Фанаты «Фейеноорда» зажгли огни в поддержку игрока, пережившего смерть матери

Болельщики устроили трогательную акцию в поддержку полузащитника Тонни Вильены, у которого недавно скончалась мать. Ей было всего 52.

Тонни Вильена хорошо известен в Голландии даже несмотря на юный возраст. К своему 21 году он уже отыграл почти 150 матчей за «Фейеноорд» и дважды выигрывал юношеский чемпионат Европы. 30 октября мир для парня остановился – после продолжительной болезни в возрасте 52 лет скончалась его мама. По этой причине Вильена не играл в матче Лиги Европы с «Зарей».

Он пропустил и игру против «Гоу Эхед Иглс», не услышав, как на 52-й (специально выбранной) минуте фанаты начали распевать песни в его поддержку.

Акция продолжилась во вчерашней игре против «Зволле», которую «Фейеноорд» выиграл 3:0. В память о матери футболиста болельщики зажгли бенгальские огни и исполнили «You Will Never Walk Alone».

Их, кстати, собралось 47 500 человек. Обычная история для «Де Кейпа».

text Фото опубликовано Arie Jan van der Bijl (@ariejanvanderbijl) Ноя 20 2016 в 7:47 PST

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