Марез покинет «Лестер» ради «Барселоны». «Реал» предложил Иско новый контракт. Дайджест событий дня

«Лестер» готов продать Мареза в «Барселону» за 40 миллионов
Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез в ближайшее время может продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые намерены приобрести алжирского футболиста в летнее трансферное окно. «Лисы» готовы отпустить 26-летнего форварда в каталонский клуб за 40 миллионов.
Азар продлит контракт с «Челси» с увеличением зарплаты
Полузащитник «Челси» Эден Азар в ближайшее время продлит контракт с лондонским клубом. Руководство синих намерено подписать с 26-летним бельгийцем новое соглашение, чтобы предотвратить его уход в «Реал». В Лондоне готовы улучшить финансовые условия контракта хавбека, который на данный момент зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.
Уткин: «Сборная России чудовищно играет в футбол»
Известный футбольный комментатор Василий Уткин остался разочарован результатом товарищеского матча сборной России против команды Кот-д'Ивуара. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова потерпели в этой встрече поражение со счетом 0:2.
«Сборная России играет в футбол чудовищно. Никогда не было так плохо. И это грустно», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
Уткин: «Благодаря лимиту Кутепов основной защитник «Спартака», но по факту его двигает плечом какое-то говно из Чемпионшипа»
Трабукки: «Не ругайте Россию, это ее уровень. Спасибо лимиту»
Известный итальянский агент Марко Трабукки подчеркнул, что в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара сборная России сыграла на своем уровне. По мнению Трабукки, виной тому лимит на легионеров в РФПЛ.
Швайнштайгер прошел медобследование для «Чикаго Файр»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, который подпишет контракт с «Чикаго» по завершении сезона, прошел медицинский осмотр для североамериканского клуба, информирует пресс-служба «Файр». Обследование, на котором присутствовал представитель «Чикаго», прошло в одной из клиник Мюнхена.
32-летний игрок заключит соглашение на один год с возможность продления еще на сезон. Его зарплата составит около 4,5 миллиона долларов.
«Реал» предложил Иско новый контракт
«Реал» предложил хавбеку Иско продлить соглашение. Действующий контракт истекает в июне следующего года, и руководство сливочных готово заключить новый договор сроком до лета 2024 года. Зарплата 24-летнего игрока при этом возрастет до 6 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Иско может продолжить карьеру в «Барселоне», однако сам футболист данную информацию не подтвердил.
Натхо летом может перейти в «Валенсию»
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщается, что футболист может перебраться в «Валенсию». В контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро. Испанская команда рассматривает 29-летнего израильтянина как основную замену Даниэлю Парехо.
«Вы – кучка сумасшедших глупцов». Кто тянет «Валенсию» на дно