намечается.

    Возможно, стало немного скучновато. Не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу.

    Валерий Карпин

    Тем временем рассказы Орлова если не о банкротстве, то как минимум кризисе, все больше похожи на правду. Матчи первых двух туров РФПЛ в Екатеринбурге, Хабаровске, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону и дважды в Каспийске были прокомментированы из студии. На этом фоне не добавил каналу популярности конфликт со Sports.ru, формальным поводом для которого стала нелегальная публикация на платформе видеоконтента с матчей ФНЛ и товарняков «Зенита».

    Реальных поводов много больше, и в основном они касаются имиджевых потерь. И без того не блестящий образ «Матч ТВ» ораторы «Трибуны» мастерски превращают в портрет позднего Дориана Грея. Чаще, впрочем, по делу. Кроме массового стеба из этого пока ничего не вышло – аудитория ожидаемо поддержала свой в доску Sports, который подал встречный иск. В эфире «Матч ТВ» дословно цитировались тексты с «Трибуны» без всяких ссылок.

    Юристы «Матч ТВ» добыли заключение экспертов о том, что значительная часть материалов сайта (в частности, тексты Юрия Дудя и Владислава Воронина) не несет новизны и оригинальности, следовательно, не является объектом интеллектуальной собственности и защиты права. Пока тяжба проходит и освещается весело, но закончиться все это может довольно грустно.

    Рейтинг: 3 Голосов: 14
    Комментарии25
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      Рейтинг: +16

      Плюня 16 сентября 2017, 10:46

      согласен

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 29 июля 2017, 12:24

      Изначально было понятно,что это будет за канал и чего от него ожидать..а уж ещё и возглавлять этот цирк поставили барышню с определенной репутацией..чудес после такого ждать глупо.

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 28 июля 2017, 08:47

      Надо отдать мужику руководство канала а не бабе

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 28 июля 2017, 06:40

      Тина надо назначить командовать либо Интриги ТВ,
      либо Скандал ТВ....
      как раз по женской части...
      с мужиками ей не управиться,
      ....сама ,как мужик!

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 27 июля 2017, 22:01

      не знаю чем там Матч и Ростов похожи, но Тина точно не Бердыев...
      а карпин помоему очень корректно высказался)) на самом деле , мне кажется, думает он совсем другое...

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > mihail200606 28 июля 2017, 08:49

      Карпин не скандалист, но причины явно другие.

      3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 июля 2017, 17:47

      просто также как и в ростове закончились деньги

      0
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 27 июля 2017, 17:22

      Да уж.... Зато Жору Черданцева никогда не выгонят.... У него же ипотека.)))

      2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 27 июля 2017, 16:46

      Матч-ТВ превращает НТВ+Наш футбол в Дом-2 со спортивным уклоном. Противно.

      8
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 27 июля 2017, 16:41

      Где газовики, одно и то же: бесконтрольные бешеные государственные деньги, свои лизоблюды в руководстве, дебильная идея фикс быть первым любой ценой, офигенный непрофессионализм и полное отсутствие ответственности. Что в Зените, что на Матч-ТВ,

      6
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      Рейтинг: +197

      zloy_broker > Одинокий волк Маквейд 27 июля 2017, 19:41

      Про питерский хоккей не забудь)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Одинокий волк Маквейд 28 июля 2017, 12:08

      скажу просто вы батенька Дудачек и злой наверное все от одиночества сам с собою правою рукою

      0
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      Рейтинг: +7524

      серега кашин 27 июля 2017, 16:36

      изночально этот канал был обречен

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