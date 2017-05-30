«В раздевалке я даже плакал». «Спартак» испортил карьеру своему легионеру

Маурисио – воспитанник «Палмейраса». За пять лет в основной команде он провел всего 25 матчей. Остальное время защитник катался по арендам. Впервые он сильно заявил о себе в «Спортинге», откуда затем перешел в «Лацио». «Спартак» вообще не собирался выкупать контракт Маурисио, но взял его летом для усиления обороны. Маурисио к таким жизненным поворотам давно привык, но москвичам оказался не нужен уже по ходу чемпионата.

«То, как «Спартак» ко мне отнесся в конце сезона… Мне никто ничего не объяснил. Ко мне постоянно подходили с вопросом, останусь ли я в «Спартаке», а я не знал, что ответить. Просто грустил. В 28-м туре в Перми на поле вышли все, кроме меня. В раздевалке я был очень печален и даже плакал», – рассказал Маурисио в интервью «Чемпионату».

До зимнего перерыва Маурисио сыграл в Премьер-лиге восемь матчей. Именно его гол принес «Спартаку» победу в игре с «Тереком». Примечательно, что «Спартак» до зимы выиграл с Маурисио пять встреч, но в проигранных матчах «Уфе», «Зениту» и «Крыльям» игрок тоже был на поле. Каррера экспериментировал и пробовал бразильца на позиции правого защитника. Сам Маурисио этому не противился.

Весной Маурисио вышел на поле всего дважды. В победном матче с «Анжи» он отыграл 69 минут. Затем Каррера выпустил его только в заключительном туре, когда «Спартак» разгромно проиграл «Арсеналу» (0:3). В четырех из пяти проигранных «Спартаком» встречах Маурисио выходил на поле в стартовом составе. Защитнику уже 28 лет. Лучше своих конкурентов он не был, поэтому логично, что «Спартак», как наверняка и планировал изначально, отказался от Маурисио в конце сезона.

Вот только объявили об этом поздно. «Маурисио покинет «Спартак», – честно и кратко выдал генеральный директор клуба Сергей Родионов. Случилось это уже в офисе «Лукойла», когда «Спартак» обеспечил себе титул. До этого в ситуации по Маурисио ничего не понимал даже сам футболист. Сейчас он требует ответов от Карреры о том, почему тот не ставил его в состав. Попутно защитник ведет переговоры с другими российскими командами. Изменившийся «Лацио» в Маурисио не нуждается, а вот в России он еще может пошуметь.

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