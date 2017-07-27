Всесматча. Чем «Матч ТВ» похож на «Ростов»

Оттуда тоже все убегают. Летом с канала ушли Карпин, Командная, Погорелов. Вероятно, Елагин и Дементьев. На «Матч ТВ» все хуже с деньгами и репутацией. И дело не только в откровениях Орлова.

Первая волна чисток накрыла «Матч ТВ» еще в прошлом году. Тогда канал покинули (или были уволены) знаковые для спортивного телевидения фигуры – Василий Уткин, Алексей Андронов, Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьев, Василий Конов. Дементьева потом вернули, но внештатно. В эфире появлялся он эпизодически, а в июле его контракт истек.

В июне с канала ушла ведущая Мария Командная. Девушку пригласили на канал FOX Sports. Американцы были не против совмещения, вот только Матч ТВ не был «за».

Для меня выбор звучал так: на одной чаше весов — стабильность, на другой — мечты. Во время Кубка Конфедераций ко мне в разное время подошли несколько человек со словами: «Мария, можно пожать вам руку за то, что вы ушли с «Матч ТВ?» Честно, мне это было не совсем приятно. Мария Командная

Неизменный спутник «Зенита» Федор Погорелов, как и многие в мае-2017 переведенный на работу по договору, параллельно получил приглашение на новый питерский канал. На этом с «Матч ТВ», видимо, все.

Я не работаю на «Матче», я не думаю, что что-то буду комментировать на «Матче». Не думаю, что какой-то из договоров гражданско-правового характера будет со мной заключен. Так бывает. Федор Погорелов

Геннадий Орлов, несмотря на нашумевший скандал, остался в структуре канала, но монополии на «Зенит» лишен. Пока за два тура он получил только не самый топовый матч «Уфы» с «Тосно». Отсутствие на матчах «Зенита» Геннадий Сергеевич объяснил ротацией. Остается только догадываться, о какой ротации идет речь – не на уровне ли прошлогоднего Могилевца?

Не до конца понятна ситуация с еще одним ветераном – Александром Елагиным. Сперва и его перевели на договорную основу, а в мае этого года прошел слух о сокращении. Тина Канделаки информацию опровергла, но пока Елагина слышат только на Евроспорте.

В конце июля с «Матч ТВ» ушел Валерий Карпин. Пожалуй, Карпин, с февраля работавший главредом футбольных трансляций, был главной находкой канала. Яркий и харизматичный, он заметно оживил эфир. Пока вариантов возобновления тренерской карьеры у Валерия Георгиевича не намечается.

Возможно, стало немного скучновато. Не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу. Валерий Карпин

Тем временем рассказы Орлова если не о банкротстве, то как минимум кризисе, все больше похожи на правду. Матчи первых двух туров РФПЛ в Екатеринбурге, Хабаровске, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону и дважды в Каспийске были прокомментированы из студии. На этом фоне не добавил каналу популярности конфликт со Sports.ru, формальным поводом для которого стала нелегальная публикация на платформе видеоконтента с матчей ФНЛ и товарняков «Зенита».

Реальных поводов много больше, и в основном они касаются имиджевых потерь. И без того не блестящий образ «Матч ТВ» ораторы «Трибуны» мастерски превращают в портрет позднего Дориана Грея. Чаще, впрочем, по делу. Кроме массового стеба из этого пока ничего не вышло – аудитория ожидаемо поддержала свой в доску Sports, который подал встречный иск. В эфире «Матч ТВ» дословно цитировались тексты с «Трибуны» без всяких ссылок.

Юристы «Матч ТВ» добыли заключение экспертов о том, что значительная часть материалов сайта (в частности, тексты Юрия Дудя и Владислава Воронина) не несет новизны и оригинальности, следовательно, не является объектом интеллектуальной собственности и защиты права. Пока тяжба проходит и освещается весело, но закончиться все это может довольно грустно.