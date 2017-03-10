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  • Березуцкий объявил об уходе из сборной. Инфантино пообещал ввести видеоповторы. Дайджест событий дня

Березуцкий объявил об уходе из сборной. Инфантино пообещал ввести видеоповторы. Дайджест событий дня

Озил и Окслэд-Чэмберлен летом могут покинуть «Арсенал»

Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Алекс Окслэд-Чэмберлен ближайшим летом могут сменить клубную прописку. Отмечается, что футболисты лично выразили желание покинуть команду.

Озил отверг предложение «канониров» о продлении контракта, согласно которому мог получать 200 тысяч фунтов в неделю. Также немец сообщил своим друзьям о желании сменить клуб. Что касается Окслэд-Чэмберлена, «Арсенал» пока не предлагал футболисту нового соглашения. Текущий договор англичанина истекает летом 2018 года. Сообщается, что если предложение хавбеку все-таки поступит, он намерен его отвергнуть.

«Они должны быть выше денег». Как Венгер вынуждает самых крутых игроков «Арсенала» уйти

Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет участвовать в выборах организации

Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко не сможет быть выбран в совет ФИФА, cообщает Associated Press. Он не прошел проверку на соответствие требованиям организации. Так как Мутко является вице-премьером РФ, то его попадание в совет ФИФА нарушило бы устав организации, гарантирующий невмешательство со стороны правительств государств.

Смолов может не сыграть и в ответной игре с «Сельтой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что нападающий Федор Смолов рискует пропустить два ближайших матча команды. Напомним, что российский форвард повредил заднюю поверхность бедра в игре со «Спартаком», из-за чего не сыграл в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2).

«Смолов в ближайшем матче вряд ли сыграет, насчет ответной игры с «Сельтой» – не уверен», – сказал Шалимов.

Игроки «ПСЖ» провели ночь в клубе перед встречей с «Барселоной»

Полузащитники «ПСЖ» Блейз Матюиди и Марко Верратти в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» отдыхали в ночном клубе. Сообщается, что в ночь с понедельника на вторник футболисты были замечены на мероприятии известной певицы Рианны и производителя спортивной экипировки Puma. Оба игрока покинули клуб далеко за полночь, а уже утром вылетели вместе с командой в Барселону.

Верратти перед игрой с «Барселоной» тусовался в ночном клубе? Что надо знать о скандале в «ПСЖ»

Инфантино: «Пенальти на Суаресе? В будущем ошибки арбитров будут исправлять видеосудьи»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение о победе «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ» (6:1) и прокомментировал работу арбитра Дениза Айтекина.

«Мы увидели невероятный матч. Он в очередной раз показал, что футбол – фантастическая игра. Пенальти на Суаресе? Независимо от того, было ли это решение справедливым или нет, такие моменты остаются на усмотрение судьи. Не знаю, была ли там ошибка арбитра, но в будущем ошибок не станет, так как их будут исправлять видеосудьи», – сказал Инфантино.

Возможно, лучший матч в истории Лиги чемпионов. «Барселона» творит невозможное

Василий Березуцкий объявил об уходе из сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий сообщил, что приостановил выступления за национальную команду. По словам 34-летнего футболиста, он намерен сосредоточиться на играх за армейский клуб. Напомним, что Василий Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года. В составе национальной команды он провел 101 матч, забив пять голов.

Полностью заявление Березуцкого читайте тут.

Луис Адриано сфотографировал своих шестимесячных детей, одев их в форму «Спартака»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано выложил в Instagram фото своих детей, которым исполнилось шесть месяцев. Отметим, что 29-летний бразилец одел малышей в форму красно-белых. «Моим принцам исполнилось шесть месяцев. Поздравляю, папа вас любит», – подписал Адриано фото в соцсети.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дзюба: «Передаю привет клоунам, которые оскорбляли меня»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский форвард подчеркнул, что верил в проход каталонского клуба в следующую стадию турнира после первой игры между командами.

«После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет. Я верил в «Барсу», но при счете 3:1 не верил, что она сможет отыграться. Когда стало 5:1, говорил по «фейстайму» с Кокориным и Комиссаровым и заявил, что будет шестой гол. Это легендарная победа, которая войдет в историю. У меня была только улыбка на лице», – сказал Дзюба.

«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

Кубок конфедераций Россия Арсенал ПСЖ Барселона Россия Краснодар Спартак Березуцкий Василий Дзюба Артем Смолов Федор Адриано Луис Озил Месут Матюиди Блейз Окслэд-Чемберлен Алекс Верратти Марко Мутко Виталий Инфантино Джанни Айтекин Дениз
Комментарии (14)
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giluxa1963
1489171918
чем быстрей введут повторы тем лучше
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арейская
1489191996
Забавные ребятишки, а что касается Васи, то это решение лично мне не по душе
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Nesterenko
1489198736
Ну это только в России можно быть и министром спорта и президентом РФС.
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лёха72
1489209482
вася давно пора на пенсию
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Cant Stop
1489209616
Васин вместо Васи будет
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headvk
1489215098
Мутко на мыло
Ответить
Tostao
1489219073
Вася по молодости тоже косячил прилично, не лучше нынешней смены. Так что не надо убиваться по поводу его ухода. Давно надо было на его место и Игнашевича, наигрывать других. Жаль, что время потеряно.
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sega77+
1489290943
гудбай вася
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Алексей Гозиас
1489388126
Время пришло
Ответить
САНЁК17
1491062896
давно пора этому.........даже язык не поворачивается,без толковый мягче говоря.
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