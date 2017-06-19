Пепе позвал Роналду в «ПСЖ». «Локомотив» и ЦСКА борются за Ивана. Дайджест событий дня

Пепе призвал Роналду перейти вместе с ним в «ПСЖ»

Защитник «Реала» Пепе призвал нападающего мадридцев Криштиану Роналду присоединиться к нему в «ПСЖ», информирует El Transistor. В настоящее время оба игрока выступают на Кубке конфедераций-2017 в составе сборной Португалии и помимо прочего обсуждают свое будущее. Ранее сообщалось, что Пепе, контракт которого со сливочными истекает в конце июня, продолжит карьеру в парижском клубе. Кроме того, по информации СМИ, Роналду также намерен покинуть «галактикос» из-за проблем с налоговыми органами Испании. 32-летний игрок проявляет желание вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Все игроки сборной России готовятся ко встрече с Португалией

Все игроки на тренировке сборной России накануне поединка второго тура группового раунда Кубка конфедераций с Португалией работают в общей группе. Занятие проходит на стадионе ЦСКА. На старте турнира российская национальная команда добыла победу над Новой Зеландией (2:0). Португальцы в свою очередь поделили очки с Мексикой (2:2). Встреча Россия – Португалия состоится в среду, 21 июня, и начнeтся в 18:00 по московскому времени.

Ярмоленко заменит Косту в «Баварии»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может перебраться в Бундеслигу, где в его услугах заинтересована «Бавария», сообщает «Команда №1». На данный момент никаких подробностей возможного трансфера не сообщается. В Мюнхене 27-летний футболист должен заменить Дугласа Косту, который в шаге от подписания контракта с «Ювентусом». Ярмоленко играет в составе «Динамо» с 2007 года. За это время он провел в составе бело-голубых 223 матча и забил 96 голов.

«Локомотив» и ЦСКА готовы арендовать форварда «Университати» Ивана

Два российских клуба обратили свое внимание на форварда «Университати» Андрея Ивана, сообщает Gazeta Sporturilor. Речь идет о столичных «Локомотиве» и ЦСКА. Представители клубов побывали на товарищеском матче между сборными Румынии и Чили (3:2). Российские клубы готовы арендовать 20-летнего игрока с возможностью дальнейшего выкупа по окончании сезона. В прошедшем же сезоне молодой футболист сыграл 33 матча в чемпионате Румынии, забив девять голов.

«Зенит» заинтересован в приобретении Хесуса Наваса

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, представители петербургского клуба уже контактировали с 31-летним испанцем на предмет перехода. Сообщается, что футболист хочет получить от сине-бело-голубых трехлетнее соглашение с годовым окладом в 5 миллионов евро. Последним клубом Наваса был «Манчестер Сити», который он покинул по окончании срока контракта в конце завершившегося сезона.

Рокки обслужит встречу между Россией и Португалией на Кубке конфедераций

ФИФА назначила арбитров на поединок второго тура группового раунда Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Встречу обслужит итальянская бригада во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему на линиях будут Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. В качестве четвертого судьи выступит словенец Дамир Скомина. Роль видеоассистентов досталась бразильцу Сандро Рикки и Юре Прапротнику из Словении. Помощник видеоассистента – Овидиу Хэцеган из Румынии. Матч пройдет на стадионе «Спартак» в Москве в среду, 21 июня. Начало – в 18:00 по московскому времени. В первом туре россияне победили Новую Зеландию, а португальцы разошлись миром с Мексикой.

«Барселона» может приобрести Пьянича, если не удастся договориться c «ПСЖ» по Верратти

«Барселона» рассматривает хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича в качестве резервного варианта, если ей не удастся договориться с «ПСЖ» о трансфере Марко Верратти. Итальянец является главной целью сине-гранатовых, однако в случае неудачи каталонцы готовы вступить в переговоры с «бьянконери» относительно возможного перехода боснийского футболиста. Еще одним запасным вариантом для каталонцев является хавбек «Ниццы» Жан Мишель Сери. В минувшем сезоне Пьянич провел 47 поединков, записав на свой счет восемь голов и 15 результативных передач.

Кубок конфедераций. Сборная Германии нанесла поражение Австралии

В матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала победу над Австралией – 3:2. Таким образом, немецкая сборная после стартовой игры расположилась на втором месте в турнирной таблице группы В, австралийцы – третьи.