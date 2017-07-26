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  • Глушаков требует от «Спартака» новых условий. Что происходит?

Глушаков требует от «Спартака» новых условий. Что происходит?

Что случилось?

Контракт Дениса Глушакова со «Спартаком» действует до 30 июня 2019 года. В начале нынешнего сезона клуб начал переговоры о продлении соглашения с полузащитником. «Советский спорт» сообщил, что Глушакова не устроили предложенные сроки и зарплата.

ФАН утверждает, что Глушаков хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год. «Спартак» в ответ готов предложить только 2,5 миллиона. Идти на большие денежные поощрения клуб не намерен. Сейчас Денис Глушаков получает 2 миллиона евро в год.

К своей зарплате Глушаков всегда относился трепетно. В марте 2016 года «Спартак» предложил своим игрокам зафиксировать курс валют при получении зарплаты. Первыми выступили против этого Глушаков и Дмитрий Комбаров.

Это сказывается на игре?

В матче первого тура против «Динамо» Глушаков показал неудачный футбол. «Спартак» упустил преимущество в два мяча и взял лишь одно очко. Массимо Каррера не поставил Глушакова в стартовый состав на встречу против «Уфы». Вместо него в основе вышел молодой Тимофеев. Глушаков появился лишь на 20 минут в концовке встречи, но «Спартак» снова не смог победить.

«Отсутствие Глушакова в составе связано с физикой. Тяжело играть три матча за одну неделю. Синтетика никак не поможет уставшим игрокам поддержать кондиции на протяжении всей встречи», – рассказал Массимо Каррера. Итальянец пытается отвести удар от самого игрока и ждет развития ситуации.

Глушаков важен для «Спартака»?

В «Спартаке» Массимо Карреры Глушакову отведена главная роль в организации игры центральной зоны. Вместе с Фернандо они составляют мощную пару полузащитников, играющих от ворот до ворот. В предыдущем сезоне Глушаков сыграл 25 матчей в российской Премьер-лиге. В них он забил восемь мячей, сделав три голевых паса.

Футболист говорит, что «Спартак» всегда ему нравился. «Я всю жизнь болел за московский «Спартак», но не рассказывал об этом. Судьба сложилась так, что играл в «Локомотиве», – признавался Глушаков. Сейчас ему уже 30 лет – оптимальный возраст для игрока его амплуа. Для «Спартака» он еще и официальный капитан команды.

Его смогут заменить?

Если стороны ни к чему не придут, то «Спартаку» придется расстаться с Глушаковым. Найти российского игрока такого уровня довольно сложно. На рынке есть Роман Нойштедтер, но он больше ориентирован на атаку. В ЦСКА играет Александр Головин. Он похож по характеристикам и универсализму на Глушакова ранних лет. Однако Головина быстрее отдадут в Европу, чем главному конкуренту и раздражителю.

Даже возможный приход полузащитника Пашалича из «Челси» никак не означает, что Глушакова выведут из игры. Стоимость Глушакова составляет 7 миллионов евро. Много на нем «Спартак» не заработает, да и претендовать на футболиста с подобными запросами смогут лишь несколько клубов. Нужно терпеть и искать решение.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Глушаков Денис
Комментарии (70)
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Бугимен
1501087561
Московский «Спартак» не играет — образно. Глушаков не играет — натурально. Официальная версия. Самое простое объяснение в нашем случае стало почти официальным — Глушаков просто устал, а клуб не играет из-за большого количества таких же усталых игроков и травмированных футболистов. Устать Глушакову не мудрено — сумасшедший предыдущий сезон в чемпионате страны, а потом еще и продолжение «банкета» на Кубке конфедераций. После чего у игроков была в лучшем случае неделя полноценного отдыха — и все по новой.
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Бан
1501091305
Сравнение Головина и молодого Глушакова смешно. Глушаков никогда не бы уровня Головина. Ни ранний, ни поздний. Просто Глушаку повезло, что в 30 лет он попал в свою команду. В Зените или ЦСКА он бы был среднячком.
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Одинокий волк Маквейд
1501126117
Это вы вовремя начали контракты продлевать.
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СШГЭС
1501127181
Выход один - компромисс.
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Сибирь за Спартак
1501127816
Похоже, не все ладно в команде-семье. С такой атмосферой матчи на жилах не вытянешь, а класса нет, усиления тоже. Грустно.
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Svoysvoemubrat
1501128692
Корысть - единственная змея, которую невозможно околдовать. /японская пословица/.
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SPARTAK 85
1501133468
По мне если Глушаков начинает так диктовать условия, то его на лавку надо как Бокетти. Пусть подумает. Я уверен в том что он больше не выдаст такого сезона как прошлый.
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Микояновский мясокомбинат
1501138551
Типичное СВИНСТВО )))
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smersh45
1501141836
пошло звёздное говно литься на лавку до конца контракта
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Инженер Карасик
1501203607
Глушаков меценат. В 2014 году Глушаков построил в Миллерово на собственные деньги стадион и не грешно такому человеку подкинуть бабла.
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