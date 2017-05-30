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  • «В раздевалке я даже плакал». «Спартак» испортил карьеру своему легионеру

«В раздевалке я даже плакал». «Спартак» испортил карьеру своему легионеру

Маурисио – воспитанник «Палмейраса». За пять лет в основной команде он провел всего 25 матчей. Остальное время защитник катался по арендам. Впервые он сильно заявил о себе в «Спортинге», откуда затем перешел в «Лацио». «Спартак» вообще не собирался выкупать контракт Маурисио, но взял его летом для усиления обороны. Маурисио к таким жизненным поворотам давно привык, но москвичам оказался не нужен уже по ходу чемпионата.

«То, как «Спартак» ко мне отнесся в конце сезона… Мне никто ничего не объяснил. Ко мне постоянно подходили с вопросом, останусь ли я в «Спартаке», а я не знал, что ответить. Просто грустил. В 28-м туре в Перми на поле вышли все, кроме меня. В раздевалке я был очень печален и даже плакал», – рассказал Маурисио в интервью «Чемпионату».

До зимнего перерыва Маурисио сыграл в Премьер-лиге восемь матчей. Именно его гол принес «Спартаку» победу в игре с «Тереком». Примечательно, что «Спартак» до зимы выиграл с Маурисио пять встреч, но в проигранных матчах «Уфе», «Зениту» и «Крыльям» игрок тоже был на поле. Каррера экспериментировал и пробовал бразильца на позиции правого защитника. Сам Маурисио этому не противился.

Весной Маурисио вышел на поле всего дважды. В победном матче с «Анжи» он отыграл 69 минут. Затем Каррера выпустил его только в заключительном туре, когда «Спартак» разгромно проиграл «Арсеналу» (0:3). В четырех из пяти проигранных «Спартаком» встречах Маурисио выходил на поле в стартовом составе. Защитнику уже 28 лет. Лучше своих конкурентов он не был, поэтому логично, что «Спартак», как наверняка и планировал изначально, отказался от Маурисио в конце сезона.

Вот только объявили об этом поздно. «Маурисио покинет «Спартак», – честно и кратко выдал генеральный директор клуба Сергей Родионов. Случилось это уже в офисе «Лукойла», когда «Спартак» обеспечил себе титул. До этого в ситуации по Маурисио ничего не понимал даже сам футболист. Сейчас он требует ответов от Карреры о том, почему тот не ставил его в состав. Попутно защитник ведет переговоры с другими российскими командами. Изменившийся «Лацио» в Маурисио не нуждается, а вот в России он еще может пошуметь.

«Зачем после 0:3 рвать сетку и ломать ворота?». Стыдное поведение фанатов «Спартака» в Туле

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Маурисио
Комментарии (22)
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Mahone
1496161708
Так вышло,прости руководство и не держи зла
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Kollljan
1496163705
Подлый клуб с подлыми традициями.
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OldenVad
1496163909
Он был в аренде до конца сезона с правом выкупа. Никто ему ничего не должен, он сам все понимал. А бомбардиру нефиг придумывать новости!
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Тоторо
1496166710
Что именно не понятно Маурисио? То, что он откровенно уступал своим конкурентам и на фланге и в центре защиты. Или что он бездарно провёл последнюю игру сезона, когда нужно было доказывать свою состоятельность. Спартак брал игрока в аренду для увеличения скамейки.... на случай непредвиденных травм. Игрок себя не проявил. После последнего матча его сразу поставили перед фактом (смешно же было бы, если бы это случилось по ходу сезона). И тут опять-таки всё понятно. Если в нём не нуждаются Спартак и Лацио-это его проблему (вернее, в нём самом), и нечего на зеркало пенять, когда...
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LIWER RW
1496169119
Желтеет бомбардир
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turist82
1496171259
Какие однако неженки...словно девчонки честное слово. Мужиком надо быть
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Правдоруб100
1496173100
Да Спартак вообще гнилая команда (последние 20 лет - точно). Спартак советского периода - ОТЛИЧНЫЙ клуб!!!! как так можно было испортиться за новорусский период...????
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Мясной63
1496173320
Что за статья вообще?!С первых же строк написано, что Спартак вообще не собирался выкупать его контракт,какие подлости и не договоренности могут быть???
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мы_не_рабы
1496173754
Аренда - это аренда, а не контракт. Контракт никто не обещал. Автор статьи либо бездарь, либо провокатор. Где он увидел подлость? Зато хорошо видна тупость автора этой статьи!
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vshter76
1496238328
не понял заголовка, почему испортил? Он приходил в аренду, у него контракт с Лацио. Его обязаны были выкупать? Он и агент не знали когда заканчивается аренда?
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