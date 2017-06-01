«Футбол в Казахстане теперь популярнее». Что творит Аршавин в «Кайрате»

Андрею Аршавину уже 36 лет, но своих футбольных качеств он не растерял. Блог «Русские и тут» рассказывает, какую пользу Аршавин приносит казахстанскому футболу. Он забивает удивительные голы.

Аршавин выступает в Казахстане второй год. Он изначально подписывал контракт по схеме 1+1, включив туда пункт о расторжении в любой момент. Андрея все устраивает в Казахстане. В прошлом сезоне «Кайрат» при помощи Аршавина занял второе место в чемпионате и выиграл Суперкубок Казахстана. Самим Аршавиным восхищаются все. Журналисты признали его лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году.

Футболиста даже в шутку спрашивали, готов ли он возглавить Федерацию футбола Казахстана. Это пока для него слишком. Аршавин все еще наслаждается игрой. Недавно он побрил казахстанского журналиста, который не верил, что Андрей забьет в сезоне восемь голов. Чтобы преодолеть эту планку, Аршавину потребовалось всего 23 матча. И многие из этих мячей получались красивыми.

«Хотел бы потренироваться с футзальным «Кайратом». У этой команды очень высокий уровень», – делится Аршавин новыми целями по саморазвитию. В Казахстане он чувствует себя свободно и может заниматься всем, чем захочет. «Он ведет себя достойно и получает удовольствие от пребывания в Казахстане. Мы довольны тем, что в «Кайрате» играет Аршавин. Своим профессиональным отношением к делу он популяризирует футбол», – говорит председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Этот сезон пока складывается для Аршавина неплохо. Он забил удивительный мяч в ворота лидирующей в таблице «Астаны», которую «Кайрат» разгромил в последний день весны. Поучаствовал российский игрок и в камбэке «Кайрата» в игре против «Окжетпеса». Пока у Аршавина два мяча в 12-ти играх. Скромно, но он все равно играет важную роль на поле. В «Кайрате» не исключают, что попробуют оставить Аршавина и на следующий сезон. Переговоры пойдут, если «Кайрат» попадет в Лигу чемпионов. Для этого команде нужно побеждать в чемпионате Казахстана, а Аршавину – не снижать планку даже в 36 лет.

Андрея Аршавина, кстати, еще могут пригласить в сборную России даже на чемпионат мира. Главный тренер команды Станислав Черчесов категорично игроку не отказывал.

Фото: fckairat.com