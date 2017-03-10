Березуцкий объявил об уходе из сборной. Инфантино пообещал ввести видеоповторы. Дайджест событий дня

Озил и Окслэд-Чэмберлен летом могут покинуть «Арсенал»

Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Алекс Окслэд-Чэмберлен ближайшим летом могут сменить клубную прописку. Отмечается, что футболисты лично выразили желание покинуть команду.

Озил отверг предложение «канониров» о продлении контракта, согласно которому мог получать 200 тысяч фунтов в неделю. Также немец сообщил своим друзьям о желании сменить клуб. Что касается Окслэд-Чэмберлена, «Арсенал» пока не предлагал футболисту нового соглашения. Текущий договор англичанина истекает летом 2018 года. Сообщается, что если предложение хавбеку все-таки поступит, он намерен его отвергнуть.

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Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет участвовать в выборах организации

Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко не сможет быть выбран в совет ФИФА, cообщает Associated Press. Он не прошел проверку на соответствие требованиям организации. Так как Мутко является вице-премьером РФ, то его попадание в совет ФИФА нарушило бы устав организации, гарантирующий невмешательство со стороны правительств государств.

Смолов может не сыграть и в ответной игре с «Сельтой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что нападающий Федор Смолов рискует пропустить два ближайших матча команды. Напомним, что российский форвард повредил заднюю поверхность бедра в игре со «Спартаком», из-за чего не сыграл в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2).

«Смолов в ближайшем матче вряд ли сыграет, насчет ответной игры с «Сельтой» – не уверен», – сказал Шалимов.

Игроки «ПСЖ» провели ночь в клубе перед встречей с «Барселоной»

Полузащитники «ПСЖ» Блейз Матюиди и Марко Верратти в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» отдыхали в ночном клубе. Сообщается, что в ночь с понедельника на вторник футболисты были замечены на мероприятии известной певицы Рианны и производителя спортивной экипировки Puma. Оба игрока покинули клуб далеко за полночь, а уже утром вылетели вместе с командой в Барселону.

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Инфантино: «Пенальти на Суаресе? В будущем ошибки арбитров будут исправлять видеосудьи»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение о победе «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ» (6:1) и прокомментировал работу арбитра Дениза Айтекина.

«Мы увидели невероятный матч. Он в очередной раз показал, что футбол – фантастическая игра. Пенальти на Суаресе? Независимо от того, было ли это решение справедливым или нет, такие моменты остаются на усмотрение судьи. Не знаю, была ли там ошибка арбитра, но в будущем ошибок не станет, так как их будут исправлять видеосудьи», – сказал Инфантино.

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Василий Березуцкий объявил об уходе из сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий сообщил, что приостановил выступления за национальную команду. По словам 34-летнего футболиста, он намерен сосредоточиться на играх за армейский клуб. Напомним, что Василий Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года. В составе национальной команды он провел 101 матч, забив пять голов.

Полностью заявление Березуцкого читайте тут.

Луис Адриано сфотографировал своих шестимесячных детей, одев их в форму «Спартака»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано выложил в Instagram фото своих детей, которым исполнилось шесть месяцев. Отметим, что 29-летний бразилец одел малышей в форму красно-белых. «Моим принцам исполнилось шесть месяцев. Поздравляю, папа вас любит», – подписал Адриано фото в соцсети.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дзюба: «Передаю привет клоунам, которые оскорбляли меня»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский форвард подчеркнул, что верил в проход каталонского клуба в следующую стадию турнира после первой игры между командами.

«После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет. Я верил в «Барсу», но при счете 3:1 не верил, что она сможет отыграться. Когда стало 5:1, говорил по «фейстайму» с Кокориным и Комиссаровым и заявил, что будет шестой гол. Это легендарная победа, которая войдет в историю. У меня была только улыбка на лице», – сказал Дзюба.

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