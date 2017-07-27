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    Все три клуба из России выиграли в еврокубках. Когда такое было последний раз?


    4.4
    Голосов: 5
    27.07.2017 22:30
    ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» стартовали на этой неделе с побед в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Вспоминаем, когда столь же успешной была неделя для наших команд.

    Что произошло за эту неделю?

    Отлично свою поступь в Лиге чемпионов начал ЦСКА – забил в Афинах два безответных гола АЕКу (Дзагоев, Вернблум) и практически обеспечил себе выход в следующий раунд. А сегодня в Лиге Европы порадовали «Зенит» и «Краснодар». Санкт-петербургский клуб смешанным составом добился победы 2:0 над израильской «Бней-Егудой» (Кришито, Кокорин), а «Краснодар» в драматичном матче с датским «Люнгбю» вырвал победный результат на последних секундах: счет 2:1 установил 17-летний Сулейманов. Позитивное начало!

    Что произошло в последнюю неделю ноября 2015-го?

    Три российских клуба из пяти смогли победить на той неделе в еврокубках. ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в ЛЧ (0:2), «Локомотив» – «Спортингу» в ЛЕ (2:4) но успехов было больше.

    «Зенит» обеспечил себе первое место в группе Лиги чемпионов, переиграв 2:0 «Валенсию» (забивали Шатов и Дзюба), «Рубин» с таким же счетом выиграл у «Сьона» благодаря голам Георгиева и Девича, оставив себе шансы на плей-офф, а «Краснодар» вписал в свою историю славную победу над дортмундской «Боруссией» – она состоялась благодаря голу Мамаева с пенальти на второй минуте и очень нелегко далась – моментов у немцев было очень много, хотя в итоге счет 1:0 так и остался на табло. С тех пор ни разу три российских клуба одновременно не побеждали на одной неделе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии37
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 29 июля 2017, 02:27

      повезло с соперниками особенно в ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 29 июля 2017, 00:34

      Команды уровня пердива.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 28 июля 2017, 22:22

      Обыграли донные команды, а все радуются!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 июля 2017, 15:35

      и еще ответки всем выиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 28 июля 2017, 10:32

      Молодцы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Буефар 28 июля 2017, 10:15

      Всем по плечу ещё раз одержать 3 победы. Надо бы уже и класс в Европе показывать.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +211

      GSKA1974 28 июля 2017, 10:00

      Думаю и надеюсь ,что у Краснодара ничья на выезде все таки будет!Не пропустить-бы главное!

      1
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      Рейтинг: +20

      warawara 28 июля 2017, 09:53

      Позор что гордятся этим результатом, как сказал тренер датчан - оказывается здесь наш уровень ! Уровень топовых российских команд и вообще сборной россии сопоставим уровню люнгбю.

      -1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 28 июля 2017, 09:38

      Я бы не стал так уж корить Краснодар. У датчан весьма упёртая, и быстро бегущая в атаку команда. Они скромничали поначалу, а когда увидели, что атаки проходят безнаказанно, и вовсе временами душили. А дома перед своим зрителем они прибавят ещё; не стоит их недооценивать. Краснодару, чтобы пойти дальше, нужно будет упереться изо всех сил даже в оптимальном составе.

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > docndoc 28 июля 2017, 14:56

      нет у них оптимального состава

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 28 июля 2017, 09:09

      А о чём вообще волна???если уж не выигрывать у строителей и почтальёнов,,,то просто вешать бутцы на гвоздь и идти торговать или ещё что то делать

      1
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