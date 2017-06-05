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  • «Зенит» и Манчини, русские в «Монако», «Реал» и ЛЧ. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Зенит» и Манчини, русские в «Монако», «Реал» и ЛЧ. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«При нем я разучился играть в футбол». Что Луческу сделал в «Зените» не так

После целого года скандалов и взаимного недовольства «Зенит» уволил Луческу. Александр Плеханов в одном материале разобрал сезон румына в Санкт-Петербурге, чтобы понять, в чем именно он (Мирча, не Александр) ошибся.

«Смешно, что Манчини до сих пор зовут работать». Как иностранцы реагируют на нового тренера «Зенита»

А вместо Луческу уже официально пришел Роберто Манчини. Пока нет ясности, как вообще надо к этому относиться. Но для лучшего понимания мы собрали реакцию на назначение тренера у английской и итальянской аудитории с крупных фанатских форумов. Два вывода: к чемпионату России относятся неожиданно хорошо, а вот к самому Манчини − не совсем.

«Он рассказывал про футбол с такой страстью, что на лекциях не было свободных мест». Приключения самого упрямого тренера Италии

Ни недели без классных атмосферных историй об интересных людях. На этот раз − биография Джан Пьеро Гасперини. Тренера, который мечтал играть в «Ювентусе», но в итоге не закрепился там ни как футболист, ни как коуч. Еще Гасперини запомнился тем, что с «самого начала у него была какая-то тактика, и он ее придерживался» − даже когда все вокруг твердили ему, что он ошибается. В итоге Гасперини приехал в маленький город Бергамо и за сезон построил там главную сенсацию чемпионата Италии (если не всей Европы вообще).

«В раздевалке я даже плакал». «Спартак» испортил карьеру своему легионеру

Пока все на каникулах, в главном клубе России булькнул микроскандал − арендованный у «Лацио» защитник Маурисио пожаловался, что «Спартак» не дал ему никакого реального шанса и теперь отправляет обратно. Мы, конечно, влезли в эту тему и составили разбор ситуации.

«Теперь остальной спорт в регионе загнется окончательно». Что не так с новичком РФПЛ из Хабаровска (ни слова о перелетах)

«СКА Хабаровск» теперь в РФПЛ. Это очень хорошо и важно (у нас об этом даже был отдельный текст), но, тем не менее, у клуба есть ряд серьезных проблем, и о них надо говорить. Никита Щербаков на основе рассказов местных фанатов нашел у СКА дыры в инфраструктуре, посещаемости, взаимоотношении с хоккеем и много чем еще. В комментарии пришли хабаровчане и жестко разнесли всю фактуру материала. Завязалась дискуссия, а это всегда здорово.

Как русские менеджеры сделали «Монако» чемпионом. История олигарха из Перми, который перевернул футбол Франции

Большой профайл на Дмитрия Рыболовлева − олигарха из Перми, который подсмотрел у Романа Абрамовича идею с покупкой футбольной команды и тоже приобрел собственный проект. Но не в Англии, а в самой дорогом и экзотичном месте Европы − карликовом княжестве «Монако». В этом сезоне «Монако» выиграл чемпионат Франции, дошел до полуфинала ЛЧ, открыл миру десяток молодых звезд и вообще провел невероятно могучий год. Данил Замалетдинов рассказывает, как Рыболовлев заработал свое состояние, зачем ему футбольный клуб, какие были сложности после получения контрольного пакета акций, и почему бизнесмен однажды сильно расстроил самого князя.

Троллинг Бэйла и iPhone в подарок. Что надо знать о новом клубе Павлюченко

Роман Павлюченко внезапно бросил РФПЛ и подписал контракт во втором дивизионе в каком-то странном клубе «Арарат», о котором раньше никто не слышал, зато сейчас − говорят примерно все. Блог «Vanity Fair» рассказал, что это за проект и как он привлекает к себе внимание. Кстати, Павлюченко далеко не единственный известный футболист, который будет гонять за «Арарат».

«Футбол в Казахстане теперь популярнее». Что творит Аршавин в «Кайрате»

Пока другие герои Евро-2008 заканчивают карьеры или растворяются в странных местах, Андрей Аршавин зажигает в Казахстане. Забивает там роскошные голы, бреет наголо проигравшего спор журналиста, популяризирует местный футбол и вообще получает от карьеры кайф даже в 36 лет. Радуемся за Андрея и рассказываем, как у него дела.

18 важных трансферов лета, которые уже состоялись

Лето только началось, а трансферный рынок уже нагревается. Сделали подборку из двух десятков наиболее важных сделок и красиво закатали все это в информативные картинки.

«Мне было бы стыдно смотреть в глаза сыну». Как мир реагировал на победу «Реала»

«Реал» раскатал «Ювентус» и выиграл главный матч евросезона. Наутро после игры мы собрали свежую реакцию от знаменитостей и обзор важных событий, которые произошли около матча сегодняшней ночью. Давка фанатов в Турине, поздравления от короля Испании, осуждение симуляции Рамоса и многое другое. Это, конечно, был далеко не лучший финал в истории, но мы все равно запомним его надолго. И не только потому, что кто-то впервые взял Лигу чемпионов во второй год подряд.

Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Европа
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vanchope34
1496647459
Евро 2008,а не 2018)))
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