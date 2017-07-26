Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков требует от «Спартака» новых условий. Что происходит?


    3
    Голосов: 15
    26.07.2017 23:20
    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков требует от клуба серьезных денег по новому контракту. «Бомбардир» разбирается, почему команда и футболист не могут найти компромисс.

    Что случилось?

    Контракт Дениса Глушакова со «Спартаком» действует до 30 июня 2019 года. В начале нынешнего сезона клуб начал переговоры о продлении соглашения с полузащитником. «Советский спорт» сообщил, что Глушакова не устроили предложенные сроки и зарплата.

    ФАН утверждает, что Глушаков хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год. «Спартак» в ответ готов предложить только 2,5 миллиона. Идти на большие денежные поощрения клуб не намерен. Сейчас Денис Глушаков получает 2 миллиона евро в год.

    К своей зарплате Глушаков всегда относился трепетно. В марте 2016 года «Спартак» предложил своим игрокам зафиксировать курс валют при получении зарплаты. Первыми выступили против этого Глушаков и Дмитрий Комбаров.

    Это сказывается на игре?

    В матче первого тура против «Динамо» Глушаков показал неудачный футбол. «Спартак» упустил преимущество в два мяча и взял лишь одно очко. Массимо Каррера не поставил Глушакова в стартовый состав на встречу против «Уфы». Вместо него в основе вышел молодой Тимофеев. Глушаков появился лишь на 20 минут в концовке встречи, но «Спартак» снова не смог победить.

    «Отсутствие Глушакова в составе связано с физикой. Тяжело играть три матча за одну неделю. Синтетика никак не поможет уставшим игрокам поддержать кондиции на протяжении всей встречи», – рассказал Массимо Каррера. Итальянец пытается отвести удар от самого игрока и ждет развития ситуации.

    Глушаков важен для «Спартака»?

    В «Спартаке» Массимо Карреры Глушакову отведена главная роль в организации игры центральной зоны. Вместе с Фернандо они составляют мощную пару полузащитников, играющих от ворот до ворот. В предыдущем сезоне Глушаков сыграл 25 матчей в российской Премьер-лиге. В них он забил восемь мячей, сделав три голевых паса.

    Футболист говорит, что «Спартак» всегда ему нравился. «Я всю жизнь болел за московский «Спартак», но не рассказывал об этом. Судьба сложилась так, что играл в «Локомотиве», – признавался Глушаков. Сейчас ему уже 30 лет – оптимальный возраст для игрока его амплуа. Для «Спартака» он еще и официальный капитан команды.

    Его смогут заменить?

    Если стороны ни к чему не придут, то «Спартаку» придется расстаться с Глушаковым. Найти российского игрока такого уровня довольно сложно. На рынке есть Роман Нойштедтер, но он больше ориентирован на атаку. В ЦСКА играет Александр Головин. Он похож по характеристикам и универсализму на Глушакова ранних лет. Однако Головина быстрее отдадут в Европу, чем главному конкуренту и раздражителю.

    Даже возможный приход полузащитника Пашалича из «Челси» никак не означает, что Глушакова выведут из игры. Стоимость Глушакова составляет 7 миллионов евро. Много на нем «Спартак» не заработает, да и претендовать на футболиста с подобными запросами смогут лишь несколько клубов. Нужно терпеть и искать решение.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
    Рекомендуем
    Комментарии69
    ...
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 31 июля 2017, 10:40

      Опять какая то ерунда... То ли звезду поймал и правда, то ли агенты "качают", я не удивлюсь... Неужели никому не пошел впрок пример с Денисовым...играл в Зените человек, а потом началось...и что теперь, скитания и в итоге понижение зп все равно... Не понимаю я этого...Ладно бы еще после этого сезона 17/18 залупился, к примеру, Спартак взял второе золото, Глушак к этому приложил силы, год до конца контракта, тогда есть какая то логика...а так, один сезон нормально откатал (с большой долей везения) и сразу вот так...эээхххх....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      fediy2009 30 июля 2017, 21:30

      Зарылся чувак, возомнил о себе слишком много. Ну что ж....тогда пошёл в жопу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Kugal 29 июля 2017, 11:17

      2млн.750 должен согласится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 28 июля 2017, 15:57

      10лямов в месяц мало, хочет 15... ну 350 штук в день-копейки..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      Инженер Карасик 28 июля 2017, 04:00

      Глушаков меценат. В 2014 году Глушаков построил в Миллерово на собственные деньги стадион и не грешно такому человеку подкинуть бабла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2575

      АЛЕКС 58 > Инженер Карасик 28 июля 2017, 12:43

      Так давайте всем миром сбросимся для кривоногого хапуги!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -6

      Инженер Карасик > АЛЕКС 58 28 июля 2017, 17:31

      Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. Расчётный счёт пришлю позже.)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Seraffim 27 июля 2017, 22:25

      Когда начинаются финансовые разборки, футбол уходит на второй план. Жаль...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Холстомер 27 июля 2017, 20:04

      Жадность фраера сгубит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -6

      Инженер Карасик > Холстомер 28 июля 2017, 04:01

      Кто о чём, а вшивый о бане.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 27 июля 2017, 19:30

      В 30 лет решил звездануть! Дайте ему Пушкина почитать. Про старуху и золотую рыбку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      MirOb1 27 июля 2017, 17:28

      Глуш заразился звездным недомоганием. Лечить требуется стационарно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 27 июля 2017, 16:53

      Надо отменять лимит на легионеров, тогда и хрени такой слышать не будем.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11