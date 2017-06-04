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  • «Манчестер Юнайтед» купит Морату. Аленичев возглавит «Енисей». Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» купит Морату. Аленичев возглавит «Енисей». Дайджест событий дня

Балаге заявил, что Мората в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Испанский журналист Гильем Балаге заявил, что нападающий «Реала» Альваро Мората, вышедший на замену в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), провел последний матч в составе мадридского клуба. По мнению Балаге, на игрока претендует «Манчестер Юнайтед». Сам футболист заявил, что не намерен покидать испанскую команду. Ранее сообщалось об интересе к Морате со стороны «Милана».

Дуэт Балахнин – Кириченко может возглавить «Ростов»

Руководство «Ростова» может назначить во главе донского клуба дуэт Сергей БалахнинДмитрий Кириченко. По информации источника, на кандидатуре последнего настаивает бизнесмен Иван Саввиди. Напомним, ранее сообщалось, что на пост главного тренера команды будет назначен Леонид Кучук. Ранее пост вице-президента и тренера «Ростова» покинул Курбан Бердыев, который близок к возвращению в «Рубин».

Из-за давки в Турине пострадали более 1500 человек

Появились новые данные о пострадавших во время давки в Турине, где проходила трансляция финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4). Напомним, давка возникла из-за паники болельщиков, которые восприняли взрыв петарды за террористическую атаку. Как сообщает AFP, пострадали более 1,5 тысячи людей.

СМИ: Аленичев достиг договоренности с «Енисеем»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в ближайшее время возглавит «Енисей». Сообщается, что стороны достигли принципиального соглашения. Красноярский клуб остался без тренера после того, как Андрей Тихонов перешел на аналогичную должность в «Крылья Советов». «Енисей» уступил тульскому «Арсеналу» в матчах за место в РФПЛ и будет выступать в ФНЛ.

Гризманн подтвердил, что проведет следующий сезон в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подтвердил, что продолжит выступать за мадридский клуб. Ранее сообщалось, что 26-летний француз принял это решение в связи запретом на трансферы, который ФИФА наложила на «матрасников». «У клуба сейчас непростой период. Для «Атлетико» мой переход в другую команду стал бы ударом. Я принял решение остаться», – сказал Гризманн. Напомним, что в услугах форварда был заинтересован «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах.

«Зенит» планирует вернуть Канунникова

Нападающий «Рубина» Максим Канунников может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, велика вероятность того, что 25-летний форвард перейдет в стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно. Напомним, ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что в клуб вернутся воспитанники петербургского футбола. Контракт Канунникова с «Рубином» рассчитан до конца следующего сезона. В минувшем сезоне чемпионата России игрок записал на свой счет семь голов в 20 матчах.

«Зенит» готов потратить 45 миллионов на покупку двух игроков «Интера»

«Зенит» в летнее трансферное окно заинтересован в приобретении двух футболистов «Интера». Сообщается, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини намерен пригласить в петербургский клуб защитника Джейсона Мурильо и хавбека Марсело Брозовича. Трансфер двух игроков обойдется «Зениту» в 45 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Италии Мурильо провел 27 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. На счету Брозовича – четыре гола и две передачи в 23 играх.

Азар признался, что мечтает выступать за «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих планах на будущее. Бельгийский футболист дал понять, что может покинуть лондонский клуб ради «Реала». «Уход из «Челси»? В футболе ты никогда не знаешь, что может ждать тебя в будущем. «Реал»? У всех нас есть мечты... Эй, посмотрим. Впереди отдых», – сказал Азар. Контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги хавбек провел 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

Комментарии (1)
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igormaddog
1496633622
У Тихонова получилось на 99%,посмотрим что получится у Аленичева!!!
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