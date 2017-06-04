«Манчестер Юнайтед» купит Морату. Аленичев возглавит «Енисей». Дайджест событий дня

Балаге заявил, что Мората в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Испанский журналист Гильем Балаге заявил, что нападающий «Реала» Альваро Мората, вышедший на замену в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), провел последний матч в составе мадридского клуба. По мнению Балаге, на игрока претендует «Манчестер Юнайтед». Сам футболист заявил, что не намерен покидать испанскую команду. Ранее сообщалось об интересе к Морате со стороны «Милана».

Дуэт Балахнин – Кириченко может возглавить «Ростов»

Руководство «Ростова» может назначить во главе донского клуба дуэт Сергей Балахнин – Дмитрий Кириченко. По информации источника, на кандидатуре последнего настаивает бизнесмен Иван Саввиди. Напомним, ранее сообщалось, что на пост главного тренера команды будет назначен Леонид Кучук. Ранее пост вице-президента и тренера «Ростова» покинул Курбан Бердыев, который близок к возвращению в «Рубин».

Из-за давки в Турине пострадали более 1500 человек

Появились новые данные о пострадавших во время давки в Турине, где проходила трансляция финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4). Напомним, давка возникла из-за паники болельщиков, которые восприняли взрыв петарды за террористическую атаку. Как сообщает AFP, пострадали более 1,5 тысячи людей.

СМИ: Аленичев достиг договоренности с «Енисеем»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в ближайшее время возглавит «Енисей». Сообщается, что стороны достигли принципиального соглашения. Красноярский клуб остался без тренера после того, как Андрей Тихонов перешел на аналогичную должность в «Крылья Советов». «Енисей» уступил тульскому «Арсеналу» в матчах за место в РФПЛ и будет выступать в ФНЛ.

Гризманн подтвердил, что проведет следующий сезон в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подтвердил, что продолжит выступать за мадридский клуб. Ранее сообщалось, что 26-летний француз принял это решение в связи запретом на трансферы, который ФИФА наложила на «матрасников». «У клуба сейчас непростой период. Для «Атлетико» мой переход в другую команду стал бы ударом. Я принял решение остаться», – сказал Гризманн. Напомним, что в услугах форварда был заинтересован «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах.

«Зенит» планирует вернуть Канунникова

Нападающий «Рубина» Максим Канунников может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, велика вероятность того, что 25-летний форвард перейдет в стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно. Напомним, ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что в клуб вернутся воспитанники петербургского футбола. Контракт Канунникова с «Рубином» рассчитан до конца следующего сезона. В минувшем сезоне чемпионата России игрок записал на свой счет семь голов в 20 матчах.

«Зенит» готов потратить 45 миллионов на покупку двух игроков «Интера»

«Зенит» в летнее трансферное окно заинтересован в приобретении двух футболистов «Интера». Сообщается, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини намерен пригласить в петербургский клуб защитника Джейсона Мурильо и хавбека Марсело Брозовича. Трансфер двух игроков обойдется «Зениту» в 45 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Италии Мурильо провел 27 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. На счету Брозовича – четыре гола и две передачи в 23 играх.

Азар признался, что мечтает выступать за «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих планах на будущее. Бельгийский футболист дал понять, что может покинуть лондонский клуб ради «Реала». «Уход из «Челси»? В футболе ты никогда не знаешь, что может ждать тебя в будущем. «Реал»? У всех нас есть мечты... Эй, посмотрим. Впереди отдых», – сказал Азар. Контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги хавбек провел 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.