Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фанаты «Фейеноорда» зажгли огни в поддержку игрока, пережившего смерть матери


    0
    Голосов: 0
    21.11.2016 15:15
    Болельщики устроили трогательную акцию в поддержку полузащитника Тонни Вильены, у которого недавно скончалась мать. Ей было всего 52.

    Тонни Вильена хорошо известен в Голландии даже несмотря на юный возраст. К своему 21 году он уже отыграл почти 150 матчей за «Фейеноорд» и дважды выигрывал юношеский чемпионат Европы. 30 октября мир для парня остановился – после продолжительной болезни в возрасте 52 лет скончалась его мама. По этой причине Вильена не играл в матче Лиги Европы с «Зарей».

    Он пропустил и игру против «Гоу Эхед Иглс», не услышав, как на 52-й (специально выбранной) минуте фанаты начали распевать песни в его поддержку.

    Акция продолжилась во вчерашней игре против «Зволле», которую «Фейеноорд» выиграл 3:0. В память о матери футболиста болельщики зажгли бенгальские огни и исполнили «You Will Never Walk Alone».

    Их, кстати, собралось 47 500 человек. Обычная история для «Де Кейпа».

    text

    Фото опубликовано Arie Jan van der Bijl (@ariejanvanderbijl)

    text

    Фото опубликовано Paul Heesbeen (@paul010)

    text

    Фото опубликовано Peter Lodder Photography (@peterlodder)

    text

    Фото опубликовано Staantribune (@staantribune)

    text

    Фото опубликовано Simone Helbers (@simonehelbers)

    text

    Фото опубликовано Robert Schroer (@robert_schroer)

    text

    Фото опубликовано Labrie (@labrie_was_here)

    text

    Фото опубликовано Ricardo Donks (@ricardo.donks)

    text

    Фото опубликовано Πέτρος (@petros5)

    text

    Фото опубликовано Dutchie (@ravo0172)

    text

    Фото опубликовано Erik Roth (@eddytheeagle)

    text

    Видео опубликовано Dave De Wolf (@ddewolf1980)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 ноября 2016, 18:34

      Вот это поддержка, молодцы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 ноября 2016, 18:26

      нет слов, фаны - красавцы!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Fae DDD 21 ноября 2016, 16:57

      Молодцы !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 21 ноября 2016, 16:35

      Щас посыпятся минуса, маму его жаль, она все же человек. А он в геенорде играет. Он - таракан. Kut kakkerlakken!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 21 ноября 2016, 15:34

      Респект красавцы

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11