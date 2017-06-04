«Мне было бы стыдно смотреть в глаза сыну». Как мир реагировал на победу «Реала»

«Реал» вошел в историю, выиграв Лигу чемпионов два раза подряд. «Бомбардир» рассказывает, как футбольный мир отреагировал на успех Мадрида. Кого-то впечатлил Кроос, а другие критиковали симуляцию Рамоса.

Сейчас все обсуждают давку в фан-зоне в Турине. После взрыва петард началась паника. Пострадали 1000 человек и пропал ребенок. Пятеро находятся в критическом состоянии в больнице.

twit text — AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.

Если о позитивном, то успехом мадридцев восхитилась даже «Барселона».

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 июня 2017 г.

Раздевалку «Реала» после финала посетил экс-король Испании.

twit text — ChiringuitoChampions (@chirichampions) 3 июня 2017 г.

«Манчестер Юнайтед» предвкушает встречу с «Реалом» в Суперкубке УЕФА.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 3 июня 2017 г.

Испанский вратарь Пепе Рейна, играющий за «Наполи», в финале болел за команду своей родины. Он поздравил «Реал» с завоеванным титулом.

twit text — Pepe Reina (@PReina25) 3 июня 2017 г.

Рууд ван Нистелрой вспомнил свое прошлое. В этом сезоне два его бывших клуба выиграли европейские трофеи.

twit text — Ruud van Nistelrooy (@RvN1776) 3 июня 2017 г.

Рио Фердинанд – Рамосу: «Мне было бы стыдно смотреть в глаза своему сыну после такого поступка». Так Фердинанд отреагировал на поступок испанского защитника в эпизоде с Куадрадо. Большинство футболистов и экспертов считают, что Серхио явно переиграл.

twit text — Squawka News (@SquawkaNews) 3 июня 2017 г.

Эрик Абидаль долго играл за «Барселону». Однако он все равно поддерживал главных соперников каталонцев. Абидаль восхитился успехом Зидана и Бензема – своих соотечественников.

twit text — Eric Abidal (@EAbidalOfficial) 3 июня 2017 г.

Швайнштайгеру понравился финал Лиги чемпионов. Трофей выиграл его друг Тони Кроос.

twit text — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 3 июня 2017 г.

В восторге от успеха Крооса и защитник «Баварии» Жером Боатенг. Они вместе играли в Мюнхене и в сборной Германии.

twit text — Jerome Boateng (@JB17Official) 3 июня 2017 г.

Еще немного оваций Кроосу и всему «Реалу». Игроки «Баварии» подсознательно рады, что по ходу турнира проиграли будущему обладателю трофея.

twit text — David Alaba (@David_Alaba) 3 июня 2017 г.

Чичарито призывает отдать Модричу «Золотой мяч».

twit text — Chicharito Hernandez (@CH14_) 3 июня 2017 г.

Рууд Гуллит поздравил «Реал».

twit text — Ruud Gullit (@GullitR) 3 июня 2017 г.

«Ювентус» нашел в себе силы поздравить «Реал» с завоеванием трофея.

twit text — JuventusFC (@juventusfc) 3 июня 2017 г.

Радостью игроков «Реала» можно любоваться долго.

twit text — Gareth Bale (@GarethBale11) 3 июня 2017 г.

twit text — Sergio Ramos (@SergioRamos) 3 июня 2017 г.

twit text — Real Madrid C.F. (@realmadriden) 4 июня 2017 г.

twit text — Real Madrid C.F. (@realmadriden) 4 июня 2017 г.

twit text — Squawka News (@SquawkaNews) 3 июня 2017 г.

Немного эмоций и от музыкантов.

twit text — Black Eyed Peas (@bep) 3 июня 2017 г.

Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов