«Мне было бы стыдно смотреть в глаза сыну». Как мир реагировал на победу «Реала»

Сейчас все обсуждают давку в фан-зоне в Турине. После взрыва петард началась паника. Пострадали 1000 человек и пропал ребенок. Пятеро находятся в критическом состоянии в больнице.
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— AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.
Если о позитивном, то успехом мадридцев восхитилась даже «Барселона».
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 июня 2017 г.
Раздевалку «Реала» после финала посетил экс-король Испании.
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— ChiringuitoChampions (@chirichampions) 3 июня 2017 г.
«Манчестер Юнайтед» предвкушает встречу с «Реалом» в Суперкубке УЕФА.
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— Manchester United (@ManUtd) 3 июня 2017 г.
Испанский вратарь Пепе Рейна, играющий за «Наполи», в финале болел за команду своей родины. Он поздравил «Реал» с завоеванным титулом.
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— Pepe Reina (@PReina25) 3 июня 2017 г.
Рууд ван Нистелрой вспомнил свое прошлое. В этом сезоне два его бывших клуба выиграли европейские трофеи.
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— Ruud van Nistelrooy (@RvN1776) 3 июня 2017 г.
Рио Фердинанд – Рамосу: «Мне было бы стыдно смотреть в глаза своему сыну после такого поступка». Так Фердинанд отреагировал на поступок испанского защитника в эпизоде с Куадрадо. Большинство футболистов и экспертов считают, что Серхио явно переиграл.
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— Squawka News (@SquawkaNews) 3 июня 2017 г.
Эрик Абидаль долго играл за «Барселону». Однако он все равно поддерживал главных соперников каталонцев. Абидаль восхитился успехом Зидана и Бензема – своих соотечественников.
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— Eric Abidal (@EAbidalOfficial) 3 июня 2017 г.
Швайнштайгеру понравился финал Лиги чемпионов. Трофей выиграл его друг Тони Кроос.
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— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 3 июня 2017 г.
В восторге от успеха Крооса и защитник «Баварии» Жером Боатенг. Они вместе играли в Мюнхене и в сборной Германии.
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— Jerome Boateng (@JB17Official) 3 июня 2017 г.
Еще немного оваций Кроосу и всему «Реалу». Игроки «Баварии» подсознательно рады, что по ходу турнира проиграли будущему обладателю трофея.
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— David Alaba (@David_Alaba) 3 июня 2017 г.
Чичарито призывает отдать Модричу «Золотой мяч».
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— Chicharito Hernandez (@CH14_) 3 июня 2017 г.
Рууд Гуллит поздравил «Реал».
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— Ruud Gullit (@GullitR) 3 июня 2017 г.
«Ювентус» нашел в себе силы поздравить «Реал» с завоеванием трофея.
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— JuventusFC (@juventusfc) 3 июня 2017 г.
Радостью игроков «Реала» можно любоваться долго.
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— Gareth Bale (@GarethBale11) 3 июня 2017 г.
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— Sergio Ramos (@SergioRamos) 3 июня 2017 г.
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— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 4 июня 2017 г.
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— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 4 июня 2017 г.
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— Squawka News (@SquawkaNews) 3 июня 2017 г.
Немного эмоций и от музыкантов.
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— Black Eyed Peas (@bep) 3 июня 2017 г.
Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов