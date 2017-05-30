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    «В раздевалке я даже плакал». «Спартак» испортил карьеру своему легионеру


    2.4
    Голосов: 17
    30.05.2017 19:15
    Защитник «Лацио» Маурисио приехал в Россию, чтобы стать чемпионом со «Спартаком». Бразилец выиграл титул, но не получил никакого удовольствия. Рассказываем, что произошло.

    Маурисио – воспитанник «Палмейраса». За пять лет в основной команде он провел всего 25 матчей. Остальное время защитник катался по арендам. Впервые он сильно заявил о себе в «Спортинге», откуда затем перешел в «Лацио». «Спартак» вообще не собирался выкупать контракт Маурисио, но взял его летом для усиления обороны. Маурисио к таким жизненным поворотам давно привык, но москвичам оказался не нужен уже по ходу чемпионата.

    «То, как «Спартак» ко мне отнесся в конце сезона… Мне никто ничего не объяснил. Ко мне постоянно подходили с вопросом, останусь ли я в «Спартаке», а я не знал, что ответить. Просто грустил. В 28-м туре в Перми на поле вышли все, кроме меня. В раздевалке я был очень печален и даже плакал», – рассказал Маурисио в интервью «Чемпионату».

    До зимнего перерыва Маурисио сыграл в Премьер-лиге восемь матчей. Именно его гол принес «Спартаку» победу в игре с «Тереком». Примечательно, что «Спартак» до зимы выиграл с Маурисио пять встреч, но в проигранных матчах «Уфе», «Зениту» и «Крыльям» игрок тоже был на поле. Каррера экспериментировал и пробовал бразильца на позиции правого защитника. Сам Маурисио этому не противился.

    Весной Маурисио вышел на поле всего дважды. В победном матче с «Анжи» он отыграл 69 минут. Затем Каррера выпустил его только в заключительном туре, когда «Спартак» разгромно проиграл «Арсеналу» (0:3). В четырех из пяти проигранных «Спартаком» встречах Маурисио выходил на поле в стартовом составе. Защитнику уже 28 лет. Лучше своих конкурентов он не был, поэтому логично, что «Спартак», как наверняка и планировал изначально, отказался от Маурисио в конце сезона.

    Вот только объявили об этом поздно. «Маурисио покинет «Спартак», – честно и кратко выдал генеральный директор клуба Сергей Родионов. Случилось это уже в офисе «Лукойла», когда «Спартак» обеспечил себе титул. До этого в ситуации по Маурисио ничего не понимал даже сам футболист. Сейчас он требует ответов от Карреры о том, почему тот не ставил его в состав. Попутно защитник ведет переговоры с другими российскими командами. Изменившийся «Лацио» в Маурисио не нуждается, а вот в России он еще может пошуметь.

    «Зачем после 0:3 рвать сетку и ломать ворота?». Стыдное поведение фанатов «Спартака» в Туле

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +10

      Samhein 9 июня 2017, 13:49

      эй умники, если такие правильные и справедливые забирайте его себе и гнейте дальше вместе с ним - платите зарплату и ищите к какой заднице его пристроить - Спартак правильная команда и хлам не собирает. Да он сам не ангел - приехал в Москву развлекаться, думал тут совсем дикари в футбол играют а он Звезда

      0
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      Рейтинг: +31

      вазззз 31 мая 2017, 23:38

      Это свиньи. Так было всегжа. Под жопу выкинули Ковалевски, по телефону, Стипе... Свиньи

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 31 мая 2017, 21:10

      Подлая команда, подлый тренеришка ...

      -1
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      Рейтинг: +444

      vshter76 31 мая 2017, 16:45

      не понял заголовка, почему испортил? Он приходил в аренду, у него контракт с Лацио. Его обязаны были выкупать? Он и агент не знали когда заканчивается аренда?

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 31 мая 2017, 08:58

      всегда будут не довольные. Но если объективно - ни кто ни кому ни чего не обещал, да и игрой своей не убедил.

      0
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 30 мая 2017, 23:53

      Блин, раздули непонятно что) И этот тоже хорош, ноет и ноет)

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 мая 2017, 23:20

      Да его место вообще в дубле! как будто на нем женится обещали когда позвали...

      -1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 30 мая 2017, 22:49

      Аренда - это аренда, а не контракт. Контракт никто не обещал. Автор статьи либо бездарь, либо провокатор. Где он увидел подлость? Зато хорошо видна тупость автора этой статьи!

      6
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      Рейтинг: +65

      Мясной63 30 мая 2017, 22:42

      Что за статья вообще?!С первых же строк написано, что Спартак вообще не собирался выкупать его контракт,какие подлости и не договоренности могут быть???

      3
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 30 мая 2017, 22:38

      Да Спартак вообще гнилая команда (последние 20 лет - точно). Спартак советского периода - ОТЛИЧНЫЙ клуб!!!! как так можно было испортиться за новорусский период...????

      -2
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      Рейтинг: +124

      Seraffim > Правдоруб100 31 мая 2017, 00:15

      Ну, так любую команду можно обвинить в подлости. У нас постоянно игроки и тренеры переходят из одной команды в другую, вот и Луческо собирался в Зените еще год работать...

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша > Правдоруб100 31 мая 2017, 08:07

      В ранненоворусском периоде тоже еще хорош был (когда, помню, Реал в Мадриде выносили).

      0
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      Рейтинг: +5180

      Каратель > Правдоруб100 1 июня 2017, 02:26

      гнилая твоя душонка,потому как брызжет желчью и неприкрытой завистью

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      Рейтинг: +10

      Samhein > Правдоруб100 9 июня 2017, 13:56

      Дубоправ001, любитель пачкотнёй портить эфир, ты последние 20 лет хоть иногда футбол смотрел, или только что с Луны свалился или с лесоповала вернулся

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