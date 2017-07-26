Глушаков требует от «Спартака» новых условий. Что происходит?

Что случилось?

Контракт Дениса Глушакова со «Спартаком» действует до 30 июня 2019 года. В начале нынешнего сезона клуб начал переговоры о продлении соглашения с полузащитником. «Советский спорт» сообщил, что Глушакова не устроили предложенные сроки и зарплата.

ФАН утверждает, что Глушаков хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год. «Спартак» в ответ готов предложить только 2,5 миллиона. Идти на большие денежные поощрения клуб не намерен. Сейчас Денис Глушаков получает 2 миллиона евро в год.

К своей зарплате Глушаков всегда относился трепетно. В марте 2016 года «Спартак» предложил своим игрокам зафиксировать курс валют при получении зарплаты. Первыми выступили против этого Глушаков и Дмитрий Комбаров.

Это сказывается на игре?

В матче первого тура против «Динамо» Глушаков показал неудачный футбол. «Спартак» упустил преимущество в два мяча и взял лишь одно очко. Массимо Каррера не поставил Глушакова в стартовый состав на встречу против «Уфы». Вместо него в основе вышел молодой Тимофеев. Глушаков появился лишь на 20 минут в концовке встречи, но «Спартак» снова не смог победить.

«Отсутствие Глушакова в составе связано с физикой. Тяжело играть три матча за одну неделю. Синтетика никак не поможет уставшим игрокам поддержать кондиции на протяжении всей встречи», – рассказал Массимо Каррера. Итальянец пытается отвести удар от самого игрока и ждет развития ситуации.

Глушаков важен для «Спартака»?

В «Спартаке» Массимо Карреры Глушакову отведена главная роль в организации игры центральной зоны. Вместе с Фернандо они составляют мощную пару полузащитников, играющих от ворот до ворот. В предыдущем сезоне Глушаков сыграл 25 матчей в российской Премьер-лиге. В них он забил восемь мячей, сделав три голевых паса.

Футболист говорит, что «Спартак» всегда ему нравился. «Я всю жизнь болел за московский «Спартак», но не рассказывал об этом. Судьба сложилась так, что играл в «Локомотиве», – признавался Глушаков. Сейчас ему уже 30 лет – оптимальный возраст для игрока его амплуа. Для «Спартака» он еще и официальный капитан команды.

Его смогут заменить?

Если стороны ни к чему не придут, то «Спартаку» придется расстаться с Глушаковым. Найти российского игрока такого уровня довольно сложно. На рынке есть Роман Нойштедтер, но он больше ориентирован на атаку. В ЦСКА играет Александр Головин. Он похож по характеристикам и универсализму на Глушакова ранних лет. Однако Головина быстрее отдадут в Европу, чем главному конкуренту и раздражителю.

Даже возможный приход полузащитника Пашалича из «Челси» никак не означает, что Глушакова выведут из игры. Стоимость Глушакова составляет 7 миллионов евро. Много на нем «Спартак» не заработает, да и претендовать на футболиста с подобными запросами смогут лишь несколько клубов. Нужно терпеть и искать решение.

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