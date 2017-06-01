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    «Футбол в Казахстане теперь популярнее». Что творит Аршавин в «Кайрате»

    1 июня 2017
    Андрею Аршавину уже 36 лет, но своих футбольных качеств он не растерял. Блог «Русские и тут» рассказывает, какую пользу Аршавин приносит казахстанскому футболу. Он забивает удивительные голы.

    Аршавин выступает в Казахстане второй год. Он изначально подписывал контракт по схеме 1+1, включив туда пункт о расторжении в любой момент. Андрея все устраивает в Казахстане. В прошлом сезоне «Кайрат» при помощи Аршавина занял второе место в чемпионате и выиграл Суперкубок Казахстана. Самим Аршавиным восхищаются все. Журналисты признали его лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году.

    Футболиста даже в шутку спрашивали, готов ли он возглавить Федерацию футбола Казахстана. Это пока для него слишком. Аршавин все еще наслаждается игрой. Недавно он побрил казахстанского журналиста, который не верил, что Андрей забьет в сезоне восемь голов. Чтобы преодолеть эту планку, Аршавину потребовалось всего 23 матча. И многие из этих мячей получались красивыми.

    «Хотел бы потренироваться с футзальным «Кайратом». У этой команды очень высокий уровень», – делится Аршавин новыми целями по саморазвитию. В Казахстане он чувствует себя свободно и может заниматься всем, чем захочет. «Он ведет себя достойно и получает удовольствие от пребывания в Казахстане. Мы довольны тем, что в «Кайрате» играет Аршавин. Своим профессиональным отношением к делу он популяризирует футбол», – говорит председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

    Этот сезон пока складывается для Аршавина неплохо. Он забил удивительный мяч в ворота лидирующей в таблице «Астаны», которую «Кайрат» разгромил в последний день весны. Поучаствовал российский игрок и в камбэке «Кайрата» в игре против «Окжетпеса». Пока у Аршавина два мяча в 12-ти играх. Скромно, но он все равно играет важную роль на поле. В «Кайрате» не исключают, что попробуют оставить Аршавина и на следующий сезон. Переговоры пойдут, если «Кайрат» попадет в Лигу чемпионов. Для этого команде нужно побеждать в чемпионате Казахстана, а Аршавину – не снижать планку даже в 36 лет.

    Андрея Аршавина, кстати, еще могут пригласить в сборную России даже на чемпионат мира. Главный тренер команды Станислав Черчесов категорично игроку не отказывал.

    Фото: fckairat.com

    Рейтинг: 4 Голосов: 17
    Комментарии16
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      Рейтинг: +199

      MOBI 28 августа 2018, 10:15

      Красава! Шава был, есть и будет лучшем. Питер всегда любил его мастерство игры. Удачи ему везде и во всём

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 июня 2017, 07:32

      Арарат (Москва) ждет тебя

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 июня 2017, 17:25

      Ты самый лучший в 21 веке!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 2 июня 2017, 21:26

      Молодцы Казахстан! Успехов в этом нелегком деле!

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 2 июня 2017, 19:18

      Андрей браво!!! В такие годы все ещё бегает, и не просто бегает, а выдаёт отличные показатели!

      2
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 2 июня 2017, 12:34

      Опрос неудачный, поедет полюбому, правда только смотреть))

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 2 июня 2017, 09:05

      Аршавин бомба для казахов,гляди и Андрей заиграет в полную силу!

      2
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      Рейтинг: +1

      vbn123 1 июня 2017, 20:36

      Три гола и четыре голевых . Аршавин -уникум ,таких игроков в Европе холят и лелеят. Дай Бог Вам ,Андрей играть и радовать настоящих ценителей красиво и умного футбола !!!

      4
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      Рейтинг: +628

      somn 1 июня 2017, 19:04

      Удачи Шаве! Молодец.

      7
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 1 июня 2017, 18:09

      молодец.его надо в ростов там он не помешает

      3
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