Болельщики «Арсенала» устроят бойкот Венгеру. Роналду снимется в сериале. Дайджест событий дня

Обамеянг признался, что устал

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признал, что в данный момент далек от идеальной формы. Это сказалось в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1), где он не реализовал пенальти.

«Мне не хватает сил из-за участия в розыгрыше Кубка Африки. И я должен признать, что чувствую себя немного уставшим», – сказал Обамеянг.

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Перес хочет покинуть пост президента «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес раздумает над тем, чтобы оставить свой пост, сообщает Mundo Deportivo. Сейчас он находится в поиске достойного преемника, который продолжил бы его линию работы и уважал бы то, что оставит он после себя. Он также должен придерживаться правил клуба, необходимых для того, чтобы стать его президентом, и продолжить работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«Ростов» и «Краснодар» поднялись в рейтинге УЕФА

В четверг завершились матчи первого раунда 1/16 финала Лиги Европы, в которых принимали участие российские команды. «Ростов» и «Краснодар» благодаря своим победам смогли подняться в рейтинге УЕФА. Ростовчане сменили сотое место на 93-е. Кубанский клуб поднялся с 69-й строчки на 65-ю. «Зениту» удалось сохранить 18-ю позицию.

Мутко: «Если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Он здорово помогает»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ помогает в развитии российским игрокам.

«Лимит – это только один из элементов изменения ситуации в российском футболе. Но я хочу, чтобы все знали: до ЧМ-2018 я его не изменю, меня никто не переубедит. Я знаю простую арифметику: если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Вспомните 2005-й, когда я стал президентом РФС: я пришел на матч «Динамо» – у них на поле было 11 легионеров. У «Зенита», который стремится выиграть чуть ли не Лигу чемпионов, колоссальные возможности. Я ушел из «Зенита» в 2003-м – ни одного ленинградского парня там нет. У «Рубина» огромные ресурсы... Так что лимит здорово помогает. Сегодня мы вынуждены иметь пять игроков и дать им возможность играть. И, будьте добры, играйте», – приводит слова Мутко РБК.

Иванович признал свои ошибки в матче против «Андерлехта»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович остался недоволен свой игрой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). Сербский футболист подчеркнул, что допустил серьезную ошибку во время первого гола бельгийцев.

«Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты», – сказал Иванович.

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Самолет «Зенита» попал в аварию

Самолет «Зенита», который вне клубного расписания используется в штатном режиме, попал в аварию в аэропорту «Пулково», сообщает Телеканал «Санкт-Петербург». По существующей информации, когда воздушное судно уже было готово к рейсу, в один из двигателей лайнера врезался багажный транспортер, также повредивший воздухозаборник. В целях соблюдения мер безопасности, соответствующие службы приняли решение отправить по запланированному маршруту другой самолет.

Болельщики «Арсенала» бойкотируют ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Болельщики «Арсенала» решили бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, в Мюнхене «канониры» потерпели поражение со счетом 1:5 и практически лишились шансов на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы. Подобным демаршем поклонники лондонского клуба хотят выразить свое недовольство игрой и результатами команды. Кроме того, фанаты призывают Арсена Венгера оставить пост главного тренера по завершении контракта, срок которого истекает летом этого года.

Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

Гвардиола призвал не недооценивать «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», выступил с поддержкой в адрес игроков и главного тренера каталонского клуба, которые были подвергнуты критике после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» со счетом 0:4.

«Если и есть команда, которая может преодолеть подобное, то это «Барселона». «Барселона» остается лучший командой в мире. Клуб доминировал в мировом футболе на протяжении последних десяти лет. Я был удивлен тому, что произошло в Париже, но сегодня в футболе может случиться абсолютно все. Подобное происходило и со мной. В Лиге чемпионов очень большая конкуренция и все соперники очень сильны. Зная Луиса Энрике и его игроков, я могу лишь дать вам совет не критиковать их чересчур сильно, потому что они вновь докажут, что вы не правы», – сказал Гвардиола.

Криштиану Роналду снимется в сериале

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду примет участие в съемках сериала, рассказывающего о жизни беженцев в Турции. Партнершей Роналду выступит голливудская звезда Анджелина Джоли, а также ряд других знаменитостей, фамилии которых пока держатся в секрете. Работа над лентой под названием «Мост жизни» стартует в марте этого года, пишет Daily Sabah.

Последний мяч. Почему Роналду больше не назовут лучшим