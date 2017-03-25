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  • Марез покинет «Лестер» ради «Барселоны». «Реал» предложил Иско новый контракт. Дайджест событий дня

Марез покинет «Лестер» ради «Барселоны». «Реал» предложил Иско новый контракт. Дайджест событий дня

«Лестер» готов продать Мареза в «Барселону» за 40 миллионов

Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез в ближайшее время может продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые намерены приобрести алжирского футболиста в летнее трансферное окно. «Лисы» готовы отпустить 26-летнего форварда в каталонский клуб за 40 миллионов.

Азар продлит контракт с «Челси» с увеличением зарплаты

Полузащитник «Челси» Эден Азар в ближайшее время продлит контракт с лондонским клубом. Руководство синих намерено подписать с 26-летним бельгийцем новое соглашение, чтобы предотвратить его уход в «Реал». В Лондоне готовы улучшить финансовые условия контракта хавбека, который на данный момент зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

Уткин: «Сборная России чудовищно играет в футбол»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин остался разочарован результатом товарищеского матча сборной России против команды Кот-д'Ивуара. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова потерпели в этой встрече поражение со счетом 0:2.

«Сборная России играет в футбол чудовищно. Никогда не было так плохо. И это грустно», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Уткин: «Благодаря лимиту Кутепов основной защитник «Спартака», но по факту его двигает плечом какое-то говно из Чемпионшипа»

Трабукки: «Не ругайте Россию, это ее уровень. Спасибо лимиту»

Известный итальянский агент Марко Трабукки подчеркнул, что в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара сборная России сыграла на своем уровне. По мнению Трабукки, виной тому лимит на легионеров в РФПЛ.

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Швайнштайгер прошел медобследование для «Чикаго Файр»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, который подпишет контракт с «Чикаго» по завершении сезона, прошел медицинский осмотр для североамериканского клуба, информирует пресс-служба «Файр». Обследование, на котором присутствовал представитель «Чикаго», прошло в одной из клиник Мюнхена.

32-летний игрок заключит соглашение на один год с возможность продления еще на сезон. Его зарплата составит около 4,5 миллиона долларов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Реал» предложил Иско новый контракт

«Реал» предложил хавбеку Иско продлить соглашение. Действующий контракт истекает в июне следующего года, и руководство сливочных готово заключить новый договор сроком до лета 2024 года. Зарплата 24-летнего игрока при этом возрастет до 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Иско может продолжить карьеру в «Барселоне», однако сам футболист данную информацию не подтвердил.

Натхо летом может перейти в «Валенсию»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщается, что футболист может перебраться в «Валенсию». В контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро. Испанская команда рассматривает 29-летнего израильтянина как основную замену Даниэлю Парехо.

«Вы – кучка сумасшедших глупцов». Кто тянет «Валенсию» на дно

Испания. Примера Товарищеские матчи Россия Челси Лестер Барселона Чикаго Файр Манчестер Юнайтед Реал Кот-д'Ивуар Швайнштайгер Бастиан Азар Эден Натхо Бибрас Марез Рияд
Комментарии (14)
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Ильгизар И
1490464860
БРАВО
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polt
1490465548
Когда наши гавнюки от футбола поймут, что наш футбол загнивает???
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Russo_
1490480462
Это уж точно худшая сборная России что я видел
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Max Urbanov
1490489075
Итальянец как с языка снял! Спасибо тупорылому Мутко. Сейчас Черчесов экспериментирует, играл пробный состав и не сыгранный. Так, что трагедии из этого не нужно делать прям. А у нас сборная когда-то была топовая что ли? Именно Россия, а не СССР. Не припомню, чтоб мы что-то выигрывали. Почему все требуют от наших футболистов каких-то чудес, не могу понять?
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TRELL
1490497006
Ужас,а не контрольная игра... Вот вам и спартаковские игрочишки! Бездарей наберут,как будто нет игроков из других команд. Жаль...
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Ильгизар И
1490500443
уборная
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Docentusa
1490507670
Хана Лисам(((
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Black77718
1490511456
Марез "красавчик" нафиг не нужен Барсе,но успеет в случае чего продать себя и пополировать лавку,молодец так держать.Слил тренера без которого он был бы полный ноль а теперь и клуб скорее всего покинет."Молоток".
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FaTeK1945ru
1490517404
...нашей команде надо искать свой футбол,а проигрыш вчерашний скоро забудем. И не надо посыпать голову пеплом,пусть евреи от радости пудрятся----будет и на нашей футбольной жизни праздник,жаль,наверное не доживу.
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