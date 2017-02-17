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  • Болельщики «Арсенала» устроят бойкот Венгеру. Роналду снимется в сериале. Дайджест событий дня

Болельщики «Арсенала» устроят бойкот Венгеру. Роналду снимется в сериале. Дайджест событий дня

Обамеянг признался, что устал

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признал, что в данный момент далек от идеальной формы. Это сказалось в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1), где он не реализовал пенальти.

«Мне не хватает сил из-за участия в розыгрыше Кубка Африки. И я должен признать, что чувствую себя немного уставшим», – сказал Обамеянг.

Уход Обамы. Как звездный форвард «Боруссии» убивает Дортмунд

Перес хочет покинуть пост президента «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес раздумает над тем, чтобы оставить свой пост, сообщает Mundo Deportivo. Сейчас он находится в поиске достойного преемника, который продолжил бы его линию работы и уважал бы то, что оставит он после себя. Он также должен придерживаться правил клуба, необходимых для того, чтобы стать его президентом, и продолжить работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«Ростов» и «Краснодар» поднялись в рейтинге УЕФА

В четверг завершились матчи первого раунда 1/16 финала Лиги Европы, в которых принимали участие российские команды. «Ростов» и «Краснодар» благодаря своим победам смогли подняться в рейтинге УЕФА. Ростовчане сменили сотое место на 93-е. Кубанский клуб поднялся с 69-й строчки на 65-ю. «Зениту» удалось сохранить 18-ю позицию.

Мутко: «Если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Он здорово помогает»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ помогает в развитии российским игрокам.

«Лимит – это только один из элементов изменения ситуации в российском футболе. Но я хочу, чтобы все знали: до ЧМ-2018 я его не изменю, меня никто не переубедит. Я знаю простую арифметику: если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было. Вспомните 2005-й, когда я стал президентом РФС: я пришел на матч «Динамо» – у них на поле было 11 легионеров. У «Зенита», который стремится выиграть чуть ли не Лигу чемпионов, колоссальные возможности. Я ушел из «Зенита» в 2003-м – ни одного ленинградского парня там нет. У «Рубина» огромные ресурсы... Так что лимит здорово помогает. Сегодня мы вынуждены иметь пять игроков и дать им возможность играть. И, будьте добры, играйте», – приводит слова Мутко РБК.

Иванович признал свои ошибки в матче против «Андерлехта»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович остался недоволен свой игрой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). Сербский футболист подчеркнул, что допустил серьезную ошибку во время первого гола бельгийцев.

«Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты», – сказал Иванович.

«Их футболисты умеют обыгрывать один в один». Как Ашампонг уничтожил Ивановича (ВИДЕО)

Самолет «Зенита» попал в аварию

Самолет «Зенита», который вне клубного расписания используется в штатном режиме, попал в аварию в аэропорту «Пулково», сообщает Телеканал «Санкт-Петербург». По существующей информации, когда воздушное судно уже было готово к рейсу, в один из двигателей лайнера врезался багажный транспортер, также повредивший воздухозаборник. В целях соблюдения мер безопасности, соответствующие службы приняли решение отправить по запланированному маршруту другой самолет.

Болельщики «Арсенала» бойкотируют ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Болельщики «Арсенала» решили бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, в Мюнхене «канониры» потерпели поражение со счетом 1:5 и практически лишились шансов на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы. Подобным демаршем поклонники лондонского клуба хотят выразить свое недовольство игрой и результатами команды. Кроме того, фанаты призывают Арсена Венгера оставить пост главного тренера по завершении контракта, срок которого истекает летом этого года.

Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

Гвардиола призвал не недооценивать «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», выступил с поддержкой в адрес игроков и главного тренера каталонского клуба, которые были подвергнуты критике после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» со счетом 0:4.

«Если и есть команда, которая может преодолеть подобное, то это «Барселона». «Барселона» остается лучший командой в мире. Клуб доминировал в мировом футболе на протяжении последних десяти лет. Я был удивлен тому, что произошло в Париже, но сегодня в футболе может случиться абсолютно все. Подобное происходило и со мной. В Лиге чемпионов очень большая конкуренция и все соперники очень сильны. Зная Луиса Энрике и его игроков, я могу лишь дать вам совет не критиковать их чересчур сильно, потому что они вновь докажут, что вы не правы», – сказал Гвардиола.

Криштиану Роналду снимется в сериале

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду примет участие в съемках сериала, рассказывающего о жизни беженцев в Турции. Партнершей Роналду выступит голливудская звезда Анджелина Джоли, а также ряд других знаменитостей, фамилии которых пока держатся в секрете. Работа над лентой под названием «Мост жизни» стартует в марте этого года, пишет Daily Sabah.

Последний мяч. Почему Роналду больше не назовут лучшим

Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Краснодар Ростов Барселона ПСЖ Боруссия Д Арсенал Реал Иванович Бранислав Роналду Криштиану Обамеянг Пьер-Эмерик Венгер Арсен Гвардиола Хосеп Мутко Виталий Перес Флорентино
Комментарии (11)
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ILOVETHISGAME.ykt
1487363280
А разве есть у нас топ игроки то, с этим лимитом? Надо гнать МУДКО и с РФС и с министерства!
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TUMS
1487388725
Молодежь свою надо больше выпускать на поле, тогда лимит сам собой уйдет.
Ответить
ROOSHAN
1487415947
Класс, Роналду решил попробовать себя в киномотографии!
Ответить
D'achkov
1487511214
боруссия должна пройти бенфику даже без обамеянга
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