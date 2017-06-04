Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Мне было бы стыдно смотреть в глаза сыну». Как мир реагировал на победу «Реала»


    3
    Голосов: 10
    04.06.2017 11:00
    «Реал» вошел в историю, выиграв Лигу чемпионов два раза подряд. «Бомбардир» рассказывает, как футбольный мир отреагировал на успех Мадрида. Кого-то впечатлил Кроос, а другие критиковали симуляцию Рамоса.

    Сейчас все обсуждают давку в фан-зоне в Турине. После взрыва петард началась паника. Пострадали 1000 человек и пропал ребенок. Пятеро находятся в критическом состоянии в больнице.

    Если о позитивном, то успехом мадридцев восхитилась даже «Барселона».

    Раздевалку «Реала» после финала посетил экс-король Испании.

    «Манчестер Юнайтед» предвкушает встречу с «Реалом» в Суперкубке УЕФА.

    Испанский вратарь Пепе Рейна, играющий за «Наполи», в финале болел за команду своей родины. Он поздравил «Реал» с завоеванным титулом.

    Рууд ван Нистелрой вспомнил свое прошлое. В этом сезоне два его бывших клуба выиграли европейские трофеи.

    Рио Фердинанд – Рамосу: «Мне было бы стыдно смотреть в глаза своему сыну после такого поступка». Так Фердинанд отреагировал на поступок испанского защитника в эпизоде с Куадрадо. Большинство футболистов и экспертов считают, что Серхио явно переиграл.

    Эрик Абидаль долго играл за «Барселону». Однако он все равно поддерживал главных соперников каталонцев. Абидаль восхитился успехом Зидана и Бензема – своих соотечественников.

    Швайнштайгеру понравился финал Лиги чемпионов. Трофей выиграл его друг Тони Кроос.

    В восторге от успеха Крооса и защитник «Баварии» Жером Боатенг. Они вместе играли в Мюнхене и в сборной Германии.

    Еще немного оваций Кроосу и всему «Реалу». Игроки «Баварии» подсознательно рады, что по ходу турнира проиграли будущему обладателю трофея.

    Чичарито призывает отдать Модричу «Золотой мяч».

    Рууд Гуллит поздравил «Реал».

    «Ювентус» нашел в себе силы поздравить «Реал» с завоеванием трофея.

    Радостью игроков «Реала» можно любоваться долго.

    Немного эмоций и от музыкантов.

    Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      themist 5 июня 2017, 19:15

      Своим проступком Рамос показал кто он и чем является на самом деле. Профессионал его уровня, выигрывавший все что можно выиграть не должен позволять вытворять себе такое. Это не первый его "подвиг", были и другие.
      По факту сейчас Реал сильнейшая команда в старом свете, осталось лишь обыграть МЮ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 июня 2017, 08:28

      Рамос чмо конечно, отнять медальку за такое!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Idol777 4 июня 2017, 20:12

      Нырялду уже пол команды научил как нужно изображать, плакать и ныть! Как ни странно все судьи перестали показывать им желтые карточки за это. Наверно откаты хорошие! Рамос превращается из бойца в подругу Рона! Жаль.........!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 июня 2017, 16:16

      Все по делу,но Серхио Рамос испортил общую картину. Раньше был железный человек, теперь - скурвился. Больше и больше убеждаюсь. Упал в моих глазах, пора вводить в оборот выражение "мадридская девочка". Видать, в крови это у испашек...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      JohnOxford > Danish Dynamite 4 июня 2017, 17:04

      Где ты,где Серхио Рамос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 июня 2017, 13:14

      Раздевалку "Реала" посетил король Испании? Извините, но на фото не король, а экс-король Хуан-Карлос, который отрёкся от престола в пользу сына - Филиппа VI.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      100KAN > multiscan 4 июня 2017, 15:34

      и выглядит он слегка поддатым

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > 100KAN 4 июня 2017, 20:15

      Это вряд ли! Дедушке просто достаточно лет(почти 80).

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11