Халк готов вернуться в «Зенит». Россия сыграет с Бразилией. Дайджест событий дня

Халк заявил, что с радостью вернется в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», дал понять, что хотел бы однажды вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. Напомним, что сегодня бразильский форвард прилетел в Россию с целью посетить финальный матч Кубка конфедераций-2017. «Что касается моего возможного возвращения в «Зенит», то у меня еще три года контракта в Китае. Посмотрим, но, конечно же, если «Зенит» позовет обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. «Зенит» — часть моей семьи», – заявил Халк.

Аренда Шишкина в «Краснодар» будет продлена еще на сезон

Защитник Роман Шишкин, принадлежащий московскому «Локомотиву», ближайший сезон, по всей видимости, проведет в «Краснодаре» на правах аренды. Завершающую часть прошлого чемпионата РФПЛ футболист также проводил в стане «быков». Уже 3 июля 30-летний игрок должен присоединиться к подопечным Игоря Шалимова на сборе в Австрии. В прошлом сезоне Шишкин провел в РФПЛ в общей сложности 17 матчей: 11 – в футболке москвичей, 6 – в футболке южан. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.

Матч Россия – Бразилия состоится в марте 2018 года

Бразильская конфедерация футбола 2 июля подтвердила, что их сборная в марте следующего года проведет товарищеский матч против сборной России, которая принимает ближайший чемпионат мира. Россияне будут хозяевами встречи. Инициатором поединка выступил РФС. Изначально проведение матча планировалось на июнь 2018 – непосредственно в преддверии чемпионата мира, однако на тот срок у «кудесников мяча» уже достигнута договоренность о контрольных играх в Австралии. Последний раз сборные России и Бразилии встречались в 2013 году. В том товарищеском матче, проходившем в Лондоне, была зафиксирована ничья – 1:1.

Злобин начал подготовку к сезону с основным составом «Бенфики»

«Бенфика» начала подготовку к предстоящему сезону, сообщает A Bola. На первую тренировку вышли 23 футболиста. Среди них значится и 20-летний российский вратарь Иван Злобин. Россиянин выступал ранее за молодежную команду ЦСКА. В октябре 2015 года он перебрался в португальскую «Лейрию», а зимой 2016 года был арендован «Бенфикой». На счету Злобина восемь матчей в составе второй команды «Бенфики» и 12 пропущенных готов.

Колкер отказался от перехода в «Локомотив» из-за игровой зависимости и алкоголя

Защитник «КПР» Стивен Колкер рассказал о проблемах в своей жизни, которые помешали ему принять предложение от московского «Локомотива». «Прошедший год стал самым тяжелым в моей жизни. У меня не было вариантов с тренировками, я страдал от игровой зависимости. Плюс к этому моя девушка потеряла мать. Я начал употреблять алкоголь. В понедельник я не помнил, что было в субботу вечером. «Локомотив»? Мой агент и клуб настаивали на том, чтобы принять предложение московского клуба. Изначально мне показалось, что деньги «Локомотива» помогут решить все мои проблемы. Но я спросил сам у себя самого о том, что мне поможет в другой стране? Жизнь в Москве могла стать катастрофой для меня, а ведь я еще был травмирован. Тогда тренер сказал оставаться в команде. В этот момент я готов был плакать», – рассказал Колкер.

«Зенит» пойдет на уступки Маноласу ради его приобретения

Санкт-петербургский «Зенит» не оставляет попыток приобрести защитника римской «Ромы» Костаса Маноласа. 3 июля, как сообщает Tele Radio Stereo, между римлянами и «Зенитом» состоятся новые переговоры по греческому игроку. Если трансфер и состоится, то сине-бело-голубым в любом случае придется выложить за Маноласа не менее 30 миллионов евро. По данным некоторых источников, сам футболист не горит желанием переезжать в Россию, однако «Зенит» готов удовлетворить все его недовольства – в частности, рублевым личным контрактом, ибо игрок хочет получать зарплату в евро.

Кавенаги провел прощальный матч

В Аргентине состоялся прощальный матч нападающего Фернандо Кавенаги, который в России известен по выступлению за «Спартак». Матч, который проходил на домашнем стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе, посетило около 60 тысяч болельщиков. Напомним, что Кавенаги является воспитанником «Ривер Плейт». Его дебют состоялся в 2000 году. В 2004-м футболист пополнил ряды «Спартака». В России Фернандо выступал два сезона.

Кубок конфедераций. Португалия в дополнительное время обыграла Мексику в борьбе за бронзовые медали

В Москве завершился матч за третье место Кубка конфедераций-2017. В нем встретились сборные Португалии и Мексики. Победу с минимальным преимуществом одержали подопечные Фернанду Сантуша, причем по ходу встречи они проигрывали. Решающий гол португальцы забили с пенальти, которые реализовал Андре Силва. Он же на 16 минуте не реализовал еще один одиннадцатиметровый. По ходу встречи обе команды заработали по красной карточке. Финал турнира состоится 2 июля в 21:00 по Москве. В нем встретятся сборные Чили и Германии.